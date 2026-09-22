কৰম পৰৱ বা পূজা: চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ, অসমত সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা

কৰম পৰৱ বা পূজা: চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ, অসমত সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা
মঙলবাৰৰ পৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ অন্যতম উৎসৱ কৰম পূজা আৰম্ভ হৈছে ৷ অসমত বিহুৰ দৰে কৰম পৰৱেও জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন দৃঢ় কৰিছে ।
Published : September 22, 2026 at 12:47 PM IST
লখিমপুৰ: নিশাৰ নীৰৱতা ভেদি গুঞ্জৰিত হ’ব মাদলৰ ধ্বনি । সমানে সমানে মন পৰশা কৰম পূজাৰ গীতৰ লহৰ । মঙলবাৰৰ পৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ অন্যতম উৎসৱ কৰম পূজা আৰম্ভ হৈছে ৷ এই উপলক্ষে চাহ জনগোষ্ঠীয় অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ মাদলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিব ৷
চাহ জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক পূজা
বছৰজোৰা অপেক্ষাৰ সামৰণি পেলাই আকৌ আহিল কৰম পৰৱ বা পূজা ৷ কৃষিভিত্তিক এই উৎসৱ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বৰ হেঁপাহৰ উৎসৱ । কৃষিকাৰ্যত যাতে একো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ প্ৰভাৱ নপৰে বা বাধা-বিঘিনি নঘটে, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই এই পূজা কৰা হয় । কৰম পূজাক ‘কৰম পৰৱ’ বুলিও কোৱা হয় । কৰম পৰৱ চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ জাতীয় উৎসৱ।
কৰম পৰৱ বছৰত তিনিবাৰ পালন কৰা হয় । তিনিওটাকেই ভিন ভিন নামেৰে জনা যায় । ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত উদযাপন কৰা কৰম পূজাক 'ৰাজ কৰম' বা 'ৰাজি কৰম'বা 'ডাল কৰম' বোলে । দ্বিতীয়টো আহিন মাহৰ শুক্লা দশমী তিথিত পালন কৰা হয় আৰু এই পৰৱক 'বুঢ়ী কৰম' বুলি জনা যায় । তৃতীয়টো আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাত পালন কৰা পৰৱ, যাক 'ৰাস ঝুমুৰ' বা ‘জিতিয়া কৰম’ বুলি কোৱা হয় ।
অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাই কৰম পৰৱ সম্পৰ্কে কি কয় ?
অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্রীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুনীল তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘কৰম উৎসৱ হ’ল চাহ জনগোষ্ঠীৰ বৰ হেঁপাহৰ উৎসৱ । আহিনৰ শুক্লা একাদশীৰ পৰা কৰম উৎসৱ আৰম্ভ হয় । সাতগৰাকী বা পাঁচগৰাকী যুৱতীয়ে সাত দিন ধৰি ব্ৰত পালন কৰে । এই ব্ৰত কঠোৰভাৱে পালন কৰা হয় ।
সাতদিনৰ পাছত এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত সমূহীয়াভাৱে এই উৎসৱ পালনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । সেই স্থানৰ মূল অংশক আখৰা বোলা হয় । নিৰ্দিষ্ট নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে কৰম ডালক আনি সেই আখৰাত স্থাপন কৰা হয় । সন্ধ্যা সেই ব্ৰত ৰখা যুৱতীসকলক বহুৱাই পাহানসকলে কৰমৰ কাহিনী শুনায় ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সকলোৱে এই কৰমৰ তাৎপর্য, উৎপত্তি আদিৰ বিৱৰণ শুনে । পাহান হৈছে কৰম উৎসৱৰ বিষয়ে আঁতিগুৰি জনা লোক । কাহিনী শেষ হোৱাৰ পিছত পূজা-পাঠ চলে । পূজা-পাঠৰ অন্তত ব্ৰত ৰখা যুৱতীসকলে ঝুমুৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰে । আন যুৱতীসকলেও এনে নৃত্যত সহযোগ কৰে । ওৰে নিশা মাদলৰ চেৱে চেৱে ঝুমুৰ নাচি সকলো আপোন বিভোৰ হৈ পৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা কৰম দেৱতাক জাগৃত কৰা হয় । পুৱা নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কৰম ডাল বিসৰ্জন দিয়া হয় । কৰম উৎসৱে সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন দৃঢ় কৰিছে ।’’
সুনীল তিৰ্কীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘অসমত বিহুৰ দৰে কৰম উৎসৱেও জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন দৃঢ় কৰিছে । আগতে কৰম উৎসৱ পৰিয়ালকেন্দ্রিক আছিল যদিও এতিয়া সামূহিকভাৱে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । ফলত আন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকেও কৰম উৎসৱক সন্মান জনায়, সহযোগ কৰে । যাৰ বাবে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন দৃঢ় কৰাত কৰম উৎসৱে অৰিহণা যোগাইছে ।’’
অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে তেওঁ কৰম উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিনক লৈ জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত মতানৈক্য দেখা দিয়া বুলি খেদ প্ৰকাশ কৰি এনে মতানৈক্য দুৰ কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ৷
লগতে পঢ়ক: অনাদৃত পানী মেটেকা কিদৰে হয় সম্পদ : দীপৰ বিলৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছে সৃষ্টিশীলতাৰ উদ্যোগ