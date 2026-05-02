কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা জাৰি, নিয়ম ভংগ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব কঠোৰ শাস্তিৰ

কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা জাৰি, নিয়ম ভংগ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব কঠোৰ শাস্তিৰ
ভোটগণনাৰ পূৰ্বে সাৱধান হওঁক মহানগৰবাসী, অন্যথা জেল যাত্ৰা হ'ব পাৰে আপোনাৰ !
Published : May 2, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 10:56 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ মাজত মাত্র এটা দিন বাকী । ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা । সাজু নিৰ্বাচন আয়োগকে ধৰি জিলা প্ৰশাসন । ভোটগণনাৰ দিনাটোক লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্রশাসনে শনিবাৰে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা । গুৱাহাটী মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰক লৈ কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্রশাসনে ।
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ষ্ট্ৰং ৰূম হৈছে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰ । নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ষ্ট্ৰং ৰূম বা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰ চৌহদৰ পৰা ২০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ফটকা ফুটোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে । ভোটগণনাৰ দিনা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত কোনো ধৰণৰ আতচবাজি, বিজয়ী সমদল, শ্ল'গান দিয়াৰ ক্ষেত্রত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে । এই নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিলে বিএনএছএছৰ ১৬৩নং ধাৰাৰ অধীনত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব।
ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ ২০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্দ্ধত কোনো ধৰণৰ কোলাহলৰ সৃষ্টি কৰা নাইবা বিজয় শোভাযাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব । ভোটগণনাৰ সময়ত ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ সমীপত সমবেত হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকসকলে শ্ল'গান দিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ । ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ বিঘিনি নঘটে তথা আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
এই নিৰ্দেশনা তথা নিষেধাজ্ঞা ভোটগণনাৰ দিনাৰ মাজনিশাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা নোহোৱা পৰ্যন্ত বলৱৎ থাকিব এই নিষেধাজ্ঞা । নিয়ম উলংঘা কৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই । উল্লেখ্য যে, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি দিছপুৰ, জালুকবাৰী, নিউ গুৱাহাটী, মধ্য গুৱাহাটী আৰু ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ষ্ট্ৰং ৰূম হৈছে মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ।
৪ মে'ত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত দিছপুৰ সমষ্টিত পাঁচগৰাকী, জালুকবাৰী সমষ্টিত তিনিগৰাকী, নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত পাঁচগৰাকী, ডিমৰীয়া সমষ্টিত পাঁচগৰাকী আৰু মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:কোৰাণ পাঠ, নাম-প্ৰসংগৰে নগাঁৱৰ ডাকৰঘাটত উন্মোচন জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি