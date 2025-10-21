ETV Bharat / state

সংগীতৰ মহানায়কৰ গীত-সৰগ যাত্ৰাৰে সজ্জিত এটা পূজা মণ্ডপ

পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত আৰু উক্তি উপস্থাপন ।

Kali Puja pandal decorated with Zubeen gargs musical journey
জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত আৰু উক্তি উপস্থাপন কৰা এটা পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 8:02 AM IST

2 Min Read
মৰাণ : অসমীয়া জাতিৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰস্থানৰ এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো শোকত ম্ৰিয়মাণ ৰাজ্যবাসী । উৎসৱ-পাৰ্বন, ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সকলোতে কেৱল জুবিন । এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱত প্ৰিয় শিল্পী গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জুবিন অনুৰাগী সকলে আতচবাজী ব্যৱহাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ দৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপত দেখা গ'ল এখন জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গিত কালী পূজা ।

জুবিনময় এনে এখন পূজা মণ্ডপ হ’ল নামৰূপৰ পুৰণি নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ কালী পূজা । জুবিন গাৰ্গৰ গীত, উক্তি আৰু সৰগ যাত্ৰাৰে সজ্জিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰে কালী পূজা । পূজা মণ্ডপত প্ৰিয় শিল্পী গৰাকীৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত আৰু উক্তি অতি সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে।‌ ইয়াৰ উপৰি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে #justiceForZubeenGarg মূল থিম হিচাপে ৰূপায়ণ কৰিছে উদ্যোক্তা সকলে ।

পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত আৰু উক্তি উপস্থাপন (ETV Bharat Assam)

‌মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত মণ্ডপত উপস্থাপন:

জুবিন গাৰ্গৰ নামত কালী‌ পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি এজন উদ্যোক্তাই সংবাদ মাধ্যমত কয়, "আমি প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি আহিছো; কিন্তু এইবাৰ আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি এইদৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছো । তেওঁৰ কালজয়ী গীত সমূহ আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিছো । আমি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাইছো । আমি আশা কৰিম জুবিন গাৰ্গে আমাক সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব ।"

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী:

জুবিন গাৰ্গৰ গীত, উক্তি আৰু সৰগ যাত্ৰাৰে সজ্জিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি আন এজন উদ্যোক্তাই কয়, "আমি প্ৰতি বছৰে ৰাইজক এটা নতুন থীম ৰাইজক উপহাৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰো; কিন্তু এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যু হ'ল । আমি কোনেও বিচৰা নাছিলো তেওঁৰ মৃত্যু । তেওঁৰ মৃত্যু আমি কোনেও সহ্য কৰিব পৰা নাই । সেয়ে আমি পূজা মণ্ডপ তেওঁৰ নামত নিৰ্মাণ কৰিয়েই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাইছো । তেওঁ মৃত্যুৰ ন্যায় আমাক লাগে । আনহাতে আমি জুবিন গাৰ্গৰ সৰগ যাত্ৰাৰ এটা আৰ্হিও নিৰ্মাণ কৰিছো । জুবিন গাৰ্গে যাতে সকলোকে ওপৰৰ পৰা মৰম, আশীৰ্বাদ কৰে তাকে কামনা কৰিছো ।"

