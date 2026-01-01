কৰ্কটকো প্ৰত্যাহ্বান জনাই এখন চহৰক সেউজ বাগিচালৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সপোন দেখা মানুহজন
২০০৬ চনত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়তে ধুবুৰীক সেউজীয়া কৰাৰ পণ লৈছিল তেওঁ ।
ধুবুৰী : এটি শিশু ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে মনত কিছুমান ইচ্ছা, আকাংক্ষাৰ জন্ম হয় । পিছত গৈ সেইবোৰ সপোনত পৰিণত হয় । কিন্তু কেতিয়াবা জীৱনত অহা ডাঙৰ ধুমুহাই সেই সকলো সপোন ভাঙি চূৰমাৰ কৰি থৈ যায় । অৱশ্যে সেই দুৰ্যোগৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিলে মানুহৰ মনত আকৌ কিছুমান নতুন সপোনৰ জন্ম হয় আৰু সেই সপোন পূৰণৰ বাবে সেই লোকজনে পুনৰ জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী হয় ।
আচলতে আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ । যিয়ে এটা মুহূৰ্তত সকলো হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল । কিন্তু অতি সাহসেৰে যুঁজ দি তেওঁ নতুন জীৱন লাভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই তেওঁ নতুন পণ লৈ আগবাঢ়িছিল । ২০০৭ চনৰ পৰা তেওঁ যিধৰণে আগবাঢ়িল, তেওঁ আৰু থমকি ৰোৱা নাই । তেওঁ হৈছে ধুবুৰীৰ কালিদাস সাহা । পেচাত তেওঁ এজন এল আই চিৰ এজেণ্ট । কিন্তু সমগ্ৰ ধুবুৰীতে তেওঁৰ এতিয়া পৰিচয় সুকীয়া ।
তেওঁক সকলোৱে এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হিচাপেই জানে । কাৰণ তেওঁ ধুবুৰী চহৰক সেউজীয়া কৰাত ব্ৰতী হৈছে । অৱশ্যে পূৰ্বে উল্লেখ কৰাৰ দৰে তেওঁৰ জীৱন যাত্ৰা যথেষ্ট কণ্টকময় আছিল । কাৰণ ২০০৬ চনত তেওঁ কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দিছিল । চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁ সুস্থ হৈ এক নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰে । এতিয়া তেওঁ ধুবুৰী চহৰৰ চাৰিটাকৈ স্থানত নিজে সজাই তুলিছে ৪ খনকৈ ফুলনি বাগিচা । এই ফুলনি বাগিচাকেইখনত প্ৰতিদিনে আহি কালিদাসে ফুলবোৰ চোৱা-চিতা কৰি থাকে ।
ধুবুৰী চহৰৰ ৩ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা কালিদাস সাহা । ৬১ বছৰীয়া কালিদাস সাহাই বাট-পথৰ কাষত গছপুলি, ফুলৰ পুলি ৰোপণ কৰি ভালপায় । ধুবুৰী চহৰৰ ৰাস্তাই ঘাটে নিজা খৰচতে গছপুলি ৰোপণ কৰি এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস চলাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে তেওঁ । কিন্তু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈও প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কিয় আগবাঢ়ি আহিল কালিদাস সাহা ?
আচলতে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত মনতে এটা পণ লৈছিল কালিদাসে । ঈশ্বৰে যদি তেওঁক এই দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰি তোলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সমাজখনক সেউজকৰণৰ জৰিয়তে সকলোৰে মাজত শান্তিৰ বাতাবৰণ গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰি যাব । ২০০৬ চনত কালিদাস সাহাই চিকিৎসাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য লাভ কৰাত সমাজৰ বাবে, ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ পৰে ।
২০০৭ চনৰ পৰা ধুবুৰী চহৰৰ ১৬ টা ৱাৰ্ডকে ধৰি গৌৰীপুৰ চহৰতো গছপুলি, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ গছ আদি ৰাজপথৰ কাষত ৰোপণ কৰি সেই গছপুলি সমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণো তেওঁ নিজে কৰি আহিছে । প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কালিদাস সাহাই ধুবুৰীস্থ এল আই চিৰ কাৰ্যালয়ত কাম কৰে । এগৰাকী এল আই চিৰ এজেণ্ট কালিদাল সাহাই বিগত ১৮ বছৰত ধুবুৰী চহৰত অলেখ গছপুলি ৰোপণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ধুবুৰী চহৰৰ ১৬ টা ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে বহু গছৰোপণ কৰিছো । ধুবুৰীৰ ৰাজপথৰ কাষত মোৰ ৪ খন ফুলনি বাগিচা আছে। সেই বাগিচাসমূহ নিজৰ খৰচতে বনাই লৈছো ।" প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গেও তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । তেওঁ কয়, "ইমান ডাঙৰ শিল্পী হৈও তেওঁৰ গছৰ প্ৰতি ভালপোৱা আছিল । সেইটোৱে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।"
ইফালে ধুবুৰী পৌৰসভাই চহৰখনত কেইবাখনো ফুলনি বাগিচা স্থাপন কৰিছে । সেই বাগিচাবোৰো কালিদাসে চোৱা-চিতা কৰি আহিছে । ধুবুৰীখনক সেউজ কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি যোৱা কালিদাস সাহাৰ এই প্ৰচেষ্টাই এতিয়া কেৱল ধুবুৰীবাসীকে নহয় ৰাজ্যবাসীক আকৰ্ষিত কৰিছে ।
