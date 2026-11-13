'অধিকাংশই ছাত্ৰী আছিল, ঠিয় হৈ গৈছিল'— কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ বিৱৰণ দিলে আহত যাত্ৰীয়ে
অত্যধিক যাত্ৰী কঢ়িওৱা তীব্ৰবেগী ট্ৰেভেলাৰ দুৰ্ঘটনাত কাজিৰঙাত ২৫ জন নিহত । আহত যাত্ৰীয়ে বৰ্ণনা কৰিলে সেই ভয়ংকৰ মুহূৰ্তৰ ।
Published : November 13, 2026 at 8:42 PM IST
যোৰহাট: কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোঁকাৰি গৈছে । দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা বৰ্তমান ২৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে আহত প্ৰায় ১২ জন লোকক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । জেএমচিএইচত চিকিৎসাধীন যাত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ বিৱৰণী দিছে ।
তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি মৃত্যুদূতৰূপী ট্ৰেভেলাখনত আসন ক্ষমতাতকৈ অধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল । ইফালে বাহনখনে তীব্ৰবেগত অহাৰ ফলতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে । ট্ৰেভেলাৰখনৰ যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অধিকাংশই ছাত্ৰী আছিল । ঠিয় হৈ অহা যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত যিসকল আহত হৈছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি দুগৰাকী যাত্ৰীয়ে সদৰী কৰে ।
আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী যাত্ৰীয়ে কয়,"আমি বহি আহিছিলোঁ, টোপনি গৈছিল । যিসকল ছাত্ৰী আহিছিল তেওঁলোক ঠিয় হৈ আহিছিল । ৭০-৮০ কিঃমিঃ বেগত ট্ৰেভেলাৰখন আহিছিল । প্ৰায় ৫০-৬০ গৰাকী যাত্ৰী আছিল । ৩৫ গৰাকী ছাত্ৰী আছিল ।"
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তে এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । মন্ত্ৰীগৰাকী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকাৰ সময়তে অৰ্থাৎ উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ সময়তে কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই । একাংশ আহত লোকক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কনভয়ৰ বাহনেৰেও চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমানো নিহতৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই ঘটনাই কেৱল ৰাজ্যই নহয়, সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি হৈছে । ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে আদি কৰি সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমযোগে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক্সযোগে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকাকৈ আৰু আহতসকলক ৫০,০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।