কৰ্কটকো প্ৰত্যাহ্বান জনাই এখন চহৰক সেউজ বাগিচালৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সপোন দেখা মানুহজন

২০০৬ চনত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়তে ধুবুৰীক সেউজীয়া কৰাৰ পণ লৈছিল তেওঁ ।

Dhubri Nature lover
ধুবুৰী চহৰক সেউজ বাগিচালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সপোন দেখা মানুহজন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 1, 2026 at 10:11 AM IST

4 Min Read
ধুবুৰী : এটি শিশু ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে মনত কিছুমান ইচ্ছা, আকাংক্ষাৰ জন্ম হয় । পিছত গৈ সেইবোৰ সপোনত পৰিণত হয় । কিন্তু কেতিয়াবা জীৱনত অহা ডাঙৰ ধুমুহাই সেই সকলো সপোন ভাঙি চূৰমাৰ কৰি থৈ যায় । অৱশ্যে সেই দুৰ্যোগৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিলে মানুহৰ মনত আকৌ কিছুমান নতুন সপোনৰ জন্ম হয় আৰু সেই সপোন পূৰণৰ বাবে সেই লোকজনে পুনৰ জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী হয় ।

আচলতে আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ । যিয়ে এটা মুহূৰ্তত সকলো হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল । কিন্তু অতি সাহসেৰে যুঁজ দি তেওঁ নতুন জীৱন লাভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই তেওঁ নতুন পণ লৈ আগবাঢ়িছিল । ২০০৭ চনৰ পৰা তেওঁ যিধৰণে আগবাঢ়িল, তেওঁ আৰু থমকি ৰোৱা নাই । তেওঁ হৈছে ধুবুৰীৰ কালিদাস সাহা । পেচাত তেওঁ এজন এল আই চিৰ এজেণ্ট । কিন্তু সমগ্ৰ ধুবুৰীতে তেওঁৰ এতিয়া পৰিচয় সুকীয়া ।

এখন চহৰক সেউজ বাগিচালৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সপোন দেখা মানুহজন (ETV Bharat)

তেওঁক সকলোৱে এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হিচাপেই জানে । কাৰণ তেওঁ ধুবুৰী চহৰক সেউজীয়া কৰাত ব্ৰতী হৈছে । অৱশ্যে পূৰ্বে উল্লেখ কৰাৰ দৰে তেওঁৰ জীৱন যাত্ৰা যথেষ্ট কণ্টকময় আছিল । কাৰণ ২০০৬ চনত তেওঁ কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দিছিল । চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁ সুস্থ হৈ এক নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰে । এতিয়া তেওঁ ধুবুৰী চহৰৰ চাৰিটাকৈ স্থানত নিজে সজাই তুলিছে ৪ খনকৈ ফুলনি বাগিচা । এই ফুলনি বাগিচাকেইখনত প্ৰতিদিনে আহি কালিদাসে ফুলবোৰ চোৱা-চিতা কৰি থাকে ।

ধুবুৰী চহৰৰ ৩ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা কালিদাস সাহা । ৬১ বছৰীয়া কালিদাস সাহাই বাট-পথৰ কাষত গছপুলি, ফুলৰ পুলি ৰোপণ কৰি ভালপায় । ধুবুৰী চহৰৰ ৰাস্তাই ঘাটে নিজা খৰচতে গছপুলি ৰোপণ কৰি এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস চলাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে তেওঁ । কিন্তু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈও প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কিয় আগবাঢ়ি আহিল কালিদাস সাহা ?

আচলতে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত মনতে এটা পণ লৈছিল কালিদাসে । ঈশ্বৰে যদি তেওঁক এই দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰি তোলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সমাজখনক সেউজকৰণৰ জৰিয়তে সকলোৰে মাজত শান্তিৰ বাতাবৰণ গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰি যাব । ২০০৬ চনত কালিদাস সাহাই চিকিৎসাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য লাভ কৰাত সমাজৰ বাবে, ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ পৰে ।

Dhubri Nature lover
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কালিদাস সাহা (ETV Bharat)

২০০৭ চনৰ পৰা ধুবুৰী চহৰৰ ১৬ টা ৱাৰ্ডকে ধৰি গৌৰীপুৰ চহৰতো গছপুলি, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ গছ আদি ৰাজপথৰ কাষত ৰোপণ কৰি সেই গছপুলি সমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণো তেওঁ নিজে কৰি আহিছে । প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কালিদাস সাহাই ধুবুৰীস্থ এল আই চিৰ কাৰ্যালয়ত কাম কৰে । এগৰাকী এল আই চিৰ এজেণ্ট কালিদাল সাহাই বিগত ১৮ বছৰত ধুবুৰী চহৰত অলেখ গছপুলি ৰোপণ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ধুবুৰী চহৰৰ ১৬ টা ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে বহু গছৰোপণ কৰিছো । ধুবুৰীৰ ৰাজপথৰ কাষত মোৰ ৪ খন ফুলনি বাগিচা আছে। সেই বাগিচাসমূহ নিজৰ খৰচতে বনাই লৈছো ।" প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গেও তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । তেওঁ কয়, "ইমান ডাঙৰ শিল্পী হৈও তেওঁৰ গছৰ প্ৰতি ভালপোৱা আছিল । সেইটোৱে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।"

ইফালে ধুবুৰী পৌৰসভাই চহৰখনত কেইবাখনো ফুলনি বাগিচা স্থাপন কৰিছে । সেই বাগিচাবোৰো কালিদাসে চোৱা-চিতা কৰি আহিছে । ধুবুৰীখনক সেউজ কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি যোৱা কালিদাস সাহাৰ এই প্ৰচেষ্টাই এতিয়া কেৱল ধুবুৰীবাসীকে নহয় ৰাজ্যবাসীক আকৰ্ষিত কৰিছে ।

