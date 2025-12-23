ETV Bharat / state

বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ অগনি কাৰ্বিভূমিত: মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মধ্যস্থতাত অনশন ভংগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ

স্বতঃস্ফূতভাৱে বন্ধ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং । মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰে আলোচনাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ বাবে সন্মত প্ৰতিবাদীসকল । মন্ত্ৰীৰ প্ৰস্থানৰ পিছতেই পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।

Karbi Anglong violence
মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মধ্যস্থতাত অনশন ভংগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 2:40 PM IST

গুৱাহাটী/নগাঁও : স্বায়ত্তশাসিত কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰৰ অস্থায়ী বাসিন্দাসকলক উচ্ছেদৰ দাবীৰে অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণি অঞ্চলত মঙলবাৰেও উত্তেজনা অব্যাহত আছে । অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত কাৰ্বিভূমি উদ্ধাৰৰ দাবীত আমৰণ অনশনত বহা প্ৰতিবাদীসকলে মঙলবাৰে দুপৰীয়া অনশন ভংগ কৰে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতে সংঘটিত বিক্ষিপ্ত ঘটনাত ৰাইজে জ্বলাই দিয়ে দুখনকৈ বাইক ।

মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বৈঠক

কাৰ্বি স্বায়ত্তশসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিয়াৰ উত্তেজনাৰ মাজতে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ খেৰণি ফেলাংপীৰ আমৰণ অনশনস্থলীত উপস্থিত হয়গৈ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু । বিগত ১৬ দিন ধৰি আমৰণ অনশনত থকা প্ৰতিবাদীসকলৰ লগত খেৰণিৰ ফেলাংপীত আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ মন্ত্ৰী পেগুৰ সৈতে উপস্থিত থাকে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অজয় তিৱাৰী ৷ আনহাতে, সোমবাৰৰ নিশাতেই উপস্থিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিত সিং ৷

কাৰ্বি আংলঙত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মধ্যস্থতাত অনশন ভংগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ (ETV Bharat Assam)

অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে প্ৰতিবাদীসকলৰ সৈতে মঙলবাৰে খেৰণিৰ ডংকামোকামত আলোচনাত মিলিত হয় । আন্দোলনৰ পিছত আমৰণ অনশন ভংগ ঘোষণা কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্বি সংগঠনে ৷ প্ৰতিবাদীসকলৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ পোষকতাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ ।

সেই অনুসৰি শীঘ্ৰেই ৰাজ্য চৰকাৰ, কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্বি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে কাৰ্বি আংলঙৰ অস্থায়ী বাসিন্দাসকলক কাৰ্বিভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ চলোৱা প্ৰসংগত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ’ব ৷

বৈঠকৰ পিছত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়, “আজি মই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত আহি উপস্থিত হওঁ । কাৰ্বি ৰাইজে যোৱা ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা অনশন কৰিছে । অনশনত তেওঁলোকৰ কেইবাটাও দাবী আছিল । সেই অনশন আহি আহি কালি পুৱতি নিশা চিকিৎসাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ লৈ যোৱা হয় অনশনকাৰীসকলক । তাৰ পিছত এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যিখিনি আমি সকলোৱে জানো ।”

কাৰ্বি আংলঙত পুনৰ হিংসাৰ জুই (ETV Bharat Assam)

ৰণোজ পেগুৱে লগতে কয়, "আজি মই অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অজয় তিৱাৰীক লগত লৈ এই অনশনস্থলীত আহি কাৰ্বি ৰাইজৰ লগত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে অসম চৰকাৰ জনজাতিসকলৰ সমস্যা, তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰক লৈ খুবেই সংবেদনশীল । আৰু সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে পদক্ষেপ লৈ আহিছে । কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো ভূমি সমস্যা এইটো মূলতঃ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ইয়াক চোৱাচিতা কৰে । কাৰণ সাংবিধানিকভাৱে লেণ্ড ৰেভিনিউ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক দিয়া হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াত ভূমিকা নাথাকে ।"

ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি ৰণোজ পেগুৱে চৰকাৰৰ সদিচ্ছা সন্দৰ্ভত কয়, "কিন্তু তেওঁলোকে জনায় যে এইটো কেৱল পি জি আৰ-ভি জি আৰৰ সমস্যা নহয়, তাৰ লগত কাৰ্বিসকলৰ অস্তিত্ব সন্দৰ্ভত বহুত ইছ্যু জড়িত হৈ আছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ যে অসম চৰকাৰে শীঘ্ৰে এক ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব । ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰ, কাউন্সিল আৰু আন্দোলনকাৰী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিক লগত লৈ এক ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব । তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ । মোৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তেওঁলোকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে । এই বছৰতেই, মাহটোৰ ভিতৰতেই আমি ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰিম ।"

Karbi Anglong violence
শান্তিসভাত উপস্থিত একাংশ (ETV Bharat Assam)

স্বতঃস্ফূত বন্ধ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং

পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সোমবাৰৰ অগ্নিগৰ্ভা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মঙলবাৰেও অব্যাহত আছে উত্তেজনা । পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰে বৈঠালাংছ', ডংকামোকাম, খেৰণি, হামৰেণ বজাৰৰ লগতে সকলো দোকান-পোহাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ে স্থানীয় লোকে । এলেকাসমূহৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পুৱাৰে পৰা স্বতঃস্ফূতভাৱে বন্ধ হৈ পৰা দেখা যায় । বিদ্যালয়সমূহতো পাঠদান বন্ধ হৈ পৰে । ইফালে ৰাজহুৱা যান-বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে দিনটোত ।

পুনৰ জ্বলালে দুখনকৈ বাহন

ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ অনশন ভংগৰ পিছতেই পৰিস্থিতি সামান্য স্বাভাৱিক দিশলৈ গতি কৰিছিল যদিও পুনৰ খেৰণি ডংকামোকামত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে । অনশন ভংগ হ’লেও কিন্তু ৰাইজৰ ক্ষোভ কমা নাই ৷ যাৰ ফলশ্ৰুতিত দুখনকৈ বাইক জ্বলাই দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

উল্লেখ্য যে কাৰ্বি আংলং জিলাত ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা প্ৰতিবাদে লোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে যদিও পাহাৰীয়া জিলাখনত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা । সোমবাৰে খেৰণি অঞ্চলত আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত তিনি-চাৰিজন প্ৰতিবাদকাৰী আহত হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পুৰণি বাসগৃহ জ্বলাই দিয়ে ।

এই ঘটনাৰ পিছত জিলাখনৰ পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া গৈ উপস্থিত হোৱাৰ লগতে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয় । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত পাঁচজনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগম, সমদল আদিৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে । লগতে নিশা কাৰ্ফিউ বলৱৎ কৰা হৈছে ।

আনহাতে, উত্তপ্ত হৈ থকা কাৰ্বিভূমিৰ পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় শান্তিসভাও । কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ সৈতে স্থানীয় শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কসকল উপস্থিত থাকি ডংকামোকত এক শান্তিসভা অনুষ্ঠিত কৰে । শান্তিসভাত কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি ঘূৰাই অনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।

কাৰ্বিভূমিত কিয় এই পৰিস্থিতি

উল্লেখ্য যে এই সংঘাতৰ মূল কাৰণ হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰ ভূমিত বেদখল । এই ভূমিসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত সুৰক্ষিত । কিন্তু এই কাৰ্বি আংলঙৰ পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰ ভূমিৰ পৰা অনা কাৰ্বি লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ দাবীত জিলাখনত ASDC আৰু APHLC-ৰ নেতৃত্বত কেইবাটাও সংগঠনে অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদ ।

কিন্তু বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ বাবে অনা কাৰ্বি লোকক উচ্ছেদ কৰাত কিছু অসুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰে চৰকাৰী পক্ষই । বিগত ১৬ দিন ধৰি আমৰণ অনশন চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগত সোমবাৰে বিয়লি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰে ।

Karbi Anglong violence
শান্তিসভাত উপস্থিত একাংশ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কাৰ্বি আংলং জিলা দণ্ডাধীশে সন্ধ্যা ৫ বজাৰ পৰা পুৱা ৬ বজালৈ নিশা কাৰ্ফিউ জাৰি কৰে । ইয়াৰ ফলত সমাগম, দলীয় গতিবিধি, সমদল আৰু পাঁচজনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগম নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । অসমৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিত সিং নিজেও উপস্থিত হৈ অঞ্চলটোত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

ইপিনে খেৰণি দলঙৰ সমীপত পুনৰ একত্ৰিত হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰবাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীও মোতায়েন কৰা হৈছে ।

