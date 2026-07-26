যুদ্ধৰ শ্বহীদসকলক পাহৰিব নালাগে : কাৰ্গিল যোদ্ধাৰ মনৰ কথাৰে...
লখিমপুৰৰ এগৰাকী কাৰ্গিল যোদ্ধাই স্মৰণ কৰিলে ১৯৯৯ চনৰ সেই যুদ্ধৰ সময়বোৰ । শ্বহীদৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ ।
Published : July 26, 2026 at 5:45 PM IST
লখিমপুৰ : দেওবাৰে দেশজুৰি ২৭ সংখ্যক কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । কাৰ্গিল যুদ্ধত ভাৰতৰ বিজয় উদযাপন কৰাৰ লগতে শ্বহীদসকলকো স্মৰণ কৰা হৈছে । ১৯৯৯ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতে শত্রুপক্ষক পৰাস্ত কৰি কাৰ্গিলক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছিল । ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে ৬০ দিনতকৈও অধিক সময় ধৰি শত্ৰুৰে যুঁজি কাৰ্গিলক নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ৫ শতাধিক বীৰ জোৱানৰ চৰম ত্যাগৰ বলত দেশে অৱশেষত বিজয় ধ্বজ্জা উৰুৱাইছিল ।
১৯৯৯ চনৰ ২৬ জুলাইতে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হৈছিল । পাকিস্তানী সেনাক এশিকনি দি ভাৰতীয় সেনাই দেশৰ গৌৰৱ সুউচ্চ কৰি ৰাখিলে । তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতিবছৰে ২৬ জুলাইৰ দিনটো কাৰ্গিল বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে । সেইখন ভয়াবহ যুদ্ধৰ স্মৃতি বুকুত এতিয়া সামৰি আছে একাংশ কাৰ্গিল যোদ্ধাই । লখিমপুৰতো আছে তেনে এগৰাকী বীৰ জোৱান । তেওঁৰ নাম প্ৰভাত শইকীয়া । ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত ভৰ্তি হৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ সময়তে কাৰ্গিল যুদ্ধলৈও তেওঁ যাবলগীয়া হৈছিল । কাৰ্গিল বিজয় দিৱৰ দিনটোত তেওঁ সেই যুদ্ধৰ কিছু স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে ।
তেওঁ কয়, " যুদ্ধলৈ যাবলৈ পাই গৌৰৱ বোধ কৰিছিলো । আমি ৰে'লেৰে যুদ্ধ ক্ষেত্রলৈ গৈছিলোঁ । শ শ লোকে আমাক য'তেই সুবিধা পাই তাতে ফুলৰ মালা দি, মিঠাই আদি খুৱাই শুভেচ্ছা জনাইছিল । আশীৰ্বাদ দিছিল । আমি ভাৰতীয় লোকৰ শুভেচ্ছা লৈ যুদ্ধ ক্ষেত্রলৈ অগ্ৰসৰ হৈছিলোঁ ।"
যুদ্ধৰ ভয়াবহ দিনবোৰৰ কথা স্মৰণ কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া প্ৰভাত শইকীয়াই কয়, "যুদ্ধৰ দিনবোৰ বৰ ভয়াবহ আছিল । মোৰ লগৰ কেইবাজনো শ্বহীদ হৈছিল । আমি ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিলোঁ । ৰকেট নিক্ষেপ কৰিয়ে আমি গাঁতত সোমাইছিলোঁ । যুদ্ধ ক্ষেত্রৰ ভয়াবহতাতো আমি হাঁহি ফূৰ্তিৰে কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছিলোঁ । ভয় লাগিলেও আমি সকলো একেলগে আছিলোঁ বাবে অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ । শত্ৰুক পৰাস্ত কৰি আমি দেশক ৰক্ষা কৰিলোঁ ।"
ইফালে লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে কৰ্ম জীৱনত দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰয়াত এ পি জে আব্দুল কালামৰ সান্নিধ্য পাবলৈও সক্ষম হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি এ পি জে আব্দুল কালামৰ অধীনতো মই কাম কৰিছিলোঁ । প্ৰায় ৬-৭ বছৰ কাম কৰিছোঁ । তেওঁ তেতিয়া ডিআৰডিঅ'ৰ সঞ্চালক প্ৰধান আছিল । কেইবাবছৰো তেওঁক মই পাইছিলোঁ । সেইটো আমাৰ গৌৰৱ কথা আছিল । খুব ভাল দিন আছিল ডিআৰডিঅ'ৰ হায়দৰাবাদৰ কাৰ্যালয়ত ।"
কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ দিনটোৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "যুদ্ধলৈ যোৱাৰ সময়ত আমাক সকলোৱে আশীর্বাদ দিছিল, শুভেচ্ছা জনাইছিল । পিছে আজি আমাক সকলোৱে পাহৰিলে । আজিৰ দিনটোত আমাক অকণমান চেনেহ, শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিব লাগিছিল । তেওঁলোকৰ আত্মাই শান্তি পালেহেঁতেন । পিছে ক'ৰবাত সামান্য হে কৰা হৈছে । যেনেদৰে হ'ব লাগিছিল তেনেদৰে হোৱা নাই । এই কথাই মনত আমাক কষ্ট দিছে । প্ৰাক্তন সৈনিক হিচাপে কৈছোঁ এইটো দুখৰ কথা, কৰিব লাগে । তেওঁলোকক পাহৰি যাব নালাগে । যুদ্ধৰ সময়ত কৈছিল আমি লাখ লাখ লোক আপোনালোকৰ লগত আছোঁ কিন্তু আজি শ্বহীদসকলক স্মৰণ নকৰে । লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন সৈনিক তথা কাৰ্গিল যোদ্ধা প্ৰভাত শইকীয়াই কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ দিনটোত এইদৰে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে ।
লগতে পঢ়ক :
কাৰ্গিল বিজয় দিৱস: সেনাৰ অতুলনীয় সাহস, অদম্য সংকল্পক স্মৰণ