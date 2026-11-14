ETV Bharat / state

ট্ৰেভেলাৰত উঠাৰ পূৰ্বে ঘৰলৈ ফোন কৰি মহম্মদ আলীয়ে কৈছিল, "মাংস লৈ যাম..."

শুকুৰবৰীয়া নামাজ আদায় কৰাৰ পাছত নগাঁৱৰ ঘৰলৈ বুলি অভিশপ্ত ট্ৰেভেলাৰখনত উঠিছিল মহম্মদ আলীয়ে ৷ কিন্তু শনিবাৰে নিথৰ দেহ হৈ ঘৰলৈ আহিল আলী ৷

Kaziranga Accident
মহম্মদ আলীৰ নিথৰ দেহ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত শোকাকূল পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : "ভবা কথা সিদ্ধি নহয় বাটত আছে কণা বিধি বুলি অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে" এই বাক্যশাৰীয়ে যেন খাপ খালে নগাঁৱৰ ধূপগুৰিৰ মহম্মদ আলীৰ ক্ষেত্ৰত ৷ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মহম্মদে ঘৰ-সংসাৰ চলাবলৈ বিগত দুই-তিনিবছৰৰ পৰা বোকাখাটত ব্যৱসায় কৰি আছিল ৷

কিন্তু শুকুৰবাৰে দেশ কঁপাই যোৱা শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল মহম্মদ আলীৰ ৷ আনহাতে শনিবাৰে মহম্মদ আলীৰ মৃতদেহ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে কান্দোনত ভাগি পৰে পৰিয়াল-আত্মীয়, গাঁৱৰ লোক ৷

দুৰ্ঘটনাত নিহত মহম্মদ আলীৰ আত্মীয়, স্থানীয় ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

নিহত মহম্মদৰ এগৰাকী পৰিয়ালৰ লোকে কয়, "ব্যৱসায় সূত্ৰে বোকাখাত আছিল মহম্মদ ৷ সেয়ে শুকুৰবৰীয়া জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰি ঘৰলৈ বুলি ট্ৰেভেলাৰখনত উঠিল ৷ ট্ৰেভেলাৰত উঠাৰ পূৰ্বে পৰিয়ালৰ সৈতে মাংসৰে এসাঁজ খোৱাৰ কথা ফোন যোগে কৈছিল ৷ কিন্তু আধা বাটতে নোহোৱা হ'ল মহম্মদ ৷"

আন এগৰাকী লোক কয়,"দুই তিনি বছৰৰ পূৰ্বে বিয়া পাতিছিল যদিও মহম্মদৰ নাছিল কোনো সন্তান ৷ ভনীয়েকৰ চিকিৎসাৰ বাবে ঋণ লৈছিল মহম্মদে ৷ সেয়ে ব্যৱসায় কৰি ঋণ পৰিশোধ কৰি থকা মহম্মদে ঘৰৰ এক মাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল ৷ যদিহে চৰকাৰে ট্ৰেভেলাৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে বিহত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷"

kaziranga accident
নিহত মহম্মদ আলী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, শুক্ৰবাৰে মাংসৰে পৰিয়ালৰ সৈতে এসাজ খোৱাৰ আশালৈ ঘৰলৈ ৰাওনা হোৱা মহম্মদ আলী নিথৰ দেহ প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই শোকত ভাগি পৰিল পৰিয়ালৰ লোক । কেৱল আলীয়ে নহয় দুৰ্ঘটনাত নিহত আন ২৫ টাকৈ পৰিয়ালত শোকৰ বন্যা ।

শনিবাৰে দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"এই ঘটনা অতি মৰ্মান্তিক । টকাৰে এই মৃত্যুক জুখিব পৰা নাযায় ।"

লগতে পঢ়ক: ট্ৰেভেলাখনৰ চালক আব্দুল মজিদৰ ২০ বছৰৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল

TAGGED:

KAZIRANGA ACCIDENT
মহম্মদ আলীৰ মৃত্যু
জুম্মাৰ নামাজ আদায়
কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.