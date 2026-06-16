বিদ্যালয়লৈ কিতাপৰ গধুৰ বোজা নিব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে, ক’ত জাৰী হ’ল এই নিৰ্দেশনা ?

বিদ্যালয়লৈ কিতাপৰ গধুৰ বোজা নিব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে, ক’ত জাৰী হ’ল এই নিৰ্দেশনা ?
অত্যধিক কিতাপ-বহীৰ বোজা জাপি দিব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীক ৷ এনে কৰিলে জগৰীয়া হ’ব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ ৷ আনকি তেনে বিদ্যালয়ে শাস্তিৰ সন্মুখীনো হ’ব লগাত পৰিব ৷
Published : June 16, 2026 at 11:19 AM IST
গুৱাহাটী : এতিয়াৰে পৰা অত্যধিক কিতাপ-বহীৰ বোজা জাপি দিব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীক । চৰকাৰী, বে-চৰকাৰীৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক দীপিকা চৌধুৰীয়ে এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ।
শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বেগৰ ওজন নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে ৷ মহানগৰীৰ অন্তৰ্গত সকলো চৰকাৰী, প্ৰাদেশীকৃত আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অধ্যক্ষসকললৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
নিৰ্দেশনা অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীৰ বিদ্যালয়ৰ বেগৰ সৰ্বাধিক অনুমোদিত ওজন হ'ব -
- প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী : ১.৫ কিলোগ্ৰাম
- তৃতীয়ৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণী : ২.০ ৰ পৰা ৩.০ কিলোগ্ৰাম
- ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণী : ৪.০ কিলোগ্ৰাম
- অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণী : ৪.৫ কিলোগ্ৰাম
- দশম শ্ৰেণী : ৫.০ কিলোগ্ৰাম
উক্ত নিৰ্দেশনাত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ বেগৰ ওজন কমাবলৈ কেইবাটাও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উল্লেখ কৰা হৈছে । তাৰে ভিতৰত হৈছে -
- পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় কিতাপ-পুথি আনিবলৈ আগতীয়াকৈ জাননী দিয়া
- অতিৰিক্ত বা অপ্ৰয়োজনীয় কিতাপ বহন নকৰাটো নিশ্চিত কৰা
- উপযুক্ত পাতল বেগ ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ দিয়া আৰু
- বেগ কঢ়িয়াই নিয়াৰ সময়ত দুয়োটা কাঁন্ধৰ ফিটা ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰা ৷
ইয়াৰ উপৰিও উক্ত নিৰ্দেশনাত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক দীপিকা চৌধুৰীয়ে গধুৰ বেগৰ ফলত হ’ব পৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৈ সজাগ কৰাৰ লগতে SCERT/NCERT- এ অনুমোদন নকৰা অতিৰিক্ত গাইডবুক, ৱৰ্কবুক বা অন্যান্য সহায়ক গ্ৰন্থৰ ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰিবলৈ উল্লেখ কৰে ৷
আনকি সকলো বিদ্যালয়তে আকস্মিকভাৱে পৰিদৰ্শন চলোৱা হ’ব বুলিও নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে । চৰকাৰী এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।