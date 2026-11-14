কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, যোৰহাট মেডিকেল কলেজত শোকাকুল পৰিৱেশ
কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি । যোৰহাট মেডিকেল কলেজত সংকটজনক আহতসকলৰ চিকিৎসা অব্যাহত । ছাত্ৰ সংগঠনৰ তৎপৰতা ।
Published : November 14, 2026 at 10:59 PM IST
যোৰহাট: কাজিৰঙাত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । এই পৰ্যন্ত এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোত মুঠ ২৬ গৰাকী লোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’বলগীয়া হৈছে । যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা ২০ গৰাকী আহতৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ।
চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে প্ৰাণ হেৰুওৱা দুৰ্ভগীয়া কেইগৰাকী হৈছে ক্ৰমে ফাৰহানা য়াছমিন, লক্ষ্মী মাঝি আৰু ফাজাকিৰ আলম । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত তিনিওগৰাকীৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক চমজাই দিয়াৰ লগে লগে হাস্পতাল চৌহদত এক হৃদয়বিদাৰক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । আপোনজনৰ মৃতদেহ সন্মুখত লৈ আত্মীয়ই হিয়া ঢাকুৰি কন্দা দৃশ্যই উপস্থিত সকলোকে মৰ্মাহত কৰি তোলে ।
চিকিৎসাধীন আহতসকলৰ শেহতীয়া অৱস্থা
বৰ্তমানেও যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ১৭ গৰাকী আহতৰ ভিতৰত চিনাক্ত হোৱাসকল হৈছে— হাফিজা খাটুন, ৰঞ্জিত সোণম, ৰাহুল কালিন্দী, জীৱন গোৱালা, অঞ্জলি গড়, দিপেন শইকীয়া, বিউটি দত্ত, শিৱ প্ৰসাদ, সান্ত্বনা হাজৰা, সবিতা সোণাৰ, প্ৰাণজিৎ ছোৱাইন, মুস্তাকিন হুছেইন, মইদুল হক, নেকিবুৰ হক, ৰফিকুল ইছলাম আৰু ববিতা তাঁতী । ইয়াৰে দুজনৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।
আহতসকলৰ ভিতৰত জীৱন গোৱালা, প্ৰাণজিৎ ছোৱাইন, বিউটি দত্ত, ববিতা তাঁতী আৰু নেকিবুৰ হকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি চিকিৎসকে সদৰী কৰে । মেডিকেল কলেজৰ বিছনাত যন্ত্ৰণাত চটফটাই থকা আহতসকলৰ চকুত এতিয়াও ভয় আৰু শংকা স্পষ্টৰূপে দেখা গৈছে । আনহাতে, তিনিজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই অজান আশংকাত কঁপি উঠা পৰিয়ালৰ লোকসকলে আপোনজন কেতিয়া সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিব, তাকে লৈ চকুলো টুকিছে ।
যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল
দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত শনিবাৰে পুৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা এটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল যোৰহাট মেডিকেল কলেজত উপস্থিত হয় । নিউৰ'চাৰ্জাৰী বিভাগৰ দলটোক ডাঃ নয়নজ্যোতি ডেকাই আৰু চিটিভিএছ দলটোক ডাঃ পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়াই নেতৃত্ব দিছে ।
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দুগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, চিকিৎসাধীন হৈ থকা আহতসকলৰ ভিতৰত সাতগৰাকীয়ে মগজুত আঘাত পাইছে আৰু ইয়াৰে পাঁচগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক । আনহাতে, কেইবাগৰাকীও আহত লোকে হৃদযন্ত্ৰ আৰু হাওঁফাওঁত আঘাত পাইছে যদিও বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি চিকিৎসকদ্বয়ে স্পষ্ট কৰিছে ।
অধীক্ষক ডাঃ মানৱ জ্যোতি গোহাঁইৰ বক্তব্য
ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ অধীক্ষক ডাঃ মানৱ জ্যোতি গোহাঁয়ে কয়,"শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আহতসকলক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাৰ লগে লগেই চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰে । ভৰ্তি কৰোৱা ২০ গৰাকীৰ ভিতৰত দুজনৰ অৱস্থা অতি গুৰুতৰ আছিল আৰু দুয়োগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰৰ নিশাই মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় । ইয়াৰ উপৰি শনিবাৰে আন এগৰাকী যুৱতীৰো মৃত্যু হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বৰ্তমান চিকিৎসাধীন ১৭ গৰাকী আহতৰ ভিতৰত ১০ গৰাকীক ৱাৰ্ডত ৰখা হৈছে আৰু ৭ গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক, যাৰ ভিতৰত ৫ জনক ভেণ্টিলেটৰত ৰখা হৈছে । চৰকাৰে আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । নিহতসকলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে পৰিয়ালক চমজাই দিয়া হৈছে ।"
ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
শনিবাৰে আছুৰ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি পলাশ চাংমায়ে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় । আহতসকলৰ খবৰ লৈ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে,"পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে বহু কথা কয় যদিও বাস্তৱত সেয়া হৈ নুঠে । পুর্বে সোণাপুৰ, বালিজান দুর্ঘটনাৰ সময়ত পথ মেৰামতিৰ কথা কৈছিল যদিও সেয়া সম্পুর্ণ এতিয়াও হৈ নুঠিল । আনহতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়ন হোৱা বুলি চৰকাৰে কেৱল বাঃবাঃ লৈ থাকে কিন্তু প্রকৃত ছবিখন এই দুর্ঘটনাটোৱে পোহৰলৈ আনিলে ।"
একেদৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি পলাশ চাংমায়ে কয়,"দুর্ঘটনা ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব লাগে । সকলো দিশতে কঠোৰ হোৱাৰ লগতে সকলো পক্ষকে সুবিধা সমুহো চৰকাৰে দিব লাগে ।"