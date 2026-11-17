কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত দুৰ্ঘটনা: উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ, গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ পেগুক নিলম্বন
অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কে চি ছামৰিয়াই নেতৃত্বত দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ তেওঁ দুসপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ।
Published : November 17, 2026 at 8:15 AM IST
হায়দৰাবাদ : কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত শুকুৰবাৰে সংঘটিত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ এক উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম চৰকাৰে ৷ ইয়াৰ লগতে গোলাঘাটৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ পেগুক ফলপ্ৰসূ প্ৰশাসনিক তত্বাৱধান আৰু বলবৎকৰণৰ আপাত অভাৱৰ বাবে নিলম্বিত কৰা হৈছে ।
আই এ এছ বিষয়া তথা অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কে চি ছামৰিয়াৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে ঘটনাক তদন্ত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাৰ দায়িত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব । মুখ্য়মন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে সোমবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্সত কৰা এটা পোষ্টত কয়, “কাজিৰঙাত সংঘটিত হোৱা মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ পেগুক প্ৰশাসনিক নিৰীক্ষণ আৰু নিয়ম বলবৎ কৰাৰ আপাত অভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিলম্বন কৰা হৈছে ।"
📌Important Update https://t.co/Cjlzr9lqnA— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 16, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে লগতে কয়, "এই দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য বিচাৰি উলিওৱাৰ বাবে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব, আই এ এছ কে চি ছামৰিয়াই নেতৃত্বত এক তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ তেওঁ দুসপ্তাহৰ ভিতৰত নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব, য’ত অভাৱ আৰু গাফিলতিৰ বাবে দায়ীসকলক চিনাক্ত কৰা হ’ব ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগৰ আন ৬ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰীক নিলম্বন কৰা হৈছিল । নিলম্বিত বিষয়াসকলৰ চাৰিজন এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ আৰু দুজন সহকাৰী এনফৰ্চমেণ্ট পৰিদৰ্শক ।
তেওঁলোক ক্ৰমে বলবৎকাৰী পৰীক্ষক টুটু দত্ত, উদীপ্ত অনুৰাগ বৰা, দুষ্মন্ত মাধৱ, বিশ্বজ্যোতি সন্দিকৈ আৰু সহকাৰী বলবৎকাৰী পৰিদৰ্শক ৰাজীৱ চন্দ্ৰ গগৈ, ক্ষীৰোদ নেওগ ৷
১৩ নৱেম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত এখন মিনিবাছ আৰু কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত মহিলা আৰু নাবালককে ধৰি ২৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ২০ জন লোক আহত হয় । আহতসকলৰ প্ৰায় ১৫ জন লোক এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে । এজনক ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ বিপৰীতে বাকীকেইজন যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৪ নৱেম্বৰত মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ৫ লাখ, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ পৰা ২ লাখ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ২ লাখ টকাকে ধৰি মুঠ ৯ লাখ টকা এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে ।