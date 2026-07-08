ETV Bharat / state

চৰকাৰে দিয়া ক্ষতিপূৰণ নাপায় প্ৰতিবাদত নামিল বানাক্ৰান্ত

২০১৭ আৰু ২০২৪ৰ একাংশ বানাক্ৰান্তই নাপালে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ক্ষতিপূৰণ, ক্ষোভিত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৷

Kaliabor flood victim protest
চৰকাৰী সাহায্য নাপায় কলিয়াবৰত প্ৰতিবাদত নামিল বানাক্ৰান্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: মধ্যভোগী দালালৰ বাবে একাংশ বানাক্ৰান্তই নাপালে নেকি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ক্ষতিপূৰণ ? ২০১৭ আৰু ২০২৪ চনৰ ভয়াবহ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ হুমুনিয়াহ কাঢ়িবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱৰ লোক ৷ উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহত কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাৰ কলংমুখৰ মথাউৰি ছিগাত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ২,৭৫২ টা পৰিয়ালৰ ৷

ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ হিচাবে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে মুঠ ১৯.০২ কোটি মুকলি কৰি দিছিল ৷ কিন্তু চৰকাৰে বানাক্ৰান্তলৈ বুলি মুকলি কৰা ধন একাংশ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ সেয়ে বুধবাৰে কলিয়াবৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌদত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সদস্যই প্ৰতিবাদেৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ৷

চৰকাৰী সাহায্য নাপায় কলিয়াবৰত প্ৰতিবাদত নামিল বানাক্ৰান্ত (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণৰ পৰা বঞ্চিত এগৰাকী মহিলাই কয়,"২০১৭ আৰু ২০২৪ৰ বানত দুবাৰেকৈ আমাৰ ঘৰত পানী সোমাইছিল । কিন্তু এতিয়ালৈকে এবাৰো ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই । আমাৰ গাঁওবুঢ়াজনে ঘৰৰ কাগজ-পাতি, ফটো উঠাই নিছিল যদিও সেইবোৰ ঘৰতে পেলাই থলে । আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ মানুহে সাহায্য পাইছে কিন্তু আমি পোৱা নাই ।"

KALIABOR FLOOD
কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাৰ কলংমুখৰ মথাউৰি ছিগাৰ ভয়াবহ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে কয়, "বানৰ ক্ষতিপূৰণ দিছে যদিও আমি বঞ্চিত হ'লো । মন্ত্ৰীয়ে ঠিকেই টকা পঠিয়াইছে । কিন্তু তলৰ মানুহে আমাৰ নাম তালিকাত নিদিলে । গতিকে, আজি কাৰ্যালয়লৈ আহি আমি আমাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছো । আমি সেই সাহায্য় পাবই লাগিব ৷"

KALIABOR FLOOD
বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী মহিলাই কয়,"আমাৰ ঘৰত বান সোমোৱাত দুমাহ আমি বেলেগ ঠাইত থাকিবলগীয়া হৈছিল । এতিয়া গম পাইছো, ঘৰত অলপ পানী সোমোৱা মানুহেও টকা পাইছে, কিন্তু আমি কিয় নাপাম ? গাঁওবুঢ়াৰ বাবে আমি বঞ্চিত হৈছো ৷"

এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ৰাইজে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে নগাঁও জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ জৰিয়তে ৩ জুলাইত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজি শিতানৰ পৰা পোনপটীয়াভাবে বাচনিভূক্ত তথা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ বেংক একাউণ্টলৈ ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । কিন্তু একাংশ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল বঞ্চিত হৈছে সেই ক্ষতিপূৰণৰ পৰা, যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৷

লগতে পঢ়ক: জোনাইত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন

TAGGED:

কলিয়াবৰ
বান সাহায্য
কলিয়াবৰত বান
ETV BHARAT ASSAM
KALIABOR FLOOD VICTIM PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.