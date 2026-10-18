কাতি বিহু : পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে কৃষি ভূমিৰ সুৰক্ষাৰো আহ্বান কৃষকৰ
কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নিজৰ কৃষিভূমিক সুৰক্ষা দিবলৈ সদৌ অসম কৃষক সংঘৰ আহ্বান ।
Published : October 18, 2026 at 7:21 PM IST
মৰিগাঁও : "যিখন পথাৰত কাতি বিহুৰ দিনা চটাই নিদিয়ে, শৰাই নিদিয়ে আৰু মিঠাতেলৰ চাকি নজ্বলাই । সেই পথাৰখন কৃষকৰ হাতত নাথাকিব ।" অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ কাতি বিহুৰ দিনাই এগৰাকী কৃষক নেতা তুলসী ডেকাই এই মন্তব্য কৰিলে । কাতি বিহুৰ পৰম্পৰাৰ লগতে নিজৰ মাটিডৰাৰ সুৰক্ষাৰ কথা বিবেচনা কৰি ডেকাই এই মন্তব্য কৰে ।
আচলতে কাতি বিহু এক কৃষিভিত্তিক পৰম্পৰাগত উৎসৱ । কৃষকসকলৰ বাবে এই উৎসৱৰ ঐতিহ্য আৰু ধাৰাবাহিকতাৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি কৃষক নেতাজনে কয়, "আজি কাতি বিহু । সদৌ অসম কৃষক সংঘৰ তৰফৰ পৰা সকলো কৃষক বন্ধুলৈ কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো । কাতি বিহুক বহুতে কঙালী বিহু বুলি কয় । কিন্তু আমি কও এই বিহু আমাৰ আনন্দৰ বিহু । আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিহু ।"
তেওঁ কয়,"এই বিহুত সেউজীয়া পথাৰখনত ধান ওলাবলৈ ধৰে, ক'ৰবাত পকীবলৈ ধৰে আৰু ধান চপাবলৈ এটা সুযোগ পাও । এই সুযোগতে আনন্দিত হৈ আমি পথাৰত চটাই দিয়া, মাটিৰ চাকি জ্বলোৱা, শৰাই দিয়া পৰ্ব আছে । যিসকলে কাতি বিহুৰ দিনা এই পৰ্বটো পালন নকৰে, যিখন পথাৰত চটাই নাথাকে আমি ভাবিম যে সেই পথাৰখন কৃষকৰ হাতত নাথাকিব । শীঘ্ৰে সেই পথাৰখন অনাঅসমীয়া বা বহুজাতিক কোম্পানীৰ হাতলৈ গ'ল বুলি গম পাইছো । সেয়ে সকলো কাতি বিহুৰ দিনা পথাৰলৈ আহক আৰু এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰক ।"
ইফালে পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি কৃষক নেতাজনে কয়, "এইবাৰ উজনিৰ বানৰ লগতে বহু জিলাত বৰষুণ নাই । যাৰ বাবে বহু ঠাইত খেতি কৰিব পৰা নাই । য'ত খেতি কৰিছে তাত যদি জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই তেনেহ'লে এইবাৰ কৃষকে ধান চপোৱা সম্ভৱ নহয় । পৰিতাপৰ কথা যে দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৪ কুৰি বছৰ পিছতো অসমৰ কৃষকে পথাৰত চৰকাৰীভাৱে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ সুযোগ পোৱা নাই ।"
লগতে তেওঁ কয়,"জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হ'লে বছৰত ৩-৪ টা খেতি অনায়াসে কৰিব পাৰিলোহেঁতেন । সেয়ে বহুতৰে কৃষিৰ প্ৰতি অৱহেলা আহিছে, খেতি নহয় বুলি ধাৰণা আহিছে । বিনিময়ত ইটাৰ ভাটাকে ধৰি বিভিন্ন উদ্যোগৰ ফলত খেতিপথাৰ কৃষকৰ হাতৰ পৰা গৈছে ।" কাতি বিহুৰ দিনটোতে এনেদৰে ৰাজ্যৰ একাংশ কৃষকে কৃষিৰে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
অৱশ্যে অতীজৰে পৰা চলি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে কৃষক তথা ৰাইজে কাতি বিহু পালন কৰিছে । মৰিগাঁও জিলাৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কৃষকসকলৰ লগতে ডেকা-গাভৰু সকলোৱে চটাই দিছে, মাটিৰ চাকি জ্বলাইছে আৰু শৰাই আগবঢ়াইছে । খেতিডৰাক কীট-পতংগ বা অপায় অমংগলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । একেদৰে পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে তুলসীৰ তলত চাকি ধূপ আৰু শৰাই আগবঢ়াই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :