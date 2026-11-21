কামাখ্যা দেৱালয়ৰ নিৰ্বাচন: কেনেদৰে নিৰ্বাচিত হয় বৰ দলৈ আৰু সৰু দলৈ ?
নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয় । ২৯ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ দলৈ আৰু সৰু দলৈ পদৰ বাবে ভেট গ্ৰহণ ।
Published : November 21, 2026 at 6:41 PM IST
গুৱাহাটী : অহা ২৯ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা দেৱালয় পৰিচালনাৰ বাবে বৰ দলৈ আৰু সৰু দলৈ পদৰ নিৰ্বাচন । সেইদিনাই ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব ।
নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ বৰ দলৈ কবীন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়, "কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিচালনাৰ বাবে দুটা পদৰ নিৰ্বাচন প্ৰতি ৫ বছৰৰ মূৰে মূৰে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে । ২০১১ বৰ্ষৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ তত্ত্বাৱধানত এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"অহা ২৮ নৱেম্বৰত বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচিত দলৈৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'ব । সেয়েহে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে । অহা ২৯ নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেইদিনাই ভোটগণনা হ'ব ।"
কেনেদৰে নিৰ্বাচিত হয় কামাখ্যা দেৱালয়ৰ বৰ দলৈ আৰু সৰু দলৈ ?
এই সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয়, "পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে কামাখ্যা দেৱালয় পৰিচালনাৰ বাবে দুগৰাকী দলৈ নিৰ্বাচিত কৰা হয় । এই নিৰ্বাচনত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ বৰদেউৰী সমাজৰ ১৮ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ পুৰুষ সদস্যসকলেহে ভোটদান কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ কয়,"বৰ্তমান বৰদেউৰী সমাজত মুঠ ৪৬০ গৰাকী ভোটাৰ সদস্য আছে । নিৰ্বাচনত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰে তেওঁ বৰ দলৈ আৰু দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকী সৰু দলৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।"
উল্লেখ্য যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জালুকবাৰী সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দলৈ নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় । অধিসূচনা অনুসৰি, ২০ নৱেম্বৰ পৰা মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে । ২৪ নৱেম্বৰত মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন ৷
আনহাতে, ২৫ নৱেম্বৰত প্ৰাৰ্থীৰ চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব । ইয়াৰ পিছত ২৯ নৱেম্বৰত দেৱালয়ৰ প্ৰাংগণৰ দশনামি আখাৰাত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আবেলি ৩ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । সেইদিনাই বিয়লি ৪ বজাৰ পৰা ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
বৰ দলৈ আৰু সৰু দলৈৰ ভূমিকা
কামাখ্যা দেৱালয় পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ দলৈ আৰু সৰু দলৈৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । বৰ দলৈয়ে মুখ্য পুৰোহিত বা প্ৰধান দলৈ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে । ইয়াৰ উপৰি দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বও তেওঁৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকে ।
আনহাতে, সৰু দলৈয়ে সহকাৰী বা কনিষ্ঠ দলৈ হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে ।
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত ৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । ইয়াৰে ভিতৰত সৰ্বাধিক ২২০টা ভোট লাভ কৰি কবীন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মা বৰ দলৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । আনহাতে, ১৭২টা ভোট লাভ কৰি হিমাদ্ৰী শৰ্মা সৰু দলৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ বৰ্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।