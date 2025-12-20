কামপুৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা: বাতিল ৯ খনকৈ ৰে'ল, আবদ্ধ আন কেইবাখনো
আজিৰ দিনটোত ৰে'ল যাত্ৰা কৰাৰ আগতে জানি লওক এই কথা । বাতিল কৰা হৈছে ৯ খনকৈ ৰে'লৰ সেৱা ।
Published : December 20, 2025 at 1:58 PM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে শেষনিশা নগাঁৱৰ কামপুৰৰ চাংজুৰাইত সংঘটিত হয় এক কৰুণ ঘটনা । নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হয় ৭ টাকৈ বন্যহস্তী । এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত লামডিং–গুৱাহাটী অংশৰ ডাউন লাইন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত লাইন মেৰামতিৰ কাম চলি আছে । ফলস্বৰূপে কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল বা সময়সূচী সলনি কৰাৰ লগতে যাত্ৰাৰ দৈৰ্ঘ্য হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি বাতিল কৰা হৈছে ৯ খনকৈ ৰে'লৰ সেৱা । বাতিল কৰা ৰে'লকেইখন হৈছে-
- ৰঙিয়া–নিউ তিনিচুকীয়া এক্সপ্ৰেছ
- গুৱাহাটী–যোৰহাট টাউন জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ
- গুৱাহাটী–বদৰপুৰ ভিস্তা ডোম এক্সপ্ৰেছ
- নিউ তিনিচুকীয়া–ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছ
- মৰিয়নী–গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ
- লামডিং–গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ
- যোৰহাট টাউন–গুৱাহাটী জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ
- বদৰপুৰ–গুৱাহাটী ভিস্তা ডোম এক্সপ্ৰেছ
- গুৱাহাটী–লামডিং পেছেঞ্জাৰ
আনহাতে, দুখনকৈ ৰে'লৰ যাত্ৰাৰ দৈৰ্ঘ্য হ্ৰাস কৰা হৈছে । সেইকেইখন হৈছে
- আলিপুৰ দুৱাৰ–মৰিয়নী ৰে'ল
এই ৰে'লখন ডিগাৰুলৈ চলিব । আনহাতে, ডিগাৰু–মৰিয়নী অংশত বাতিল কৰা হৈছে ।
- মৰিয়নি–আলিপুৰদুৱাৰ ৰে'ল
এই ৰে'ল ডিগাৰুৰ পৰা চলিব আৰু মৰিয়নী–ডিগাৰু অংশত বাতিল কৰা হৈছে ।
ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ ফলত সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে কেইবাখনো ৰে'লৰ । যাৰ বাবে বিভিন্ন ষ্টেচন বা স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাখনো ৰে'ল ।
আবদ্ধ হৈ থকা ৰে'লকেইখন হৈছে
- শিয়ালদহ–চাবৰুম কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ : চাপৰমুখত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- ডিব্ৰুগড়–নতুন দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ : লামডিঙত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- ডিব্ৰুগড়–কন্যাকুমাৰী বিবেক এক্সপ্ৰেছ : লামডিঙত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- শিলচৰ–ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছ : লামডিঙত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- নিউ তিনিচুকীয়া–এছ এম ভি টি (বেংগালুৰু) এক্সপ্ৰেছ : হোজাইত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- লিডু–গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ : যোগীজানত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- ডিব্ৰুগড়–হাওৰা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- শিলচৰ–গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- লালগড়–ডিব্ৰুগড় অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছ : গুৱাহাটীত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- নাহৰলাগুন–চুখভি ড'য়ি পোলো এক্সপ্ৰেছ : পানীখাইতীত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- আগৰতলা–এছ এম ভি টি বেংগালুৰু হামচফৰ এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- চাবৰুম–শিয়ালদহ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।
- কন্যাকুমাৰী–ডিব্ৰুগড় বিবেক এক্সপ্ৰেছ : পথত আবদ্ধ হৈ আছে ।