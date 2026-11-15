কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰৰ মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ, দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
নগাঁৱৰ পানীগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰৰ মালিকক ৷
Published : November 15, 2026 at 5:06 PM IST
গোলাঘাট: দেশ জোঁকাৰি যোৱা কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷ দুৰ্ঘটনাত পতিত ট্ৰেভেলাৰখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আনজিৰ আলীক শনিবাৰে নিশা বোকাখাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, আনজিৰ আলীৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ পানীগাঁৱত ।
উল্লেখ্য যে, পূৰ্বে আৰোপিত জৰিমনা আদায় নিদিয়া, ৬০ বছৰৰ ঊৰ্দ্ধৰ চালকক নিয়োগ কৰা আদি কেইবাটাও কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আনজিৰ আলীক ৷ ইফালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আলীক দেওবাৰে বোকাখাত সম-জিলাৰ আদালাত হাজিৰ কৰোৱা হয় ৷ ন্যায়ালয়ে আলীক দুদিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
তথ্য অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ ৩ মাৰ্চত যোৰহাটত ৪ হাজাৰ টকা জৰিমনা ভৰিছিল ট্ৰেভেলাৰখনে ৷ বহুবাৰ অত্যধিক গতিত গাড়ী চলোৱাৰ বাবে কাজিৰঙাত জৰিমনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ ২০২৫ চনৰ ২২ আগষ্টত কাজিৰঙাত ৪ হাজাৰ, ছেপ্টেম্বৰত ৪ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছিল ট্ৰেভেলাৰখনক ৷
১৩ নৱেম্বৰত সংঘটিত সেই শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ২৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কুৰি জনৰো অধিক লোক আহত হৈছিল ৷ বৰ্তমান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাগৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
ইফালে শনিবাৰে কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৱে, দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিশেষজ্ঞৰ দল অসমলৈ আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷
চৰকাৰী পথ সুৰক্ষা পৰিসংখ্যা অনুসৰি, ২০২৫ চনত ৰাজ্যৰ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা ৭,৯৮১ টা হৈছিল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৩,৫৬২ জনৰ মৃত্যু হৈছে ৷ আনহাতে ২০২৬ চনতৰ প্ৰথম পাঁচটা মাহতেই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ১,২৮৩ জন লোকে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু ২,২৮৭ জন লোক আহত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :পথ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ তথ্য: ২০২৬ৰ প্ৰথম ৫ মাহতে দুৰ্ঘটনাত ১,২৮৩ৰ মৃত্যু, ২০২৫ চনত অসমত ৭,৯৮১ টা দুৰ্ঘটনা