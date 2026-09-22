ETV Bharat / state

আজি কৰম পূজা : ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে বিভিন্নগৰাকীৰ শুভেচ্ছা

খেতি-বাতি কৰাৰ পাছত ফচলৰ উৎপাদন যাতে ভাল হয়, বৃদ্ধি পায়, সেই মানসেৰে কৰম পৰৱ পালন কৰা হয় ৷ ঠাইভেদে নীতি-নিয়মৰ কিছু তাৰতম্য থাকিব পাৰে ৷

KARAM PUJA 2026
কৰম পূজাৰ এক দৃশ্য(ফাইল ফটো) (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 1:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মঙলবাৰৰ পৰা অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক পূজা কৰম পূজা বা কৰম পৰৱ আৰম্ভ হৈছে ৷ যাক লৈ জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলৰ মাজত উছাহৰ অন্ত নাই ৷

কৰম পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত বিভিন্নজনে শুভেচ্ছা যাঁচিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক পূজা কৰম পূজাৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও নিজৰ এক্স একাউণ্টৰ জৰিয়তে কৰম পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘‘কৰম পূজা’ উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা, কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠা, ভাতৃত্ববোধৰ সৈতে জড়িত কৰম উৎসৱ আমাৰ চহকী জনজাতীয় সংস্কৃতি আৰু জীৱন মূল্যবোধৰ এক মূৰ্ত প্ৰকাশ । এই উৎসৱে আমাক প্ৰকৃতি ৰক্ষা আৰু সম্প্ৰীতিৰে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে । এই ‘কৰম পূজা’ উৎসৱে প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীৰ জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক, এয়াই মোৰ শুভকামনা ।’’

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ৰাজ্যবাসীক কৰম পূজাৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয়, ‘‘ভাদ মাহৰ শুক্লা পক্ষৰ একাদশী তিথিত পালন কৰা পবিত্ৰ কৰম পূজা উপলক্ষে চাহ বাগিচা অধ্যুষিত সমাজৰ সকলো ভাতৃ-ভগ্নীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।’’

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে পোষ্টটোত কয়, ‘‘কৰম পূজা প্ৰকৃতি, কৃষি, শ্ৰম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই থকা এক চহকী লোক পৰম্পৰা । আশা কৰো এই পবিত্ৰ উৎসৱে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, মংগল কঢ়িয়াই আনিব আৰু সমাজত ঐক্য, সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বান্ধোন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।’’

আনহাতে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কৰম পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সামাজিক মাধ্যমতে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জনায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্টটোত কয়, ‘‘কৰম পূজা - চাহ বাগিচাৰ জনজাতীয় সমাজৰ লোক পৰম্পৰা আৰু বিশ্বাসৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই থকা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান ৷ প্ৰকৃতি, সমৃদ্ধি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতি এই উৎসৱে কৃতজ্ঞতাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । ঢোল-মাদলৰ লগতে তাল আৰু ঝুমুইৰ নৃত্যৰ ছন্দেৰে সজীৱ হৈ উঠা এই উৎসৱে আমাৰ চহকী লোকসংস্কৃতিৰ এক সজীৱ আভাস আগবঢ়াইছে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পবিত্ৰ কৰম পূজা উপলক্ষে ছয় জনজাতীয় সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ভাই-ভনী আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’

ড৹ শৰ্মা চৰকাৰৰ আন দুগৰাকী মন্ত্ৰী ক্ৰমে ৰণজিৎ দাস আৰু পীযুষ হাজৰিকায়ো ৰাজ্যবাসীক কৰম পূজাৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসে কৰম পূজা উপলক্ষে দিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘জোহৰ ! কৰম পূজাৰ শুভ ক্ষণ উপলক্ষে চাহ বাগিচা অধ্যুষিত সমাজৰ সকলো ভাই-ভনীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । এই উৎসৱে প্ৰতিখন ঘৰতে সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক ।’’ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোত সংলগ্ন কৰা এটা ভিডিঅ’ত তেওঁ নিজে এটা মাদল বজাই স্ফুৰ্তি কৰা দেখা গৈছে ৷

আনহাতে, পীযুষ হাজৰিকায়ো নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবাসীক কৰম পৰৱৰ শুভেচ্ছা জনাই কয়, ‘‘কৰম পূজাৰ শুভক্ষণত আন্তৰিক শুভেচ্ছা ! এই আনন্দৰ উৎসৱে আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থকা বান্ধোন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰক আৰু প্ৰতিখন ঘৰলৈ শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু ঐক্য কঢ়িয়াই আনক ।’’

উল্লেখ্য যে, কৰম পূজা মূলতঃ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ ৷ খেতি-বাতি কৰাৰ পাছত ফচলৰ উৎপাদন যাতে ভাল হয়, বৃদ্ধি পায়, সেই মানসেৰে কৰম পৰৱ পালন কৰা হয় ৷ অৱশ্যে ঠাইভেদে নীতি-নিয়মৰ কিছু তাৰতম্য থাকিব পাৰে ৷

লগতে পঢ়ক: কৰম পৰৱ বা পূজা: চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ, অসমত সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা

TAGGED:

কৰম পূজা
চাহ জনগোষ্ঠীৰ কৰম পূজা
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
KARAM PUJA 2026 GREETINGS
KARAM PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.