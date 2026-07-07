মহানগৰীত গ্ৰীণ বাছৰ দৌৰাত্ম্য ৰোধৰ বাবে কঠোৰ পদক্ষেপ, এক্সন মুডত জিলা প্ৰশাসন
গ্ৰীণবাছৰ বাবে পুনৰ মহানগৰীত দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা, কঠোৰ হ'ব জিলা প্ৰশাসন ৷
Published : July 7, 2026 at 9:32 PM IST
গুৱাহাটী: গ্ৰীণবাছৰ দৌৰাত্ম্যৰ বাবে মহানগৰীৰ পথচাৰীৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দুজনকৈ যুৱকক মহতিয়াই নিছিল গ্ৰীণ বাছে ৷ ফলত দুই যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ মঙলবাৰেও গ্ৰীণবাছৰ বাবে পুনৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথত দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । এই ঘটনাক লৈ ৰাইজৰ মাজত তীব্র প্রতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
অৱশেষত মহানগৰীত গ্ৰীণবাছৰ দৌৰাত্ম্য ৰোধৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে ৷ মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে গ্ৰীণবাছক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শীঘ্ৰে কেতবোৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "গ্ৰীণবাছৰ প্ৰসংগত আমাৰ আলোচনা হৈছে ৷ পথৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে গ্ৰীণবাছৰ ওপৰটো এক্সন লোৱা হ'ব ৷ গ্ৰীণবাছে পথ সলনি কৰাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি অকল চালক, হেণ্ডিমেনৰ বিৰুদ্ধেহে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলো ৷ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা গ্ৰীণবাছৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব । গ্ৰীণবাছে পথ সলনি কৰিব নোৱাৰিব ৷ সেই নিয়ম ভংগ কৰিলে সাতদিনৰ কাৰণে গাড়ীখনৰ চলাচল বন্ধ কৰা হ'ব । পৰিবহন বিভাগকো আইন উলংঘা কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । গ্ৰীণবাছৰ সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ লগতো কথা পাতিছো ।"
কামৰূপ মহানগৰ ডিচিপি ট্ৰেফিক জয়ন্ত সাৰথি বৰাই কয়, "আজি পাণবজাৰত গ্ৰীণবাছে দুটাকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে । গ্ৰীণবাছৰ দৌৰাত্ম্য ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব । ইতিমধ্যে ৬৩ জন চালকৰ লাইচেঞ্চ বাতিল কৰা হৈছে । আমি সিদ্ধান্ত লৈছো প্ৰতিটো পথত কিমান গ্ৰীণবাছ বা চিটিবাছ চলিব, তাৰ বাবে পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷ গ্ৰীণবাছে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে পথ সলনি কৰিব নোৱাৰিব ৷ যদি কৰে ৭ দিনৰ বাবে গাড়ী চলাচল বন্ধ কৰা হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক: জলজীৱন মিছনৰ পানীত আৰ্চেনিক ! বিধানসভাত উদ্বিগ্ন বিজেপি বিধায়ক