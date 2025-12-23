ETV Bharat / state

কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ, সোনকালেই সকলো ঠিক হৈ যাব : ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমত ৪০ শতাংশ বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহ আছে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ নহয় । চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ।

Assam CM Dibrugarh visit
চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 4:43 PM IST

5 Min Read
ডিব্ৰুগড় : বহিৰাগতক কাৰ্বিভূমিৰ পৰা উচ্ছেদৰ দাবীৰে কাৰ্বি আংলঙত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে সোমবাৰে একাংশ উত্তেজিত লোকে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰি অগ্নিসংযোগ কৰে । আনহাতে, মঙলবাৰেও পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈয়ে আছে ।

মঙলবাৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ মধ্যস্থতাত অনশনকাৰী সংগঠনবোৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ পৰিস্থিতি । অসম চৰকাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিকেন্দ্ৰিক সমস্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব বুলি ৰণোজ পেগুৱে আশ্বাস প্ৰদানৰ পিছতো উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ শাম কটা নাই ।

কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ: ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী

তাৰ মাজতে কাৰ্বি আংলঙৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কয়, "কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়টো অলপ স্পৰ্শকাতৰ । মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ঘটনাস্থলীত আছে । সোনকালেই সকলো ঠিক হৈ যাব ।"

অসমত ৪০% বাংলাদেশী আছে

আনহাতে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা বৃহৎ অংশ বাংলাদেশত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি চলি থকা চৰ্চা আৰু সাম্প্ৰতিক বাংলাদেশৰ ঘটনাৱলী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত ৪০% বাংলাদেশী আছেই । আৰু ১০% হ'লে নিজে নিজেই আমি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'লোঁ । যোৱা পাঁচ বছৰত এই কথাটোকে আমি চিঞৰি আছোঁ ।"

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ নহয়

ইফালে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "যিসকলে আন্দোলন কৰিছিল তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগত হ'ব লাগে বুলি কোৱা নাই । তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত বিচাৰিছিল, সিদ্ধান্ত দিয়া হ'ল । অহা মাহত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ব । নিৰ্বাচনৰ আগত জনজাতিকৰণ নহয় ।"

CM on Karbi Anglong violence
চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

ডিব্ৰুগড়ত মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি আহিছে । মঙলবাৰে চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় "মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি"ৰ চেক বিতৰণ বাবে বিশাল জনসভা ।

CM on Karbi Anglong violence
উপস্থিত একাংশ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

চাবুৱাৰ দিনজয় চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যৰ ৫৫ টা বিধানসভা সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰা হৈছে । আঁচনিৰ সুবিধা লৈ কেনেকৈ মহিলাসকলে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ‌ উলিয়াইছে তাৰো উদাহৰণ দাঙি ধৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কি‌য় চেষ্টা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে মহিলাসকলক অৱগত কৰে ।

মহিলাসকলক এই ১০ হাজাৰ টকা গোটত সমূহীয়াকৈ যিকোনো ব্যৱসায় কৰা নতুবা ব্যক্তিগতভাৱে খৰচ কৰিব পাৰিব বুলি অৱগত কৰে ।

CM on Karbi Anglong violence
চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ সভাসমূহৰ দৰে চাবুৱাৰ সভাতো কয়, উদ্যমী মহিলাসকলক ব্যক্তিগতকৈ বৰ্তমান প্ৰথম পৰ্যায়ত ১০০০০ টকা দিয়া হ'ব । যদি এই ধনৰাশি সদ্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২৫ হাজাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ পাছতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ২৫ হাজাৰ ধন ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰাসকলক তৃতীয় পৰ্যায়ত ৫০ হাজাৰ টকা উদ্যমিতাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱাকৈ আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।‌

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মহিলাসকলক ১০ হাজাৰ টকা দিম বুলি কোৱাত কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছিল । কিন্তু আজি মহিলাসকলে ১০ হাজাৰ পালে । ১ লাখ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ । আজিলৈকে ১ লাখ ৫০ হাজাৰ নতুন ল'ৰা-ছোৱালীয়ে চাকৰি লাভ কৰিছে । মিছা কথা কৈ কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰোঁ । যি কথা কওঁ সেই কাম কৰোঁ ।"‌

CM on Karbi Anglong violence
চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত ২১ হাজাৰ মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী যোগেন মহন, প্ৰশান্ত ফুকন, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, বিধায়ক পোণাকন বৰুৱা, বিনোদ হাজৰিকা, জিলা আয়ুক্তৰ লগতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

ডিব্ৰুগড়ত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান সমাপ্ত হোৱাৰ দিশে

চাবুৱাত সভাৰ শেষত সাংবাদিকৰ সৈতে মুখামুখি হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে, কাইলৈ নাহৰকটীয়াত কৰা হ'ব । ইয়াৰ পাছত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কেৱল দুলীয়াজান আৰু খোৱাং সমষ্টি বাকী থাকিব । পিছত এটা দিনত এই দুটা সমষ্টিত চেক বিতৰণ কৰা হ'ব ।"

চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সময়ত হ'ব আলোচনা

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টি একত্ৰিত হোৱাত এতিয়া বিজেপি দলৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা আৰু অগপ দলৰ পোণাকন বৰুৱা বিধায়ক হৈ আছে । সেয়ে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ দুয়োজন বিধায়কৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ইয়াৰে দুয়োজনেই শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী । ইয়াত কি হ'ব আজি ক'ব নোৱাৰি । সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

