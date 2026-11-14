ট্ৰেভেলাখনৰ চালক আব্দুল মজিদৰ ২০ বছৰৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল
ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আব্দুলৰ ঘৰ নগাঁৱৰ নট্টম পানীগাঁৱত আৰু হেণ্ডিমেন সুভাষ দাসৰ ঘৰ নগাঁৱৰ পানীগাঁও কেঁচাআলিত ।
Published : November 14, 2026 at 5:28 PM IST
নগাঁও : দেশ জোঁকাৰি যোৱা কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা ট্ৰেভেলাৰৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনজনৰ ঘৰ আছিল নগাঁৱত । দুৰ্ঘটনাত নিহত ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আব্দুল মজিদৰ ঘৰ নগাঁৱৰ নট্টম পানীগাঁৱত আৰু হেণ্ডিমেন সুভাষ দাসৰ ঘৰ নগাঁৱৰ পানীগাঁও কেঁচাআলিত ।
ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আব্দুল মজিদৰ আত্মীয়ৰ ভাষ্য অনুসৰি, ২০ বছৰ ধৰি গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল আব্দুলৰ ৷ "সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিয়ে তেওঁ গাড়ী চলোৱা দেখিছিলো" বুলি উল্লেখ কৰে দুৰ্ঘটনাত নিহত আব্দুলৰ আত্মীয়ই ৷
অভিশপ্ত ট্ৰেভেলাৰখনৰ হেণ্ডিমেন সুভাষ দাসে বিগত এবছৰ ধৰি এই ট্ৰেভেলাৰখনতে হেণ্ডিমেনৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল বুলিও জানিবলৈ দিয়ে সুভাষ দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মুঠ ২৬ গৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল । ইফালে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা ২০গৰাকীক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । ইয়াৰে লক্ষ্মী মাঝি, ফাৰহিনা য়াচমিন, ফাজাকিৰ আলম চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হৈছে ৷
আনহাতে, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে আইচিইউত বৰ্তমান ৭জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ ইয়াৰ ৫জনক ভেণ্টিলেচনত ৰখা হৈছে । আইচিইউত চিকিৎসাধীন লোকসকলে বিশেষকৈ মগজুত আঘাত পাইছে যদিও তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ আহত ১০ জন ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
আহতসকলক ডাঃ নয়নজিত ডেকা, ডাঃ পাৰ্থ প্ৰতীম শইকীয়াৰ নেতৃত্বত বিশেষজ্ঞৰ চিকিৎসকৰ দলে চিকিৎসা চলাই আছে । ইফালে আইচিইউত চিকিৎসাধীন দুজনৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকৰ দলে ৷
লগতে পঢ়ক: জেএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস এৰিলে আৰু ৩ আহত যাত্ৰীয়ে, এতিয়াও সংকটজনক ৭ গৰাকী