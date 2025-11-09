কৃষকৰ বন্ধু শামুকভঙাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কলিয়াবৰৰ এখন গাঁৱৰ

কৃষকৰ বন্ধু শামুকভঙাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কলিয়াবৰৰ এখন গাঁৱৰ
বছৰি দেউৰী চিলাবন্ধা গাঁৱলৈ শ শ শামুকভঙাৰ আগমন হয় । আশ্ৰয় লয় ওখ কেইবাজোপা গছত । চৰাইৰ মৰমতে গছবোৰ কটা নাই গাঁৱৰ ৰাইজে ।
কলিয়াবৰ: শামুকভঙা এবিধ পৰিভ্ৰমী পক্ষী । যি অসমৰ চহা জীৱনৰ এটা অতি পৰিচিত নাম । এইবিধ পক্ষীৰ এক বিশেষত্ব আছে । ঠোঁটৰ গঠনৰ বাবে ই শামুকৰ খোলা অনায়াসে ভাঙি পাৰে । যাৰ বাবে ইয়াক কৃষকৰ বন্ধু বুলিও কোৱা হয় । অৱশ্যে এই চৰাইবিধৰ সংখ্যা এতিয়া কমি আহিছে বুলি বিভিন্ন গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে ।
এই চৰাইবিধ বিশেষকৈ জলাশয়, বিল আদিৰ ওচৰত দেখা যায় । কিন্তু সম্প্ৰতি ৰাজ্যত এনে বিল, জলাশয় আদি সংকুচিত হৈ অহাৰ লগে লগে এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আশ্ৰয়স্থলো অসমত হ্ৰাস পাইছে । অসমৰ বহু স্থানত এতিয়া এই পক্ষী পোৱা নাযায় ।
কিন্তু তাৰ মাজতে কৃষকৰ বন্ধু খ্যাত শামুকভঙাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে আশ্ৰয়স্থল, খাদ্য হেৰুওৱাৰ সময়তে কলিয়াবৰৰ দেউৰী চিলাবন্ধা গাঁৱৰ কেইবাজোপা গছত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আহিছে । প্ৰতিবছৰে নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই পক্ষীৰ জাক গাঁওখনলৈ আহে আৰু বিশেষ কেইজোপামান গছত আশ্ৰয় লয় । এতিয়াও ৫ শতাধিক শামুকভঙা চৰায়ে তাত আশ্ৰয় লৈ আছে । গাঁওখনৰ বাসিন্দা সাগৰ ৰাজখোৱাৰ ঘৰৰ চৌহদত থকা কেইবাজোপা গছত শামুকভঙা চৰায়ে আশ্ৰয় লৈ বাঁহত পোৱালিৰ সৈতে থকা এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্যই প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক মুগ্ধ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে শামুকভঙা চৰাইৰ জাকটো প্ৰতিবছৰে শীতৰ আগমনৰ লগে-লগে গাঁওখনলৈ আহে আৰু পোৱালি জন্ম দি ডাঙৰ কৰি দূৰ দিগন্তলৈ উৰা মাৰে । স্থানীয় ৰাইজে ওখ গছকেইজোপা সংৰক্ষণৰে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন । এই গছকেইজোপাতে এতিয়া আশ্ৰয় লৈ পোৱালি জন্ম দি প্ৰতিপালন কৰি আছে শামুকভঙা চৰাইৰ জাকটোৱে । পোৱালিবোৰ উৰিব পৰা হ'লেই খাদ্য আৰু উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সন্ধানত এই চৰাইবোৰ উৰি যায় ।
এই সন্দৰ্ভত সাগৰ ৰাজখোৱাই কয়, "প্ৰতি বছৰে চৰাইখিনি আহে । পোৱালি জন্ম দিয়ে আৰু তাৰ পিছত উৰি যায় । সিহঁতৰ মৰমতে মই গছকেইজোপা কটা নাই । ওচৰৰ মানুহে ভয় খাই থাকে গছজোপা ভাঙি পৰিব বুলি । কিন্তু চৰাইখিনিৰ কাৰণে মই গছজোপা কাটিবলৈ মন কৰা নাই । চৰাইখিনি আহিনো জিৰাব ক'ত ? কিছুমানে পোৱালি জগাই লৈ গ'ল । গছখিনি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব কাৰণ চৰাইখিনি ক'ত ৰ'ব ?" এই শামুকভঙা পক্ষীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে সাগৰ ৰাজখোৱা আৰু গাঁওবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপক এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে শলাগ লৈছে ।
