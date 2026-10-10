কাৰ্বি আংলঙৰ আদা পাব ইউৰোপৰ বজাৰত; শ্লোভেনিয়াই মুকলি কৰিব সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ

কাৰ্বি আংলঙৰ আদা পাব ইউৰোপৰ বজাৰত; শ্লোভেনিয়াই মুকলি কৰিব সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত কাৰ্বি আংলঙৰ আদাক লৈ চৰ্চা । শ্লোভেনিয়াই বজাৰৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখুৱাইছে ।
Published : October 10, 2026 at 10:13 PM IST
নতুন দিল্লী : ব্যতিক্ৰমী সুগন্ধি আৰু গুণাগুণৰ বাবে অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ আদা বিখ্যাত । দেশৰ বজাৰত কাৰ্বি আংলঙৰ আদাৰ এক সুকীয়া স্থান আছে । কিন্তু এইবাৰ দেশৰ নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসমৰ জিলাখনৰ এই ব্যতিক্ৰমী আদাক পৰিচয় কৰি দিয়াৰ বাবে নতুন সম্ভাৱনা মুকলি হৈছে ।
ইউৰোপৰ বজাৰত কাৰ্বি আংলঙৰ আদাৰ প্ৰচাৰ আৰু বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত শ্লোভেনিয়া দেশে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতত থকা শ্লোভেনিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত টমাজ মেনচিনে কাৰ্বি আংলঙৰ আদাৰ প্ৰতি বিশেষ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে । শ্লোভেনিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত কাৰ্বি আংলঙত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত আদা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
তাৰ পিছতে কাৰ্বি আংলং আৰু অঞ্চলটোৰ কৃষি, সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে তেওঁ অধিক জানিবলৈ উৎসাহিত হয় । নতুন দিল্লীত মেনচিনে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয় যে, আদা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ অভিজ্ঞতাই তেওঁক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটোৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু ইয়াৰ কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ শ্লোভেনিয়া আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ সম্ভাৱনাসমূহ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিল ।
মেনচিনে কয় যে কাৰ্বি আংলং আৰু শ্লোভানিয়াৰ মাজত তুলনামূলকভাৱে কিছু সাদৃশ্য আছে । যিয়ে কৃষিক আধুনিক, সেউজ আৰু বহনক্ষম অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলাৰ ভেটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
#WATCH | Delhi: Tomaz Mencin, Ambassador of the Republic of Slovenia, says, "I visited the first-ever ginger festival in Karbi Anglong. My idea was to discover the Northeast of India... It was a coincidence that I met someone who directed me to Karbi Anglong... It was a very rich experience... We are two small political communities that need to develop through agriculture towards a modern, green and sustainable economy."— ANI (@ANI) October 8, 2026
তেওঁ কয়, "মই যি দেখিলোঁ সেয়া আছিল এক অতি চহকী অভিজ্ঞতা ।" তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰ উত্তৰ-পূব ভাৰত চোৱাৰ ইচ্ছা আছিল । আকস্মিকভাৱে তেওঁ কাৰ্বি আংলং গৈ পালে ।
ইউৰোপৰ ৫০০ মিলিয়ন বজাৰত প্ৰৱেশৰ পথ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ কৃষি আৰু উদ্যান শস্য ৰপ্তানিৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰা উত্তৰ-পূবৰ বাবে শ্লোভানিয়াৰ আগ্ৰহে বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ইউৰোপীয় সংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ শ্লোভানিয়াৰ জনসংখ্যা প্ৰায় ২০ লাখ যদিও সংঘৰ একক বজাৰৰ সুবিধাৰ বাবে শ্লোভানিয়াৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ ইউৰোপীয় বজাৰত প্ৰৱেশৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰি ।
তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ দৰে অঞ্চলৰ কৃষি সামগ্ৰীৰ বাবে নতুন সুযোগ মুকলি কৰিব পাৰে । শ্লোভানিয়াৰ জৰিয়তে ইউৰোপীয় সংঘৰ একক বজাৰত সামগ্ৰীৰ প্ৰৱেশত কোনো বাধা নাই বুলি উল্লেখ কৰি মেনচিনে কয়, "মই হয়তো গুৰুত্বসহকাৰে ভাবিব পাৰো যে কাৰ্বি আংলং, অসম আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতক মোৰ দেশৰ ব্যৱসায়িক সমাজৰ সৈতে কেনেদৰে সংযোগ কৰিব পাৰি ।"
জনজাতীয় শস্যৰ পৰা গ্ল'বেল ব্ৰেণ্ডলৈ
ইফালে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰ্যটন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিতেশ ইংহীয়ে এই সন্দৰ্ভত দিল্লীত অনুষ্ঠিত প্ৰাক-আদা মহোৎসৱ ২.০ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত কয় যে কাৰ্বি আংলঙৰ আদাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে পৰিষদে দূতাবাস, বিনিয়োগকাৰী, বৃহৎ কোম্পানী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহৰ সৈতে ইতিমধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ।
#WATCH | Delhi: The Karbi Anglong Autonomous Council (KAAC) organised the Pre-Ginger Festival 2.0 event. Ritesh Enghi, Executive Member, I/c Tourism Department, KAAC, says, "....We decided to come to Delhi to meet with various embassies and investors because there is a significant story—a deep connection—linking this ginger to the Karbi tribe, and we want to brand it globally. We have consulted with major companies based in Delhi and received valuable advice. I am thankful for the support I have received today for this initiative...." (07.10)— ANI (@ANI) October 8, 2026
আদা খেতি আৰু কাৰ্বি সমাজৰ মাজৰ গভীৰ সাংস্কৃতিক সংযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ কয়, "আমি ইয়াক গ্ল'বেল ব্ৰেণ্ড কৰিব বিচাৰো ।" কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে জনোৱা মতে অতি শীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসনিক মুখ্য কাৰ্যালয় ডিফুত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে আদা মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ আয়োজন কৰিব ।
কাৰ্বি আংলঙৰ আদাৰ কৃষি ঐতিহ্য, অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা আৰু স্বকীয় গুণৰ বাবে আয়োজন কৰা আদা মহোৎসৱৰ প্ৰথম সংস্কৰণে ইতিমধ্যে সফলতা লাভ কৰিছে । ইংহিয়ে কয় যে অসম চৰকাৰৰ বিভাগসমূহৰ সৈতে সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে আদাৰ বজাৰখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কাম কৰি আছে আৰু শ্লোভানিয়াকে ধৰি বিভিন্ন দেশে আগ্ৰহ দেখুৱাইছে ।
উত্তৰ-পূবৰ কৃষি সম্ভাৱনা
কাৰ্বি আংলঙৰ আদা ভাৰতৰ ভিতৰত ব্যতিক্ৰম আৰু ইয়াৰ সুগন্ধি আৰু সোৱাদৰ বাবে বজাৰত বিশেষ সমাদৰ আছে । জিলাখনত পৰম্পৰাগতভাৱে সিংহাসন পাহাৰত যুগ যুগ ধৰি চলি অহা ঝুম খেতিৰ পদ্ধতিত ইয়াৰ খেতি কৰা হয় । কাৰ্বি আংলঙে বছৰি ৩০ হাজাৰ টনতকৈ অধিক আদা উৎপাদন কৰে । এই খেতিৰ লগত প্ৰায় ১০ হাজাৰ কৃষক জড়িত হৈ আছে ।
এই সন্দৰ্ভত ইংহিয়ে কয়, "এটা সফল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ডিং কৌশলে উত্তৰ-পূবৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, য'ত এতিয়াও কৃষি আৰু উদ্যান শস্য গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । নিৰ্ভৰযোগ্য ৰপ্তানি শৃংখল, প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সুবিধা, গুণগত প্ৰমাণপত্ৰ, পেকেজিং আৰু শীতল শৃংখলৰ আন্তঃগাঁথনি স্থাপন কৰিলে অঞ্চলটোৰ অন্যান্য সামগ্ৰীও একে দিশত গতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে ।"
পৰ্যটন আৰু কৃষি
অৱশ্যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে কৃষি সামগ্ৰীৰ ব্ৰেণ্ডিঙৰ লগতে পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ইংহিয়ে কয় যে অঞ্চলটোৱে পৰ্যটকক আকৰ্ষণৰ বাবেও বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে । যাৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ পৰাও আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা কৰিছে । তেওঁ কয়, "কাৰ্বি আংলঙক কেৱল কৃষি সামগ্ৰীৰ উৎস হিচাপে নহয়, থলুৱা সংস্কৃতি, বহনক্ষম কৃষি, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু পৰ্যটনৰ এক গন্তব্যস্থান হিচাপে চিনাকি কৰাই দিয়াটোৱে মূল লক্ষ্য ।"
লগতে পঢ়ক :
যোৰহাটত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো নুনি পলু সঁচ উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপন