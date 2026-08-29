বিশ্ব উদ্যমিতা দিৱস : কলিয়াবৰত শিক্ষাৰ্থীক দিছে শিক্ষাৰ লগতে স্বাৱলম্বিতাৰ পাঠ

বিশ্ব উদ্যমিতা দিৱস : কলিয়াবৰত শিক্ষাৰ্থীক দিছে শিক্ষাৰ লগতে স্বাৱলম্বিতাৰ পাঠ
কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ব উদ্যমিতা সপ্তাহ পালন । শিক্ষাৰ্থীসকলে বিক্ৰী কৰিলে নিজে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী, ঘৰতে উৎপাদিত পাচলি ।
Published : August 29, 2026 at 8:43 PM IST
কলিয়াবৰ : শিক্ষা গ্ৰহণ আৰু উপাৰ্জন-ইটোৱে সিটোৰ পৰিপূৰক । শিক্ষাই এজন ব্যক্তিৰ জ্ঞান, দক্ষতা আৰু সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে নিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰি উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰে । আনহাতে উপাৰ্জনে উন্নত শিক্ষা আৰু দক্ষতা আহৰণৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰি এজন ব্যক্তিৰ সামাজিক আৰু আৰ্থিক অৱস্থা শক্তিশালী কৰে । শিক্ষা, দক্ষতা আৰু উপাৰ্জনৰ এই সুন্দৰ সমন্বয় দেখা গৈছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত ।
মহাবিদ্যালয়খনে বিশ্ব উদ্যমিতা দিৱস উপলক্ষে সপ্তাহজোৰা এক বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যমিতা আৰু বিকাশ কোষ, উদ্ভাৱন কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে বিশ্ব উদ্যমিতা সপ্তাহ । ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি স্ব-উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিপণি শীৰ্ষ এক বিশেষ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
য'ত মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে ওচৰৰে শিশু বিদ্যাপীঠ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আৰু বৰঘূলী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিক্ৰী কৰিছে ।
শিক্ষাৰ্থীৰ এই বিশেষ মেলাত ঘৰত উৎপাদিত শাক-পাচলি, থলুৱা মাছ, খাদ্য সামগ্ৰী, ঘৰত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, ঘৰ সজোৱা সামগ্ৰী, প্ৰসাধন আৰু আলংকাৰিক সামগ্ৰীকে ধৰি ভিন্ন স্ব-উৎপাদিত সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে । এই থলুৱা আৰু ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা বা উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে বিশেষ সমাদৰো লাভ কৰা দেখা গৈছে ।
শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি কষ্টৰে আৰু হাতৰ সৃষ্টিশীলতাৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীবোৰ আন শিক্ষাৰ্থী বা শিক্ষকসকলে আগ্ৰহেৰে ক্ৰয় কৰিছে । এই মেলাত মুঠ ২৬ খন বিপণি স্থাপন কৰা হৈছে । প্ৰতিখন বিপণিতে শিক্ষাৰ্থীসকলে ব্যক্তিগতভাৱে বা দলীয়ভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনৰ লগতে বিক্ৰীও কৰিছে ।
ইয়াৰ দ্বাৰা কেৱল সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাই নহয় শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা ব্যৱসায় পৰিচালনা কৰা, গ্ৰাহকৰ সৈতে সম্পৰ্ক, মূল্য নিৰ্ধাৰণ আৰু দলীয়ভাৱে কাম কৰাৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাও লাভ কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি উৎসাহিত শিক্ষাৰ্থীসকল ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "আমাক এই কামৰ বাবে ছাৰ-বাইদেউসকলে যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে । ঘৰতে সজা দুই-এটা সামগ্ৰী ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ । বিক্ৰীও হৈছে সেইবাবে ভালো লাগিছে ।"
আন এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "আমাৰ কেইজনীমান বান্ধৱীৰ গোটে মিলি এই সকলোখিনি কৰিছোঁ । মূল্যও বৰ বিশেষ নহয় । বিক্ৰীও উৎসাহজনক ।"
বিশ্ব উদ্যমিতা দিৱস কি ?
উদ্যমিতা হৈছে কোনো নতুন চিন্তা, দক্ষতা আৰু সৃষ্টিশীলতাক ব্যৱহাৰ কোনো ব্যৱসায় বা উদ্যোগ গঢ়ি তোলা । লগতে সমস্যাৰ নতুন সমাধান বিচাৰি উলিওৱা এক প্ৰক্ৰিয়া । উদ্যমিতা মানে কেৱল বৃহৎ উদ্যোগ বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা নহয় । ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়, ঘৰুৱা উদ্যোগ, হস্তশিল্প, খাদ্য প্ৰস্তুত বা উদ্ভাৱনীমূলক কামৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী কৰি তোলা ।
আচলতে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱা উদ্ভাৱক, ব্যৱসায়ী আৰু স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰা লোকসকলক সন্মান জনাই প্ৰতিবছৰে ২১ আগষ্টত বিশ্ব উদ্যমিতা দিৱস পালন কৰা হয় । এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেশত শিক্ষানুষ্ঠান, উদ্যোগ আৰু সংগঠনসমূহৰ সহযোগত আলোচনা চক্ৰ, প্ৰশিক্ষণ, বাণিজ্য মেলা, ষ্টাৰ্টআপ কাৰ্যসূচী আদি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।
তেনে এক লক্ষ্য আগত ৰাখিয়ে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়েও প্ৰতিবছৰে উদ্যমিতা দিৱস পালন কৰি আহিছে । এইবাৰ মহাবিদ্যালয়খনে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশ্ব উদ্যমিতা সপ্তাহ পালন কৰিছে ।
ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত উদ্যোগী মনোভাৱ গঢ়ি তোলা আৰু তেওঁলোকক নতুন চিন্তা, উদ্ভাৱন, দক্ষতা বিকাশৰ লগতে নিজা উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে উৎসাহিত কৰা । শিক্ষাৰ্থীসকলক পুথিগত শিক্ষাৰ বাহিৰলৈ আনি বাস্তৱ বজাৰ ব্যৱস্থা সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াও ইয়াৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।
মহাবিদ্যালয়খনৰ এই কাৰ্যসূচীৰ তত্বাৱধায়ক তথা সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ আৰতী বসুমতাৰীয়ে কয়, "বিশ্ব উদ্যমিতা সপ্তাহ উপলক্ষে আমি সপ্তাহজোৰা এক বাণিজ্য মেলাৰ আয়োজন কৰিছো । য'ত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এইবাৰ নতুন সংযোগৰ জৰিয়তে স্থানীয় বিদ্যালয়েও ভাগ লৈছে ।
এইবাৰ ২৬ খন বিপণিৰ প্ৰায়বোৰতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনৰ লগতে বিক্ৰীও কৰিছে ।" ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে ভৱিষ্যতে সফল উদ্যোগী বা স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
চাহ উদ্যোগ: নিলামৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাত সংকটত অসম, পশ্চিম বংগৰ ব্য়ৱসায়ী