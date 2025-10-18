৩৭২ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে কাতি বিহুত আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন

৩৭২ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে কাতি বিহুত আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন
আউনীআটী সত্ৰত কাতি বিহু উপলক্ষে ২১ যোৰা আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে সাজু ।
Published : October 18, 2025 at 2:14 PM IST
মাজুলী: আজি কাতি বা কঙালী বিহু । সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰপীঠ মাজুলীতো পালন কৰা হৈছে কাতি বিহু । ৩৭২ বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত উদযাপন কৰা হৈছে কাতি বিহু । সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা আউনীআটী সত্ৰত কাতি বিহু উপলক্ষে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ পৰম্পৰা অব্যাহত আছে ৷
পৰম্পৰা অনুসৰি সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ নিচেই কাষতে মুঠ ২১ যোৰা আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত আউনীআটী সত্ৰৰ এগৰাকী বৈষ্ণৱে কয়,"সত্ৰখনত এই ২১ যোৰা আকাশবন্তি কাতি মাহটোত সদায় প্ৰজ্বলন কৰা হয় ৷ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি কাতি মাহটো দামোদৰ মাহ । এইটো পূণ্য মাহ আৰু এই মাহত তুলসী ৰোপণ কৰিলে মানৱ জাতিৰ কল্যাণ সাধন হোৱাৰ লগতে ২১ পুৰুষ উদ্ধাৰ হয় ।" আজি সত্ৰৰ পৰম্পৰা অনুসৰি গায়ন-বায়ন, ঢ়ুলীয়া-খুলীয়া, ওজাপালি,নটুৱা-সংকীৰ্তন আদিৰ মাজেৰে সত্ৰাধিকাৰে সন্ধিয়া ২১ যোৰ আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব ।
মাজুলীৰ ৩৫ খন সত্ৰই পৰম্পৰা অনুসৰি কাতি বিহু পালন কৰে ৷ দক্ষিণপাট সত্ৰত ৭ যোৰা আৰু গড়মূৰ সত্ৰত ৩ যোৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰতো পৰম্পৰা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হয় কাতি বিহু । উল্লেখ্য যে, সত্ৰনগৰী মাজুলীত কাতি বিহুক শাৰদীয় মুখ্য উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কাতি বিহু, ৰাস উৎসৱ আৰু পালনাম হৈছে মাজুলীৰ মুখ্য ধৰ্মীয় উৎসৱ ৷ ৰাজ্যত চলি থকা জুবিন গাৰ্গৰ শোকৰ মাজতে ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কাতি বিহু পালন কৰা হৈছে মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰ, দক্ষিণপাট সত্ৰ আৰু গড়মূৰ সত্ৰত ।