কাৰ্বিসকলৰ ধৰ্মীয়-সাংস্কৃতিক প্ৰাণস্পন্দন দেহাল কাৰ্চিদম'

দেহাল পূজা উপলক্ষে উদুলি-মুদুলি ডিমৰীয়াৰ হহঁৰা ।

Karbi Dehal Karchidam Festival celebrated in Dimaria
পৰম্পৰাগতভাৱে ডিমৰীয়াৰ হহঁৰাত দেহাল পূজা উদযাপন (ETV Bharat Assam)
সোণাপুৰ : দেহাল পূজা উপলক্ষে উদুলি-মুদুলি ডিমৰীয়াৰ হঁহৰা । কামৰূপী তথা ডুমুৰালী কাৰ্বিসকলৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰাণস্পন্দন দেহাল কাৰ্চিদম' বা চমুকৈ 'দেহাল পূজা' হ'ল কামৰূপী আৰু ডুমুৰালী কাৰ্বিসকলৰ প্ৰধান বাৰ্ষিক ধৰ্মীয় উৎসৱ । প্ৰতিবছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম মঙলবাৰে এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । ই কেৱল এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ কাৰ্বি সমাজৰ ঐক্য, ঐতিহ্য আৰু লোক-সংস্কৃতিৰ এক জীৱন্ত প্ৰতিচ্ছবি ।

সময় আৰু বিধি-ব্যৱস্থা :

দেহাল পূজাৰ বাবে মূলতঃ তিনিদিন সময়ৰ আৱশ্যক । ফাগুনৰ প্ৰথম সোমবাৰ বা মাঘৰ অন্তিম সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে পূজাৰ কাম আৰম্ভ হয় । এই দিনটোত ইষ্ট দেৱতাৰ লগতে অন্যান্য দেৱ-দেৱীক পিছদিনাৰ মূল পূজালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় । ইয়াক 'যগান কিথন'বুলি কোৱা হয় । মঙলবাৰ এই দিনটোতেই মূল পূজাভাগ সম্পন্ন কৰা হয় আৰু বুধবাৰে দেৱ-দেৱীসকলক বিদায় জনোৱাৰ জৰিয়তে উৎসৱৰ সামৰণি পৰিব ।

আৰাধ্য দেৱ-দেৱীৰ ধাৰণা :

কাৰ্বি সমাজত দেহাল পূজাৰ দেৱ-দেৱীসকলৰ এক সুকীয়া আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য আছে । তাম'লঙঃ তেওঁ হৈছে দেবাদিদেৱ শিৱ যি সৃষ্টি, পালন আৰু নাশৰ গৰাকী । ঝিলিমী (পাৰ্বতী): তাম'লঙৰ ভাৰ্যা, যি শক্তি, জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতীক ।

বলিয়া (গণেশ): বিঘিনী নাশক আৰু প্ৰাণীৰ কল্যাণ সাধক দেৱতা । কাদিম প্লাক: মূল দেৱ-দেৱীৰ 'দেহ ৰক্ষক' । বহুতে এওঁক গৰখীয়াৰ ৰক্ষক কৃষ্ণ বা গোপাল বুলিও বিশ্বাস কৰে ।

পূজাৰ মূল উদ্দেশ্য :

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়, "এই পূজাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল সৰ্বমংগল কামনা । পূজাৰ মন্ত্ৰ আৰু শ্লোকসমূহ বিশ্লেষণ কৰিলে কেইটামান দিশ স্পষ্ট হৈ পৰে । মানুহৰ লগতে পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ, ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি, বজ্ৰপাত আৰু ভূমিকম্প আদিৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ প্ৰাৰ্থনা, উৎপাদিত শস্য যাতে পোক-পৰুৱা বা মহামাৰীৰ দ্বাৰা নষ্ট নহয় তাৰ বাবে ইষ্ট দেৱতাৰ ওচৰত আশীষ নিৰ্মালি বিচৰা ।’’

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আৰু সামাজিক সংযোগ :

