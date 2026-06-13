ETV Bharat / state

তিনিটাকৈ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃক ছাগলী বন্ধা ৰছীৰে বন্ধিলে ৰাইজে, কিন্তু কিয় ?

কলগাছিয়াত আজৱ ঘটনা, প্ৰেমৰ বাবে ছাগলী বন্ধা ৰছীৰে বান্ধ খালে তিনি সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ ৷

Kalgachia News
তিনিটাকৈ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃক ছাগলী বন্ধা ৰছীৰে বন্ধিলে ৰাইজে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: আপোনাৰ মতে প্ৰেম কি ? 'প্ৰেম কিনো জানেনে যৌৱনত খেলা খেল, ডেকা-গাভৰুৰে মৰম চেনেহৰ মেল...' বুলি নিশ্চয় আপুনিও জানে ৷ কিন্তু তিনি সন্তাৰ মাতৃ আৰু তিনি সন্তানৰ পিতৃৰ মাজত হোৱা প্ৰেমক কি বুলি সম্বোধন কৰিব ? বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াত এহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই সংঘটিত কৰিলে নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা ৷

ঘটনাটো এনেধৰণৰ, প্ৰেমিকৰ আছে পত্নী আৰু তিনিটা সন্তান ৷ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ প্ৰেমিকে বিক্ৰী কৰে বিস্কুট ৷ আনহাতে প্ৰেমিকাৰ আছে স্বামী আৰু তিনি সন্তান, ঘৰৰ গৃহিনী ৷ কোৱা হয়, প্ৰেমে নামানে বয়সৰ সীমা, প্ৰেমে নামানে সামাজিক বন্ধন । সেইবাবে এইবাৰ সন্তান, স্বামী, পত্নীক পাহৰি প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই কটাইছিল অন্তৰগ মুহূৰ্ত ৷

তিনিটাকৈ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃক ছাগলী বন্ধা ৰছীৰে বন্ধিলে ৰাইজে (ETV Bharat Assam)

তেনে এটা মধুৰ দিনতেই বিগত শুকুৰবাৰে নিবিড় মুহূৰ্ত কটাবলৈ তিনি সন্তানৰ পিতৃ আৰু মাতৃয়ে ১০০০ টকাত কলগাছিয়াৰ এখন ব্যক্তিগত গেষ্ট হাউচৰ এটা কোঠা ১ ঘণ্টাৰ বাবে বুক কৰিছিল ৷ দুয়ো প্ৰেমত মচগুল হৈ থকাৰ সময়তে সুযোগৰ সন্ধানত থকা ৰাইজে তেওঁলোকক হাতে-লুটে ধৰা পেলায় ৷

উচ্চতম ন্য়ায়ালয় ৰায় দিছে প্ৰাপ্তবয়স্কই নিজৰ অনুমতিত একেলগে থাকিলে কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে কিন্তু গঞা ৰাইজক এই কথা এতিয়া বুজাই কোনে? গতিকে শুকুৰবাবে ৰাইজে তিনি সন্তানৰ প্ৰেমিকা আৰু তিনি সন্তাৰ পিতৃক ধৰি আনি ছাগলী বন্ধা ৰছীৰে বান্ধি দুয়োৰে ওপৰত পোটক তুলিলে ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে কয়,"দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই অবৈধ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছিল ৷ দীৰ্ঘদিনৰ অভিযোগৰ পাছত ৰাইজে খাপপিট আছিল ৷ শুকুৰবাবে আমিনুল ইছলাম নামৰ এজন ব্য়ৱসায়ীৰ 'মা গেষ্ট হাউছত'ৰ এটা ৰুমত দুয়ো সুমাই পৰিছিল ৷ তেনে সময়তে ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি দুয়োকে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৷ দুয়োৰে তিনিটাকৈ সন্তান আছে ৷ তাৰ পাছতো অবৈধ প্ৰেম ৷"

ৰাইজৰ ঔকিল খোৱাৰ পাছতো প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক এৰি থাকিব নোৱাৰো বুলি কলে ৷ লগতে প্ৰেমিকে কেমেৰাৰ সন্মুখত কলে," মই তাইক বিয়া পাতিম ৷" প্ৰেমিকাও মান্তি, পিছে ৰাইজেহে একো সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰি কলগাছিয়া আৰক্ষীক গতাই দিলে প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাক ৷ ইতিমধ্যে প্ৰেমিকাৰ পৰিয়ালৰ লোকে কালগাছিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক:অৱসৰ পাছত নতুন সপোনৰ আৰম্ভণি; কৃষি খণ্ডত নগাঁৱৰ কুন্তীৰ বিশেষ দক্ষতা

TAGGED:

কলগাছিয়া
কলগাছিয়া আৰক্ষী
জনীয়া
কলগাছিয়াত অবৈধ প্ৰেম
KALGACHIA NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.