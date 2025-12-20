ETV Bharat / state

কামপুৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা: বাতিল ৯ খনকৈ ৰে'ল, আবদ্ধ আন কেইবাখনো

আজিৰ দিনটোত ৰে'ল যাত্ৰা কৰাৰ আগতে জানি লওক এই কথা । বাতিল কৰা হৈছে ৯ খনকৈ ৰে'লৰ সেৱা ।

Indian railway
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (Getty Images)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 1:58 PM IST

গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে শেষনিশা নগাঁৱৰ কামপুৰৰ চাংজুৰাইত সংঘটিত হয় এক কৰুণ ঘটনা । নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হয় ৭ টাকৈ বন্যহস্তী । এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত লামডিং–গুৱাহাটী অংশৰ ডাউন লাইন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত লাইন মেৰামতিৰ কাম চলি আছে । ফলস্বৰূপে কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল বা সময়সূচী সলনি কৰাৰ লগতে যাত্ৰাৰ দৈৰ্ঘ্য হ্ৰাস কৰা হৈছে ।

উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি বাতিল কৰা হৈছে ৯ খনকৈ ৰে'লৰ সেৱা । বাতিল কৰা ৰে'লকেইখন হৈছে-

Indian railway
ৰে'ল বিভাগৰ বিবৃতি (ETV Bharat Assam)
  1. ৰঙিয়া–নিউ তিনিচুকীয়া এক্সপ্ৰেছ
  2. গুৱাহাটী–যোৰহাট টাউন জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ
  3. গুৱাহাটী–বদৰপুৰ ভিস্তা ডোম এক্সপ্ৰেছ
  4. নিউ তিনিচুকীয়া–ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছ
  5. মৰিয়নী–গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ
  6. লামডিং–গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ
  7. যোৰহাট টাউন–গুৱাহাটী জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ
  8. বদৰপুৰ–গুৱাহাটী ভিস্তা ডোম এক্সপ্ৰেছ
  9. গুৱাহাটী–লামডিং পেছেঞ্জাৰ

আনহাতে, দুখনকৈ ৰে'লৰ যাত্ৰাৰ দৈৰ্ঘ্য হ্ৰাস কৰা হৈছে । সেইকেইখন হৈছে

  • আলিপুৰ দুৱাৰ–মৰিয়নী ৰে'ল

এই ৰে'লখন ডিগাৰুলৈ চলিব । আনহাতে, ডিগাৰু–মৰিয়নী অংশত বাতিল কৰা হৈছে ।

  • মৰিয়নি–আলিপুৰদুৱাৰ ৰে'ল

এই ৰে'ল ডিগাৰুৰ পৰা চলিব আৰু মৰিয়নী–ডিগাৰু অংশত বাতিল কৰা হৈছে ।

ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ ফলত সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে কেইবাখনো ৰে'লৰ । যাৰ বাবে বিভিন্ন ষ্টেচন বা স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাখনো ৰে'ল ।

আবদ্ধ হৈ থকা ৰে'লকেইখন হৈছে

  1. শিয়ালদহ–চাবৰুম‌ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ : চাপৰমুখত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  2. ডিব্ৰুগড়–নতুন দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ : লামডিঙত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  3. ডিব্ৰুগড়–কন্যাকুমাৰী বিবেক এক্সপ্ৰেছ : লামডিঙ‌ত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  4. শিলচৰ–ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছ : লামডিঙত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  5. নিউ তিনিচুকীয়া–এছ এম ভি টি (বেংগালুৰু) এক্সপ্ৰেছ : হোজাইত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  6. লিডু–গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ : যোগীজানত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  7. ডিব্ৰুগড়–হাওৰা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  8. শিলচৰ–গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  9. লালগড়–ডিব্ৰুগড় অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছ : গুৱাহাটীত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  10. নাহৰলাগুন–চুখভি ড'য়ি পোলো এক্সপ্ৰেছ : পানীখাইতীত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  11. আগৰতলা–এছ এম ভি টি বেংগালুৰু‌ হামচফৰ এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  12. চাবৰুম–শিয়ালদহ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
  13. কন্যাকুমাৰী–ডিব্ৰুগড় বিবেক এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
সম্পাদকৰ পচন্দ

