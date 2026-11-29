দ্বিতীয়বাৰলৈ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ বৰ দলৈ নিৰ্বাচিত কবীন্দ্র প্রসাদ শর্মা, সৰু দলৈ নিৰ্বাচিত সমীৰ প্ৰসাদ শৰ্মা
শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয়ত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় দলৈ নিৰ্বাচন । পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্রহণ প্ৰক্ৰিয়াত মুঠ ৬গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ৷
Published : November 29, 2026 at 9:50 PM IST
গুৱাহাটী: কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দলৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা । ১৮৬ টা ভোট লাভেৰে কামাখ্যা মন্দিৰৰ বৰ দলৈ হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'ল কবীন্দ্র প্রসাদ শর্মা । আনহাতে, ১৭৭টা ভোট লাভেৰে সমীৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই সৰু দলৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয়ত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় দলৈ নিৰ্বাচন । পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্রহণ প্ৰক্ৰিয়াত মুঠ ৬গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ৷ এই প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে কবিন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মা, নাৰায়ণ শৰ্মা, ভোলানাথ শৰ্মা, সমীৰ প্ৰসাদ শৰ্মা, হিমাদ্ৰী শৰ্মা, হিমাংশু শৰ্মা ৷
জিলা প্ৰশাসনৰ তত্বাৱধানত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ৪ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগণনা পৰ্ব ।
উল্লেখ্য যে, কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰতি ৫ বছৰৰ মূৰে মূৰে দুটা পদৰ নিৰ্বাচন পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে । ২০১১ বৰ্ষৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ তত্ত্বাৱধানত এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈ আহিছে ।
এই নিৰ্বাচনত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ বৰদেউৰী সমাজৰ ১৮ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ পুৰুষ সদস্যসকলেহে ভোটদান কৰিব পাৰে । বৰ্তমান বৰদেউৰী সমাজত মুঠ ৪৬০ গৰাকী ভোটাৰ সদস্য আছে ।
নিৰ্বাচনত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰে তেওঁ বৰ দলৈ আৰু দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকী সৰু দলৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । সেই অনুসৰি কবীন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয়বাৰলৈ বৰ দলৈ নিৰ্বাচিত হয় ৷ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰু দলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে সমীৰ প্ৰসাদ শৰ্মা ৷ ইয়াৰ পূৰ্বৰ সমিতিত কবীন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মা বৰদলৈ আৰু হিমাদ্ৰী শৰ্মা সৰু দলৈ আছিল ৷
লগতে পঢ়ক: স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন: বেলট বাকচ লৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া-কৰ্মচাৰী