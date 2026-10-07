পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে জীৱিকাৰো সন্ধান : কাৰ্বি আংলঙত এৰী সূতা কটাৰ আধুনিক প্ৰযুক্তি
কাৰ্বি আংলঙত ৮ গৰাকী মহিলাই এৰী ৰেচম সূতা উৎপাদনক জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : October 7, 2026 at 3:58 PM IST
গুৱাহাটী : বিলুপ্তিৰ দিশে গতি কৰা পৰম্পৰাগত এৰী সূতা কটা পদ্ধতিক আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে পুনৰুজ্জীৱিত কৰি বহনক্ষম জীৱিকাৰ ৰূপ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে কাৰ্বি আংলঙত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যোগ আৰম্ভ হৈছে ।
জিলাখনৰ ৰংমংভে ব্লকৰ অন্তৰ্গত চন্দ্ৰছিং ৰংপি গাঁৱৰ সমূহীয়া সমল কেন্দ্ৰত অগ্ৰণী জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ সংস্থা 'আৰণ্যক'ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত চাৰিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পাছত ৮ গৰাকী কাৰ্বি মহিলাই এৰী ৰেচম সূতা উৎপাদনক জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৩ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰাখি এৰী ৰেচন সূতা প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে কাৰ্বি সমাজৰ সৈতে এৰী ৰেচম উৎপাদনৰ সম্পৰ্ক বহু পুৰণি । এৰী পলু পালন, সূতা কটা আৰু বয়ন কাৰ্য কাৰ্বি সমাজৰ পৰম্পৰাগত জীৱনধাৰাৰ আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আহিছে ।
কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এই পৰম্পৰাগত প্ৰথা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত এৰী ৰেচমৰ পৰম্পৰাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰা আৰু পলু পালনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰালৈকে বজাৰৰ সৈতে সংযোজিত মূল্য শৃংখল গঢ়ি তুলিব পাৰিলে নতুন জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ লগতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও সংৰক্ষিত হ'ব বুলি কল্পনা কৰা হৈছে ।
সেয়ে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে এই পৰম্পৰাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে পদক্ষেপ হাতত লৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে ৰেচম বিভাগৰ অধীনত প্ৰশিক্ষিত তথা এৰী সূতা কটাৰ ক্ষেত্ৰত বিস্তৃত অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট বিশেষজ্ঞ মিৰবন টেৰণপী আৰু মাধুৰী টেৰণপীৰ পৰিচালনাত ৪ দিনীয়া ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
এই প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণকাৰী মহিলাসকলক এৰী খোলা প্ৰস্তুতকৰণ, যান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সূতা উলিওৱা, সূতা যোৰ দিয়া, সূতা মেৰিওৱা, সূতাৰ যতন, গুণগত মান নিৰূপণ আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।
প্ৰশিক্ষণত সূতাৰ সম-ঘনত্বৰ লগতে উৎপাদনৰ দক্ষতা আৰু গুণগত মান বজাই ৰখাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও মহিলাসকলক ভৱিষ্যতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পৰাকৈ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মান উন্নত কৰা, ব্যয় আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়েও প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।
আচলতে কাৰ্বি সমাজৰ বাবে এৰী ৰেচম আৰু হাতে-বোৱা এৰী বস্ত্ৰ কেৱল উপাৰ্জনৰ মাধ্যম নহয়, ই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ চলি অহা পৰম্পৰাগত জ্ঞান, কাৰিকৰী দক্ষতা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয় । এই প্ৰশিক্ষণত এৰীভিত্তিক জীৱিকা, স্থানীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ মাজৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হয় ।
বাকৰিং ইংতি গাঁৱৰ কাচে ৰংপীয়ে প্ৰশিক্ষণৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰি কয়, "প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণে আমাক এৰী সূতা কটাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক ভালদৰে বুজাত সহায় কৰিলে । এতিয়া আমাৰ যন্ত্ৰৰ সহায়ত সূতা কটা আৰু এৰীক জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মবিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।"
আনহাতে খাইলুন টেৰাং গাঁৱৰ কাকু ৰংপীয়ে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে সূতা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সময়, অধিক কষ্ট আৰু সূতাৰ গুণগত মান বজাই ৰখাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা উল্লেখ কৰে । এই প্ৰশিক্ষণত যন্ত্ৰৰ সহায়ত সূতা উলিয়াই এই সমস্যাসমূহ ব্যৱহাৰিকভাৱে সমাধান কৰাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
'আৰণ্যক'ৰ প্ৰকল্প বিষয়া তথা প্ৰশিক্ষণৰ সমন্বয়ক জ্যোৎস্না টেৰাংপীয়ে কয়, "কাৰ্বি সমাজৰ বাবে এৰী ৰেচম সংস্কৃতি, সূতা কটা আৰু বয়ন কেৱল জীৱিকাৰ মাধ্যম নহয় । ইয়াত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি সংৰক্ষিত জ্ঞান, সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু পৰম্পৰা সংপৃক্ত হৈ আছে । এই বিপন্ন আৰু জলবায়ু-অনুকূল বস্ত্ৰ উৎপাদন পদ্ধতিক জীৱন, জীৱিকা আৰু পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰাখিবলৈ সময়োপযোগী হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন ।"
অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মূল্যায়ন আৰু ভৱিষ্যতে উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা বিষয়ক আলোচনাৰে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে । এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কক উন্নয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে অক্ষুণ্ণ ৰাখি পৰম্পৰাগত দক্ষতাক বহনক্ষম আৰু বজাৰমুখী উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় ।
গাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষিত আৰু প্ৰভাৱশালী মহিলা হিচাপে পৰিচিত দুগৰাকী মহিলা মাৰ্গ্ৰাথ টেৰাংপী আৰু অঞ্জনা ৰংফাৰপীৰ লগতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ সহযোগত আৰণ্যকৰ ক্ষেত্ৰ স্বেচ্ছাসেৱক প্ৰেচিলা টেৰাংপীয়ে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সফলভাৱে আয়োজন কৰে ।
প্ৰশিক্ষণৰ বাবে সৌৰশক্তিচালিত এৰী ৰেচম সূতা কটা যন্ত্ৰসমূহ 'ছেলকো ফাউণ্ডেশ্যনে' আগবঢ়ায় । বিকল্প আৰু বহনক্ষম জীৱিকাৰ সুযোগ তথা প্ৰকৃতিনিৰ্ভৰ সমাধানৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আৰু স্থানীয় সমুদায়ক সহায় কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সমৃদ্ধ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ প্ৰতি আৰণ্যকৰ এই প্ৰচেষ্টা নিশ্চিতভাৱে প্ৰশংসনীয় । এই প্ৰচেষ্টাই কাৰ্বি আংলঙৰ স্থানীয় তথা খিলঞ্জীয়া মহিলাসকলৰ বাবে নতুন অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিমা বিসৰ্জনত ব্যৱহাৰ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি