কাতি বিহুত নজ্বলে চাকি ; উদং পথাৰলৈ চাই কৃষকৰ হুমুনিয়াহ

কাতি বিহুত নজ্বলে চাকি ; উদং পথাৰলৈ চাই কৃষকৰ হুমুনিয়াহ
নিশাৰীৰ বানে নষ্ট কৰা কামপুৰ তিনিহাজাৰ বিঘা কৃষিভূমিত মাথোঁ হতাশাৰ ছবি ।
Published : October 18, 2026 at 6:14 PM IST
বঢ়মপুৰ: পৰম্পৰা অনুসৰি কাতি বিহুত পথাৰত সকলোৱে বন্তি জ্বলায় । পিছে ৰাজ্যৰ বহু ঠাইত এইবাৰ চাকি জ্বলাবলৈকে শ্যামলী পথাৰেই নাই । বানে গৰকা অঞ্চলসমূহত এইবাৰ কৃষকে বন্তি জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে উদং পথাৰলৈ চাই হুমুনিয়াহহে কাঢ়িছে ।
আজিৰ এই দিনটোতে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ-কঠীয়াতলীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । কামপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ কামপুৰ আৰু কঠীয়াতলী মৌজাৰ কৃষকে এইবেলি পৰম্পৰা মানি পথাৰত আকাশ বন্তি জ্বলাবলৈ মূৰে কপালে হাত দিছে ।
অঞ্চলটোৰ কৃষকৰ পথাৰত ধান নাই । বিগত জুলাইত হোৱা নিশাৰীৰ বানে কামপুৰ ৰাজহক্ৰৰ তেঁতেলীসৰা, কঠীয়াঁতলী, জুমৰমুৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰায় তিনিহাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি নষ্ট কৰাত এইবেলি কৃষকে চাকি জ্বলাবলৈকে আনন্দ নোহোৱা হৈছে ।
কামপুৰ-কঠীয়াতলীৰ কৃষকসকলে বহু বছৰ ধৰি ভুক্তভোগী হৈ অহা সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে নিশাৰী নৈৰ পূব পাৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত ধনবৰ কোঁৱৰ নামৰ কৃষকজনে কয়, "দুখৰ বিষয় ক'বলৈ গ'লে চকু পানী ওলাব । আচলতে আজি পৰম্পৰা মতে কাতি বিহুৰ চাকি জ্বলাবলৈ হ'লে পথাৰখন চাবলৈকে বেয়া লাগে । চাকি জ্বলাম ক'ত । সেইকাৰণে এইবাৰ পৰম্পৰাটোকে বাদ দিবলগীয়াৰ নিচিনা হৈছে । গতিকে এতিয়া কি কৰিম । প্ৰকৃতিৰ নিয়মেই বুলি ভাবি লৈছো । চৰকাৰক কি দোষ দিম, এনেকুৱা এটা দুখ দিছে প্ৰকৃতিয়ে আমাক ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "একেলেঠাৰিয়ে পানী আহিয়েই থাকে, ডাঙৰ বানপানীও নহয় । ঘৰ বুৰা বানপানী হ'লে ৰিলিফ দিব চৰকাৰে; কিন্তু ঘৰো নুবুৰে । খালী খেতিপথাৰহে বুৰে । ৰুবলৈ তুলিৰোৱা কঠীয়া তাতেই থাকিল, তাতেই গেলি-পচি শেষ । বাৰিষা পানীয়েই হৈ থাকে; কিন্তু শুকান দিনত গৰুক পানী খুৱাবলৈ পানী নাই, চিৰাল ফাট । গতিকে আমি কোনটো পদ্ধতিৰে চলিম তাকে ভাবি ভাবি ইমানদিনে খেতি কৰি খাই আছো । খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বিশেষকৈ আমাৰ অঞ্চলত চৰকাৰী চাকৰি নাইয়ে । কৃষিৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰো । আমি এতিয়া বিমোৰত পৰিব লগা হৈছে । গতিকে চৰকাৰে আমাৰ যিবোৰ অসুবিধা আছে সেইবোৰ লমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা লাগে । চৰকাৰৰ একো একোটা বিয়াগোম বিভাগ আছে বুলি শুনিছো । বহু কোটি কোটি টকা দিয়া বুলি শুনিছো যদিও আমাৰ এইটো অঞ্চলত তেনেকুৱা বিভাগৰ পৰা কোনো এটা সুবিধা পোৱা নাই । গতিকে আমি ভগৱানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।"
আন এজন কৃষক লক্ষ্মীকান্ত শইকীয়াই কয়, "আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৃষকসকলৰ এক বেদনাদায়ক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰতিবছৰে কাতি বিহুৰ দিনাখন আমি চাকি বন্তি জ্বলাও যদিও এইবছৰ তেনেকুৱা এটা পৰিবেশ নাই । এটা শূন্যত আমি অৱস্থান কৰিছো । এইটো এটা বৃহৎ এলেকা । আমাৰ তিনিখন পঞ্চায়ত কঠীয়াতলী, তেঁতেলীসৰা, জুমৰমুৰৰ উপৰি নৈপামৰ কাষলৈকে পানী প্ৰৱাহিত হৈছে । আমাৰ যিটো অৱস্থা এই অৱস্থাক লৈ আমি ৰাইজ মৰ্মাহত হৈছো । আমি চৰকাৰৰ লগত যোগযোগ কৰিছো । আমাৰ গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজ ভাঙি পৰিছে ।"
আন এজন কৃষক জিতেন ডেকাৰজাই কয়, "আজি অতিকৈ দুখৰ বিষয় । কাতি বিহুত প্ৰতিবছৰে পথাৰত চাকি-বন্তি দি পথাৰৰ বা কৃষক ৰাইজৰ বছৰৰ কষ্টৰ ফল আগতে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । পথাৰত ধানৰ চেহেৰা বা ধান চাই ভাবিব পাৰিছিলো যে কষ্টৰ ফল কিবা এটা হৈছে; কিন্তু এইবছৰ চাকিগছি ক'ত দিম ? আমাৰ আঞ্চলৰ সকলোৱে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । বানপানী আগতেও হৈছিলে; কিন্তু এইবাৰ যিধৰণে বানপানী হ'ল এয়া আমি ভাৱিব নোৱাৰা । ৰুবলগীয়া কঠীয়া তেনেকৈয়ে থাকি গ'ল । সেয়েহে আমি কাত বিহুত কি কৰিম কি নকৰিম বুলি পথাৰলৈ ওলাই আহিছো ।"
কঠীয়াতলী অঞ্চলৰ টেপআটি গাঁৱৰ কৃষক মণ্টু বৰদলৈয়ে কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বিষয়ে এইদৰে কয়, "আজি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম । শূন্য পথাৰত ৰাইজে কি কৰিব, কি নকৰিব নিৰুপায় অৱস্থাত আছে । চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত ।"
লগতে পঢ়ক :কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি