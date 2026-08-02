ETV Bharat / state

গণশিল্পী সূৰ্য দাসৰ প্ৰতিমূৰ্তিক লৈ বিতৰ্ক;নিৰ্মাণৰ সমিতিৰ বিৰুদ্ধে অৱহেলাৰ অভিযোগ

২০২০ চনতে গণশিল্পী সূৰ্য দাসৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল । ডেৰ বছৰে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন নোহোৱাত নিৰ্মাণ সমিতিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠিছে ।

Artist Surya Das statue controversy
গণশিল্পী সূৰ্য দাসৰ প্ৰতিমূৰ্তিক লৈ বিতৰ্ক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : গণশিল্পী সূৰ্য দাসৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় ডেৰ বছৰ হ'ল কিন্তু মৃত্যুৰ পূৰ্বেই স্থাপন কৰিবলগীয়া প্ৰতিমূৰ্তি আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । যাক লৈ গণশিল্পীগৰাকীৰ জন্মস্থান নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সমিতিয়ে চৰম অৱহেলা কৰা অভিযোগ উঠিছে । জানিব পৰা মতে, শিল্পীগৰাকীৰ জীৱিত কালতে ১৩ ফুট উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল ।

২০২০ চনতে মীন বিভাগৰ বিতৰ্কিত প্ৰাক্তন বিষয়া পদ্ম কান্ত হাজৰিকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত পদ্ম কান্ত হাজৰিকাক সভাপতি আৰু ৰুবুল দাসক সম্পাদক হিচাপে লৈ এক ৰাজহুৱা প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল । প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সমিতিখনে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰি গুৱাহাটীত সূৰ্য দাসৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিল ।

গণশিল্পী সূৰ্য দাসৰ প্ৰতিমূৰ্তিক লৈ বিতৰ্ক (ETV Bharat)

কিন্তু শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ডেৰ বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত কামপুৰ অঞ্চলৰ সচেতন লোকসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । লোকসকলে সমিতিখনক ধিক্কাৰ দিছে । অভিযোগ অনুসৰি, ২০২০ চনত প্ৰাক্তন মীন বিষয়া পদ্ম কান্ত হাজৰিকাক আৰু সেই সময়ৰ অনুসূচীত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ৰুবুল দাসৰ নেতৃত্বত শিল্পী দিৱসৰ দিনা গণশিল্পীগৰাকীৰ উপস্থিতিত তেঁতেলীসৰাত প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ আধাৰ শিলা স্থাপনৰ কামো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল ।

গণশিল্গীগৰাকীৰ জীৱিত কালতে নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ উচ্চতা ১৩ ফুট আৰু ইয়াৰ আনুমানিক নিৰ্মাণ খৰচ ৪ লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল । ইফালে তেওঁৰ জন্মভূমিতে এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ হ'ব বুলি গণশিল্পীগৰাকীও আনন্দিত হৈ পৰিছিল । কিন্তু ২০২৪ চনৰ ২১ ডিচেম্বৰত গণশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় যদিও জীৱিত কালতে নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখাৰ সপোন সপোনেই হৈ ৰৈ গ'ল ।

এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ মোলান লস্কৰে সভাপতি পদ্ম কান্ত হাজৰিকা আৰু সম্পাদক ৰুবুল দাসকে ধৰি নিৰ্মাণ সমিতিখনক গৰিহণা দি শীঘ্ৰে গণশিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি স্থাপনৰ দাবী জনাইছে । অন্যথা গণ আন্দোলনৰ পথ ল'ব বুলিও হুংকাৰ দিছে ।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কয়, "এতিয়া স্বনামধন্য শিল্পী ভূপেন দাৰ কাষতে আছো । সূৰ্য দাস এই তেঁতেলীসৰা অঞ্চলতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে । এই সূৰ্য দাসক কোনে চিনি নাপায় ? অতি বিপ্লৱী আৰু অসমীয়া জাতিক উদ্বেলিত কৰা সেইগৰাকী মহান শিল্পীগৰাকীৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ কাৰণে ২০২০ চনতে আমি ইয়াতেই আলোচনা বিলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলো । সিদ্ধান্ত মৰ্মে ইয়াতেই ১৩ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণো কৰিছে আৰু সূৰ্য দায়ে নিজেই ইয়াতেই প্ৰতিমূৰ্তিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে আজিলৈ প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থাপন কৰা নহ'ল । প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিলে নে নাই ? নিৰ্মাণ কৰিলো বুলি জনাইছে কিন্তু ক'ত আছে আমি আজিলৈকে নাজানো । এইটোৱে সমগ্ৰ তেঁতেলীসৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বুকুত এটা আঘাত দিছে । আশা কৰিম শীঘ্ৰে এই সমিতিয়ে, পদ্ম কান্ত হাজৰিকা আৰু ৰুবুল দাসে প্ৰতিমূৰ্তি ক'ত আছে আমাক চমজাই দিব । এমাহৰ ভিতৰত এই প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি ৰাইজক আশ্বস্ত কৰক আৰু অসমৰ ৰাইজক বুজাই দিয়ক এই গৰাকী স্বনামধন্য মানৱতাৰ শিল্পীগৰাকী আমাৰ মাজতে আছে ।

লগতে পঢ়ক :

সম্ৰাট অশোকৰ আদৰ্শৰে পথৰ কাষত কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি ৰোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীজন কোন ?

TAGGED:

সূৰ্য দাস
গণশিল্পী
ইটিভি ভাৰত অসম
নগাঁও
ARTIST SURYA DAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.