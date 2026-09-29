জনতাৰ নিৰাপত্তা প্ৰথম: কলিয়াবৰৰ উৰণসেতুৰ ওপৰত ৰঙা কাপোৰ হাতত লৈ এজন বিশেষ ব্যক্তি
ৰঙা পতাকা ব্যৱহাৰ কৰি উৰণসেতুখনেৰে আহ-যাহ কৰা বাহনসমূহক সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁ ৷
Published : September 29, 2026 at 11:52 AM IST
কলিয়াবৰ: অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এতিয়া আহ-যাহ কৰিলে প্ৰতিখন জিলাতে ভালেমান উৰণসেতু দেখা যায় ৷ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ সূচলকৰণৰ বাবে এই উৰণসেতুসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে তাৰ মাজতে একাংশ উৰণসেতুত নিৰ্মাণৰ পিছতো যথেষ্ঠ আঁসোৱাহ থকা দেখা গৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ এখন উৰণসেতু কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ প্ৰায় ২০১৬-১৭ চন মানৰ পৰা চলা উৰণসেতুখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলিত বছৰতহে সমাপ্ত হৈছিল ৷ তাৰপিছত জুন মাহৰ মাজভাগত উৰণসেতুখন যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে মুকলিও কৰা হৈছে ৷ কিন্তু তাৰ পিছতহে প্ৰকৃত সমস্যা পোহৰলৈ আহে ৷ মুকলিৰ তিনিমাহো নোহোৱা এই উৰণসেতুখনৰ মাজভাগতে প্ৰকাণ্ড গাঁত সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ৷ যাৰ বাবে উৰণসেতুখনত অনাকাংক্ষিত বিপদ ঘটাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷
অভিযোগ অনুসৰি, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতি আৰু উৰণসেতু নিৰ্মাণৰ কামত জড়িত থকা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পাল পৰা কামৰ বাবে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণসেতুখনৰ মাজভাগত দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ অঞ্চলটোৰ সচেতন ব্যক্তিসকলে ৰঙা পতাকা ব্যৱহাৰ কৰি উৰণসেতুখনেৰে আহ-যাহ কৰা বাহনসমূহক সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, ৭১৫ আৰু ১২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী উৰণসেতুখন যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছৰে পৰা ইটোৰ পিছত সিটো বেমেজালিয়ে চালক, পথচাৰীসকলক বিপদত পেলাই অহাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
কেৱল যোৰহাট অভিমুখী বাহনসমূহহে উৰণসেতুৰ ওপৰেৰে পাৰ হ’ব পৰাৰ সুবিধা থকাৰ বাবে যোৰহাটৰ দিশৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু যোৰহাট আৰু নগাঁৱৰ দিশৰ পৰা তেজপুৰৰ দিশে যাবলগীয়া বাহনসমূহৰ চালকসমূহৰ খু-দুৱনি এতিয়াও দূৰ হোৱা নাই । তাতে 'ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি' উৰণসেতুখনত গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বিষয়টোক লৈ সামগ্ৰিকভাৱে কলিয়াবৰত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
স্থানীয় সচেতন নাগৰিক নৱ হাজৰিকাই বিষয়টোক লৈ শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । সেতুখনৰ ওপৰত সৃষ্টি হোৱা গাঁতক লৈ তেওঁ প্ৰশাসন আৰু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি কয়, ‘‘প্ৰায় ১০-১২ বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কৰি থকা এখন উৰণসেতু মুকলি হোৱাৰ মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰতে ভাঙি যোৱাটোৱে কামৰ চৰম নিম্নমান প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ইমানদিনে ঠিকাদাৰ আৰু NHIDCL-এ কি কাম কৰিলে ?’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই উৰণসেতুখনেদি অতি তীব্ৰবেগত যান-বাহনসমূহ পাৰ হৈ যায় । যিহেতু সেতুৰ মাজভাগতে এই প্ৰকাণ্ড গাঁতটো ওলাইছে, গতিকে নিশাৰ ভাগত বা তীব্ৰবেগে অহা কোনো বাইক আৰোহী বা গাড়ী হঠাতে এই গাঁতত পৰিলে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব আৰু থিতাতে মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ।’’
এই লোকজনে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি যান-বাহনসমূহক সম্ভাব্য দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গাঁতটোৰ ওচৰত এখন ৰঙা কাপোৰ আঁৰি সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা দেখা গৈছে ৷
হাজৰিকাই ক্ষোভেৰে কয়, ‘‘ইমান ডাঙৰ এটা বিপদজনক গাঁত ওলাই থকাৰ পিছতো বিভাগীয় কোনো বিষয়া বা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াক মেৰামতি কৰিবলৈ বা কোনো সতৰ্কতামূলক চাইনব’ৰ্ড আঁৰিবলৈ সময় পোৱা নাই । সাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰা এই কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।’’
উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগমৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অপৰিকল্পিতভাৱে চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাইজৰ অসন্তুষ্টি অব্যাহত আছে ৷
কলিয়াবৰৰ সচেতন মহলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজধানী সংযোগ প্ৰকল্পৰ অধীনত নগাঁৱৰ পৰা ইটানগৰলৈ নিৰ্মীয়মান চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত ব্যাপক আঁসোৱাহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল ৷
সম্প্ৰতি কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত আছে যদিও গুৰুত্বপুৰ্ণ কোনো স্থানতে সেৱা পথ (Service Road), স্থায়ী নলা-নৰ্দমাৰ লগতে যাৱতীয় সা-সুবিধাখিনি থকা দেখা নাযায় ।
লগতে পঢ়ক: নিমিষাক হত্যাৰ পূৰ্বে আছিফ আলীয়ে সেৱন কৰিছিল সুৰা, আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত