জনজাতিকৰণৰ দাবীত সোণাপুৰ কঁপালে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন-ৰাইজে

জনজাতিকৰণৰ দাবীত সোণাপুৰ কঁপালে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন-ৰাইজে
বিভিন্ন দাবী পূৰণৰ বাবে দিয়া শ্লোগানত শুকুৰবাৰে উত্তাল হৈ পৰে সোণাপুৰ । কাৰ্বি অনুসূচীকৰণ দাবী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
Published : November 21, 2025 at 6:37 PM IST
সোণাপুৰ : সোণাপৰত ভৈয়ামত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলক সাংবিধানিকভাৱে অনুসূচীকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদী সমদল । ন' এছটি ন' ভোট, কাৰ্বি ঐক্য জিন্দাবাদ, চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণা নচলিব, কাৰ্বি কল্যাণ পৰিষদ গঠন কৰক, বনাঞ্চলক কাৰ্বি ৰাজহ গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ক আদি ধ্বনিৰে শুকুৰবাৰে উত্তাল হৈ পৰে সোণাপুৰ ।
কাৰ্বি অনুসূচীকৰণ দাবী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত সোণাপুৰৰ ফংআৰিৰ পৰা উলিওৱা এই প্ৰতিবাদী সমলটোৱে ডিমৰীয়া সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰি নিজৰ দাবী সব্যস্ত কৰে আৰু সমজিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দাবীসম্বলিত স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনৰ নেতৃত্বই জনোৱা মতে, অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে কাৰ্বি (মিকিৰ)সকলে বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা কালৰ পৰাই বসবাস কৰি আহিছে আৰু অসমৰ বাহিৰে বাকী ৰাজ্যত তেখেতসকলক সাংবিধানিকভাৱে অনুসূচিত জনজাতি হিচেপে স্বীকৃতি দিছে । কিন্তু কার্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত এলেকাত বসবাস কৰা কার্বিসকলকহে সম্পূর্ণ পার্ব্যত্য জনজাতিৰ মৰ্যাদা দি বাকী ৯ খন জিলাৰ প্ৰায় ৪ লাখ কার্বিক ১৯৫১ চনৰ পৰা স্বীকৃতি বাতিল কৰিছে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৮২ চনত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা এখন জনজাতীয় প্রমাণ-পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । কিন্তু এই প্রমাণ-পত্রখন কেৱল অর্থনৈতিক, শিক্ষা আৰু নিয়োগৰ ক্ষেত্রতহে প্রযোজ্য । ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু মাটি-বাৰী ৰক্ষাৰ ক্ষেত্রত এই প্রমাণ-পত্র প্রযোজ্য নহয় ।
তদুপৰি, এই প্ৰমাণ-পত্ৰ কেৱল অসম ৰাজ্যতহে প্রযোজ্য । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ নিযুক্তি বা শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে এই প্রমাণ-পত্র প্রযোজ্য নহয় । ফলত বিগত প্রায় ৭৪ বছৰ ধৰি অসমৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত এলেকাৰ বাহিৰত বসবাস কৰা ৪ (চাৰি) লাখ কার্বি লোক প্রাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ।
আনহাতে, ২০১৬ চনত এই সম্পর্কত ৩২৫/২০১৬ নং বিলখন লোকসভাত উত্থাপিত হৈছিল, কিন্তু অজ্ঞাত কাৰণত বিলখন গৃহীত নোহোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি জানিবলৈ দিয়ে যে পুনৰ ২০২১ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত কাৰ্বিসকলৰ ছয়টা সশস্ত্র সংগ্রামী সংগঠনৰ লগত ভাৰত চৰকাৰে কৰা Memorandum of Settlement (MOS)-ৰ ৩.৫ নং দফাত এইসকল কার্বি লোকক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কথা সন্নিবিষ্ট আছে ।
শেহতীয়াকৈ যোৱা ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ তাৰিখে ডিফুৰ তাৰালাংছ'ত অনুষ্ঠিত আলোচনাকালত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এইসকল কার্বি লোকক (১) পার্বত্য অনুসূচিত জনজাতি প্রমাণ-পত্র প্রদান, (২) কার্বিসকলে জনজাতি হিচাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাকৈ পঞ্চায়ত আইন আদি সংশোধন কৰা, (৩) MOS-ৰ ৩.৬ দফাত উল্লেখ থকা ধৰণে এখন কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত কল্যাণ পৰিষদ গঠনৰ কাম ৩/৪ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল ।
কিন্তু আজি ৭ মাহৰ পিছতো কাৰ্যকৰী কৰা দেখা নগ'ল । যোৱা ৫ নৱেম্বৰ তাৰিখে বাংঠে আছেমৰ ৩০ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনস্থলী লখৰাত উপস্থিত থাকি আলোচনা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও মুখ্যমন্ত্রী তাত উপস্থিত নাথাকিল । সেয়েহে এনে অৱহেলা, বঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিবাদতে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা নুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী নেতৃত্বই ।
প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনৰ এগৰাকী নেতাই কয়, "ইমান দিনে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ বাহিৰত যিখিনি কাৰ্বি মানুহ আছে তেখেতসকলক এছ টি হিচাপে সম্পূৰ্ণ স্বীকৃতি দিয়া নাই । তেওঁলেকে শিক্ষা, অৰ্থনৈতিক আৰু নিযুক্তিৰ বাবে চাৰ্টিফিকেট দিছে । কিন্তু পূৰ্ণাংগ অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক বা মাটিৰ অধিকাৰ আদি দিয়া নাই । এইটো বিষয়ত বাৰে বাৰে আলোচনা হৈছে । আনকি ২০১৬ চনত সংসদত বিল উত্থাপন হৈছিল । সেই বিলখনো তেনেকৈয়ে পৰি ৰ'ল... গতিকে আমাৰ ৰাইজে আৰু ধৈৰ্য ধৰি থাকিব বিচৰা নাই । গতিকে আজি সমজিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো, আমাৰ দাবীসমূহ অতি সোনকালে সমাধান কৰক ।"
উল্লেখ্য যে, এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীতে ডিমৰীয়া সমজিলা আযুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীলৈ এখন স্মাৰক-পত্র প্রদান কৰে । ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পথ বাছি লোৱাৰ বাদে গত্যন্তৰ নাথাকিব বুলিও উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদী ৰাইজে ।