নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হোৱা শিক্ষকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

৯ এপ্ৰিলত ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিল প'লিং বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা শিক্ষকজন । কাজিৰঙাৰ সমীপৰ পাহাৰত নগ্ন অৱস্থাত শিক্ষকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ।

নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হোৱা শিক্ষকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 2:51 PM IST

হাফলং : নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষক কৰ্ণেলিয়াছ কিন্দোৰ অৱশেষত সন্ধান ওলাল । শনিবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কাজিৰঙাৰ সমীপৰ ৰংমংৱেৰ পাহাৰত কিন্দোক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ পাহাৰত জংঘলৰ মাজত নগ্ন অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । লগে লগে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । শোকত ভাগি পৰিছে শিক্ষকজনৰ পৰিয়াল । ঘটনাক লৈ ৰহস্যৰো সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্ন সংগঠনে এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে উচিত তদন্তৰো দাবী জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে ৯ এপ্রিলত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলং আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰংমংৱে মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ১৯ নং চাৰ্পো কাঠাৰ এল পি স্কুলত তৃতীয় প'লিং বিষয়াৰূপে দায়িত্বত আছিল কৰ্ণেলিয়াছ কিন্দো । কিন্তু তেওঁ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰি তেওঁ ঘৰলৈ উভতি অহা নাছিল । জানিব পৰা মতে নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ মাজতে দুবাৰকৈ অসুস্থ হৈ পৰিছিল শিক্ষকজন ।

প্ৰিজাইডিং বিষয়াই তেওঁক কাষৰ এটা কোঠাত জিৰণি ল'বলৈ দিছিল ৷ কিন্তু দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ শিক্ষকজনক মাতিছিল যদিও তেওঁ কোঠাত নাছিল । তেতিয়াৰে পৰা শিক্ষকজন সন্ধানহীন হৈ থাকে । আনকি তেওঁৰ মোবাইলটোও অফ হৈ আছিল ৷ পিছত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় আৰু যোৱা ৯ দিন আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই যদিও তেওঁ সন্ধান পোৱা নগ'ল । অৱশেষত সন্ধানহীন হোৱাৰ ১০ দিনৰ অন্তত শনিবাৰে শিক্ষকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ।

জানিব পৰা মতে কৰ্ণেলিয়াছ কিন্দো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লুম্বাজং ব্লকৰ অন্তৰ্গত কঁঠালগুৰি নেপালীবস্তি এল পি স্কুলৰ ৰঙাপাহাৰ ক্লাষ্টাৰৰ টেট শিক্ষক আছিল । পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে তেওঁ মৃগী ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল । আচৰিত কথাটো হ'ল যে তেনে এগৰাকী অসুস্থ লোকক নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ দিয়া আৰু দুবাৰকৈ চিজাৰ অহাৰ পিছতো প্ৰিজাইডিং বিষয়াই চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নকৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । আদিবাসী কৰ্মচাৰী পৰিষদে এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি বিক্ৰম গোৱালাই কয়, "তেওঁৰ যেতিয়া দুবাৰকৈ চিজাৰ আহিল তেতিয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়াই চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল । আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে চাৰ্পো কাঠাৰ স্কুলখনৰ পৰা পাহাৰলৈ ১১ কিঃমিঃ । ইমান পাহাৰৰ ওপৰত দুৰ্বল মানুহজন কেনেকৈ উঠিব পাৰিলে । তেওঁৰ বেগ, আই কাৰ্ড আদি বেলেগ বেলেগ স্থানত পৰি আছে । সেয়া কেনেকৈ সম্ভৱ ? সেইকাৰণে আমাক চিবিআই তদন্ত লাগে । তেওঁ পত্নীও অসুস্থ । আশা কৰোঁ নিৰ্বাচন আয়োগে যি কৰিব লাগে সেয়া নিশ্চয় কৰিব । কিন্তু পৰিয়ালটো যাতে ধ্বংস হৈ নাযায় তাৰবাবে তেওঁৰ কন্যাৰ বাবে কিবা এটা কৰি দিব লাগে বুলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ।"

আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা উজ্জ্বল তাঁতীয়েও ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই ইমান গাফিলতি কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে ? ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগিব । তাত নিশ্চয় কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে । আমি অতি সোনকালেই জিলা আয়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম ।"

কৰ্ণেলিয়াছ কিন্দোৰ পৰিয়ালেও ন্যায়ৰ দাবী জনাইছে । কিন্দোৰ কন্যাই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "নিৰ্বাচনী কামৰ বাবে তেওঁ ওলাই গৈছিল । ৯ এপ্ৰিলৰ দুপৰীয়া তেওঁৰ কোনো বন্ধুৱে দেউতা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ দিছিল ৷ বাবা ওলাই গৈছে বুলি কৈছিল । সেইদিনা বাবাক হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হ'লে এনে নহ'লহেঁতেন । এবাৰ পৰিলেই অৱস্থা বেয়া হৈ যায় কিন্তু তেওঁ তাত দুবাৰকৈ পৰিছে । আমাক এতিয়া ন্যায় লাগে ।"

সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । কিন্দো কি পৰিস্থিতিত ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা পাহাৰলৈ গ'ল ? অকলে গ'ল নে কোনোৱে লৈ গ'ল ? নগ্ন অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈও বিভিন্ন প্ৰশ্ন উঠিছে । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ত আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছত হে গম পোৱা যাব কিন্দোৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল ?

