উৰুঙা উৰুঙা মনেৰেই কঙালী: পালনতো কৰিবই লাগিব
আজি কাতি বিহু । চহা জীৱনৰ অন্যতম উৎসৱ এই কাতি বিহু । জুবিনবিহীনভাৱে উৰুঙা উৰুঙা মনেৰে কাতি বিহু পালন কৰিছে অসমীয়াই ।
Published : October 18, 2025 at 3:17 PM IST
বাক্সা: অসমীয়া জনজীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত বিহু ৷ সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি তিনিওটি বিহু উদযাপনৰ নিয়মো বেলেগ বেলেগ ৷ তিনি বিহুৰ কাতি বিহু অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এক সুকীয়া উৎসৱ ৷ আহিন মাহৰ শেষত কাতি মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ কাতি বিহুৰ সৈতে সাঙোৰ খাই আছে অসমীয়াৰ জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ৷ বিভিন্ন কৃষি সম্পৰ্কীয় জনবিশ্বাস, ধৰ্মীয় তথা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কাতি বিহুৰ সৈতে নিবিড়ভাবে জড়িত হৈ আছে ৷
কাতিৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা শালি খেতিৰ শস্যই থোৰ মেলি ধানৰ গেৰ পেলায় ৷ অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত পোক-পতংগই খেতিডৰা নষ্ট নকৰিবৰ ববে এই বিহুত লোকাচাৰ পালন কৰি আহিছে ৷ এই সময়ছোৱাত প্ৰায় কৃষকৰ ভঁৰালৰ তলী উদং হয় ৷ বহুতৰে ভাতমুঠিৰ কাৰণে দুবেলা দুমুঠিৰ নাটনি হোৱা দেখা যায় ৷ অভাৱ-অনাটনৰে জৰ্জৰিত এক প্ৰকাৰ কঙালসদৃশ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হয় বহু পৰিয়াল ৷ সেয়েহে এই বিহুৰ আন এক বিশেষণাত্মক নাম ’কঙালী বিহু’ ৷
তুলসীৰ তলত চাকি:
'তুলসীৰ তলে মৃগ বহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে..'-কাতি বিহুত আকাশবন্তিৰ লগতে আন এক লোকাচাৰ হৈছে তুলসীৰ তলত বন্তি । প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই কাতি বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলাই মাহ-প্ৰসাদ দি মগ্ন হয় ইশ্বৰৰ আৰাধনাত । ইয়াৰো আছে এক বিজ্ঞানসন্মত তথ্য । বৰ্তমান বিজ্ঞানে প্ৰমান কৰিছে যে তুলসী গছৰ বহুতো উপকাৰী গুণাগুণ আছে ৷
তুলসী গছৰ গুণ বিজ্ঞানে উদ্ভাৱন কৰাৰ বহু বছৰ পূৰ্বে কৃষকসকলে দেৱী জ্ঞান কৰি পূজা অৰ্চনা কৰিছিল ৷ তুলসী গছৰ গা-গছ, ছাল, গুটি আনকি শিপাও ঔষধি গুণৰ অধিকাৰী ৷ কফ, পিত্ত, মুখৰ দুৰ্গন্ধ, বাত, চৰ্দীনাশক, প্ৰস্ৰাৱৰ সমস্যা, কটা ছিঙা, খৰ- খজুৱতি, মেলেৰিয়া, ৰোগ আদি বহু ৰোগ নিৰাময়ত সহায়ক তুলসী ৷ সেয়েহে হয়তো ইয়াৰ গুণাগণ বুজি ঋষি-মুনিসকলে বহু বছৰ পূৰ্বে তুলসী পূজাৰ ধ্যান-ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷
তুলসী পূজা আজিও অসমৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে ৷ সকলোৰে গৃহত তুলসী গছ বিৰাজমান ৷ আনকি মূৰ্তি পূজা নকৰা লোকসকলৰ গৃহতো তুলসী গছ দেখা যায়, কাৰণ তুলসী অমৃতসম ৷ কাতি বিহুৰ দিনা সুন্দৰকৈ ভেটি সাজি তুলসী গছৰ গুৰিত সন্ধিয়া মাহ-প্ৰসাদ আদি নৈবদ্য আগবঢ়োৱা হয় ৷ কাৰোবাৰ ঘৰত তুলসীৰ গছ নাথাকিলেও উক্ত দিনটোত এটা পুলি কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা আনি ৰোপণ কৰি চাকি দিয়ে ৷
বিহুৰ দিনা প্ৰতিজন কৃষকে পুৱা গা পা ধুই ডিঙিত গামোচাখন মেৰিয়াই খেতি পথাৰডৰা চাবলৈ যোৱাৰ এক নিয়ম আছে ৷ উদ্দেশ্য লখিমীক একপ্ৰকাৰ বিহুৰ দিনা আমন্ত্ৰণ জনোৱা আৰু সন্ধিয়ালৈ পথাৰৰ মাজত এগছি মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলাই লক্ষ্মী আইক পথাৰতে সেৱা জনোৱা ৷ অসমীয়াৰ মনত ধান হ'ল লক্ষ্মী দেৱীৰ এক ৰূপ ৷ ধানক বড়োসকলে 'মাইনাও' বুলি একপ্ৰকাৰ মান্যতা প্ৰদান কৰে ৷ লক্ষ্মী দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ কৃষক পৰিয়ালৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীসকলে খেতি পথাৰত আকাশ বন্তি জ্বলায় ৷
এই কাতি বিহুত পথাৰত চাকি জ্বলাই কৃষকে লখিমী দেৱীৰ আশীৰ্বাদ লয় যাতে গোটেই বছৰটো ভঁৰাল ভৰি থাকে ৷ কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে বাক্সা জিলাতো আগৰ সেই উৎসাহ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৱে বাক্সাবাসীকো চুই গৈছে ৷ সেয়েহে আনন্দ উৎসৱৰ সলনি তুলসীৰ তলত চাকি দিয়েই সামৰিব কাতি বিহু ৷
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "এইবছৰ জুবিনবিহীন কাতি বিহু । ভাল নালাগে, মনটো উৰুঙা উৰুঙা লাগি আছে । তথাপিও পালন কৰিবই লাগিব । যিহেতু ই আমাৰ পৰম্পৰা । সন্ধিয়া আকাশবন্তি জ্বলাব লাগিব । তুলসীৰ তলত থাপনা দিব লাগিব । এয়া আমাৰ পৰম্পৰা ।"