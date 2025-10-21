সংগীতৰ মহানায়কৰ গীত-সৰগ যাত্ৰাৰে সজ্জিত এটা পূজা মণ্ডপ

সংগীতৰ মহানায়কৰ গীত-সৰগ যাত্ৰাৰে সজ্জিত এটা পূজা মণ্ডপ
পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত আৰু উক্তি উপস্থাপন ।
Published : October 21, 2025 at 8:02 AM IST
মৰাণ : অসমীয়া জাতিৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰস্থানৰ এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো শোকত ম্ৰিয়মাণ ৰাজ্যবাসী । উৎসৱ-পাৰ্বন, ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সকলোতে কেৱল জুবিন । এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱত প্ৰিয় শিল্পী গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জুবিন অনুৰাগী সকলে আতচবাজী ব্যৱহাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ দৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপত দেখা গ'ল এখন জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গিত কালী পূজা ।
জুবিনময় এনে এখন পূজা মণ্ডপ হ’ল নামৰূপৰ পুৰণি নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ কালী পূজা । জুবিন গাৰ্গৰ গীত, উক্তি আৰু সৰগ যাত্ৰাৰে সজ্জিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰে কালী পূজা । পূজা মণ্ডপত প্ৰিয় শিল্পী গৰাকীৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত আৰু উক্তি অতি সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে #justiceForZubeenGarg মূল থিম হিচাপে ৰূপায়ণ কৰিছে উদ্যোক্তা সকলে ।
মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত মণ্ডপত উপস্থাপন:
জুবিন গাৰ্গৰ নামত কালী পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি এজন উদ্যোক্তাই সংবাদ মাধ্যমত কয়, "আমি প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি আহিছো; কিন্তু এইবাৰ আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি এইদৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছো । তেওঁৰ কালজয়ী গীত সমূহ আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিছো । আমি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাইছো । আমি আশা কৰিম জুবিন গাৰ্গে আমাক সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব ।"
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী:
জুবিন গাৰ্গৰ গীত, উক্তি আৰু সৰগ যাত্ৰাৰে সজ্জিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি আন এজন উদ্যোক্তাই কয়, "আমি প্ৰতি বছৰে ৰাইজক এটা নতুন থীম ৰাইজক উপহাৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰো; কিন্তু এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যু হ'ল । আমি কোনেও বিচৰা নাছিলো তেওঁৰ মৃত্যু । তেওঁৰ মৃত্যু আমি কোনেও সহ্য কৰিব পৰা নাই । সেয়ে আমি পূজা মণ্ডপ তেওঁৰ নামত নিৰ্মাণ কৰিয়েই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাইছো । তেওঁ মৃত্যুৰ ন্যায় আমাক লাগে । আনহাতে আমি জুবিন গাৰ্গৰ সৰগ যাত্ৰাৰ এটা আৰ্হিও নিৰ্মাণ কৰিছো । জুবিন গাৰ্গে যাতে সকলোকে ওপৰৰ পৰা মৰম, আশীৰ্বাদ কৰে তাকে কামনা কৰিছো ।"