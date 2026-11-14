ETV Bharat / state

ট্ৰেভেলাখনৰ চালক আব্দুল মজিদৰ ২০ বছৰৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল

ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আব্দুলৰ ঘৰ নগাঁৱৰ নট্টম পানীগাঁৱত আৰু হেণ্ডিমেন সুভাষ দাসৰ ঘৰ নগাঁৱৰ পানীগাঁও কেঁচাআলিত ।

kaziranga accident update
অভিশপ্ত শুকুৰবাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : দেশ জোঁকাৰি যোৱা কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা ট্ৰেভেলাৰৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনজনৰ ঘৰ আছিল নগাঁৱত । দুৰ্ঘটনাত নিহত ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আব্দুল মজিদৰ ঘৰ নগাঁৱৰ নট্টম পানীগাঁৱত আৰু হেণ্ডিমেন সুভাষ দাসৰ ঘৰ নগাঁৱৰ পানীগাঁও কেঁচাআলিত ।

ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক আব্দুল মজিদৰ আত্মীয়ৰ ভাষ্য অনুসৰি, ২০ বছৰ ধৰি গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল আব্দুলৰ ৷ "সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিয়ে তেওঁ গাড়ী চলোৱা দেখিছিলো" বুলি উল্লেখ কৰে দুৰ্ঘটনাত নিহত আব্দুলৰ আত্মীয়ই ৷

kaziranga accident update
অভিশপ্ত ট্ৰেভেলাৰখনৰ হেণ্ডিমেন সুভাষ দাস (ETV Bharat Assam)

অভিশপ্ত ট্ৰেভেলাৰখনৰ হেণ্ডিমেন সুভাষ দাসে বিগত এবছৰ ধৰি এই ট্ৰেভেলাৰখনতে হেণ্ডিমেনৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল বুলিও জানিবলৈ দিয়ে সুভাষ দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকে ।

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মুঠ ২৬ গৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল । ইফালে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা ২০গৰাকীক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । ইয়াৰে লক্ষ্মী মাঝি, ফাৰহিনা য়াচমিন, ফাজাকিৰ আলম চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হৈছে ৷

আনহাতে, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে আইচিইউত বৰ্তমান ৭জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ ইয়াৰ ৫জনক ভেণ্টিলেচনত ৰখা হৈছে । আইচিইউত চিকিৎসাধীন লোকসকলে বিশেষকৈ মগজুত আঘাত পাইছে যদিও তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ আহত ১০ জন ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

আহতসকলক ডাঃ নয়নজিত ডেকা, ডাঃ পাৰ্থ প্ৰতীম শইকীয়াৰ নেতৃত্বত বিশেষজ্ঞৰ চিকিৎসকৰ দলে চিকিৎসা চলাই আছে । ইফালে আইচিইউত চিকিৎসাধীন দুজনৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকৰ দলে ৷

লগতে পঢ়ক: জেএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস এৰিলে আৰু ৩ আহত যাত্ৰীয়ে, এতিয়াও সংকটজনক ৭ গৰাকী

TAGGED:

KAZIRANGA ACCIDENT UPDATE
ট্ৰেভেলাৰৰ চালক
হেণ্ডিমেন সুভাষ দাস
চালক আব্দুল মজিদ
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত দুৰ্ঘটনা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.