উদ্য়োক্তাগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে কাৰ্বিসকলৰ মতে 'হেমফু' বা শিৱই হৈছে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী । দেহাল পূজা হ'ল শক্তি আহৰণৰ এক মাধ্যম । পূজাৰ মন্ত্ৰত উল্লেখ থকাৰ দৰে, এই পূজা কেৱল এজন ব্যক্তিৰ নহয় ই হ'ল গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ, ভাই-ককাই, আনকি সমাজৰ অৱহেলিত বিধবা বা মাউৰা সকলকো সামৰি লৈ কৰা এক সামূহিক অনুষ্ঠান । সকলোৰে দান-বৰঙণি আৰু সহযোগিতাৰ জৰিয়তেহে এই আধ্যাত্মিক কৰ্ম সম্পূৰ্ণ হয় ।

৩৪ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় কাৰ্বি দেহাল কাচিৰ্দম :

কেন্দ্ৰীয় কাৰ্বি বাংঠে আছেমৰ উদ্যোগত সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ দেহাল কাচিৰ্দম উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে । জনগোষ্ঠীটোৰ অগণন লোকৰ অংশগ্ৰহণৰে উদুলি-মুদুলি ডিমৰীয়াৰ হহঁৰা । তিনিদিনীয়াকৈ ডিমৰীয়াৰ হহঁৰাৰ দেহালথানৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হৈছে ৩৪ সংখ্যক কেন্দ্রীয় কাৰ্বি দেহাল কাচিৰ্দম উৎসৱ ।

ভৈয়ামত বসতি কৰা বৃহত্তৰ কাৰ্বি সমাজখনে প্ৰতিবছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম মঙলবাৰৰ দিনটোত গাঁৱৰ সমাজে একত্ৰিত হৈ অপায়-অমংগল আঁতৰাই সুখ-শান্তি কামনা কৰি চিৰ আৰধ্য দেৱতা দেহাল আৰ্নামৰ ওচৰত অতীজৰে পৰা পৰম্পৰাগত মাংগলিক নীতি-নিয়মৰে পূজা ভাগ আগবঢ়াই আহিছে । এই পূজা ভাগকে ৰাজহুৱাভাবে সম্পন্ন কৰাৰ উদেশ্যৰে অনুষ্ঠিত এই আধ্যাত্মিক উৎসৱটোৰ আৰম্ভনিৰ দিনটোত পুৱা বিৰকিলুত পৰ্বৰ আঁতধৰে নিজ হহঁৰাৰ আছন কাঠাৰ গণেশ কাথাৰে । তেওঁক সহযোগ কৰে বৰুৱা ৰংহাং, বিন্দেশ্বৰ কাথাৰে ।

ইয়াৰ পিছতে মূল পতাকা উত্তোলন (লামা কাংথুৰ) উত্তোলন কৰে কাৰ্বি বাংঠে আছেমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি লেলিন বৰুৱা ৰংহাঙে । ছাৰ কিদুং(স্মৃতি তৰ্পণ) কৰে অকন ৰংছনে আৰু সহযোগ কৰে হৰেন কেলেঙে । ইয়াৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে মুখ্যদ্বাৰ উদ্বোধন, মূলমঞ্চ উদ্বোধন আতাম-পাতাম, দেহাল কিকান, লুন ফাৰৱ প্ৰতিযোগিতা, গছপুলি ৰোপণ, দেহাল থানৰ মুখ্যদ্বাৰ মুকলি, স্বেচ্ছাসেৱক শিবিৰ, প্ৰদৰ্শনী, খাদ্য, প্ৰতিনিধি শিবিৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে স্মৃতিগ্ৰন্থ 'হেমফু' উন্মোচন কৰে হহঁৰা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সব্যা ডেকাই ।

এই উন্মোচন অনুষ্ঠানটোত সভাপতিত্ব কৰে বাংঠে আছেমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি লেলিন বৰুৱা ৰংহাঙে । অনুষ্ঠানটোত লেখক ৰাজেন্দ্ৰ তুমুঙকে মুখ্য কৰি বিশিষ্ঠ ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানটোতে কেলেণ্ডাৰ 'কাৰ্বি ক্লনিফাই ১১৬' খনো উন্মোচন কৰা হয় । বিয়লি প্ৰতিনিধি শিবিৰ মুকলি আৰু প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ পিছতে গোঁসাই আদৰণি পৰ্ব(যোগান কিথান) সম্পন্ন হয় ।

