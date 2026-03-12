মুছলমান বাবেই ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নাম কাটি পেলোৱা হ’ল নেকি ? প্ৰশ্ন আব্দুল খালেকৰ
বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ নাম সলনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ।
Published : March 12, 2026 at 4:01 PM IST
কলগাছিয়া : অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত - বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম সংশোধন কৰি বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল কৰা হ’ল ৷ এই লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷
বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকে কলগাছিয়াত এই লৈ কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান সমাজখনৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবেই এই কৰ্ম কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে আব্দুল খালেকে ৷
খালেকে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কথা কৈ থাকে, কিন্তু এজন খিলঞ্জীয়া মুছলমান যিগৰাকী দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল, যিগৰাকীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰিছিল, জে'ললৈ গৈছিল, গুৱাহাটী বিশ্বিদ্যালয়ৰ আন্দোলনত আগভাগ লৈছিল, অসম ক্ৰিকেট এচ’ছিয়েশ্যনৰ সভাপতি আছিল, তেখেতৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ।’’
অসমৰ কোনো এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কাৰো নামত নাই সেই কাৰণে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামো থাকিব নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত আব্দুল খালেকে কয়, ‘‘অসম কিবা স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ নেকি যে অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো নীতি অনুসৰণ নকৰিব ?’’
তেওঁ কয়, ‘‘পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামেৰে হিমাচল প্ৰদেশত এখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, হিমাচল প্ৰদেশত আৰু এখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ নামত ৷ লগতে বেংগালুৰুত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামত এখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ নামত দিল্লীত চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লগতে মহাৰাষ্ট্ৰত, উত্তৰাখণ্ডত, গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ, আহমেদাবাদত ২০২২ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে । দেশত বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামত যদি চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে তেন্তে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত কি কাৰণত থাকিব নোৱাৰে ?’’
বুধবাৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মহম্মদ বিন টোগলকৰ লগত তুলনা কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকে । সেয়ে এই চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰেই বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম সলনিৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকে ।
উল্লেখ্য যে, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ জনীয়াৰ বিধায়ক আৰু বৰপেটাৰ সাংসদ আছিল ৷ লগতে তেওঁ উত্তৰ কামৰূপৰ বিধায়ক আৰু অসমৰ মহাধিবক্তাও আছিল ৷ এসময়ত তেওঁ অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী, ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী, ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী, ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু শেষত গৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ।
ভাৰতৰ তিনিটাকৈ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হোৱা একমাত্ৰ অসমীয়া আছিল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ । ২০০১ চনত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হয় সেই চৰকাৰে বৰপেটাত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামেৰে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰে ।
বৰ্তমানৰ চৰকাৰে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিমানখিনি সা-সুবিধা দিব লাগে সেয়া দিয়া নাই বুলিও আব্দুল খালেকে মন্তব্য কৰে ।