কলগাছিয়াত আজৱ ঘটনা! ধনৰ লোভত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভূমি আনক গতালে প্ৰধান শিক্ষকে !

কলগাছিয়াত আজৱ ঘটনা! ধনৰ লোভত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভূমি আনক গতালে প্ৰধান শিক্ষকে !
কলগাছিয়া হাইস্কুলৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত স্থানীয় একাংশ সচেতন ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৷
Published : July 7, 2026 at 12:36 PM IST
জনিয়া: ৰাজ্যত ঘটিছে এক আজৱকাণ্ড ৷ কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত এখন চৰকাৰী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয়ৰ ভূমি অন্য়ক গতাই দিলে ৷ এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে একাংশ সচেতন লোক ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৷
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কলগাছিয়াত ৷ জানিব পৰা মতে, কলগাছিয়া হাইস্কুলৰ নামত থকা প্ৰায় ৫ বিঘা চৰকাৰী ভূমি একাংশ লোকে অবৈধভাৱে দখল কৰি গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ আনকি কোনো কোনো লোকে কলগাছিয়া হাইস্কুলৰ নামত থকা চৰকাৰী ভূমিত দোকান-পোহাৰ নিৰ্মাণ কৰি বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশো বিনষ্ট কৰিছে ৷ এই অভিযোগ তৰিছে কলগাছিয়াৰ একাংশ সচেতন লোক ৷
তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা মতে, কলগাছিয়া হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক খন্দকাৰ আনোৱাৰ হুছেইনে বিদ্যালয়ৰ মাটি বেদখল কৰি "ইডেন একাডেমী" নামৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ক ভাৰাত দিছে । প্ৰধান শিক্ষক খন্দকাৰ আনোৱাৰ হুছেইনে বিদ্যালয়ৰ চৰকাৰী মাটি ব্যক্তিগতভাৱে ভাৰালৈ দি অবৈধভাৱে ধন সংগ্রহ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এই বেদখলৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ উপৰিও বৰপেটা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো সুফল নোপোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে । সেয়ে কলগাছিয়া হাইস্কুলৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি মঙলবাৰে বিদ্যালয় চৌহদত একাংশ স্থানীয় লোকে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, ‘‘কলগাছিয়া হাইস্কুলৰ পুৰণি চৌহদৰ পৰা কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখলৈ বিদ্যালয়ৰ নামত ৫ বিঘা মাটি আছে ৷ সেই মাটি একাংশই বেদখল কৰি ব্যক্তিগত বিল্ডিং, সীমাৰ দেৱাল, ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আদি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ৷ জানিব পৰা মতে, কলগাছিয়া হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক খন্দকাৰ আনোৱাৰ হুছেইনে টকাৰ লোভত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাটি আনক গতাই দিছে ৷’’
আন এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, ‘‘আমি এই সন্দৰ্ভত কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰ আৰু বৰপেটা জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰিছো ৷ কিন্তু কোনো সুফল নোপোৱাত আজি আমি প্ৰতিবাদত বহিবলৈ বাধ্য হৈছো ৷ হিমন্ত মামাক আমি অনুৰোধ জনাইছো শীঘ্ৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাটি বেদখল মুক্ত কৰাৰ লগতে খন্দকাৰ আনোৱাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰক ৷’’
উল্লেখ্য যে, এই ঘটনাই অঞ্চলটোত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । এতিয়া প্ৰশাসনে এই বিষয়টো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰি তদন্ত কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ’ব ।