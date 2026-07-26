বন্যাৰ্তৰ কাষলৈ যাবলৈ সাজু কলাগুৰু থিয়েটাৰ পৰিয়াল
আখৰা এৰি বান সাহায্য বিচাৰি নলবাৰীত কলাগুৰু থিয়েটাৰ পৰিয়াল । দোকানে দোকানে প্ৰযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্ৰী, কলা-কুশলী ।
Published : July 26, 2026 at 8:47 AM IST
নলবাৰী: বৰ্তমান উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলাই বানত ককবকাইছে । এনে সময়ত বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহিছে । বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে আখৰা স্থগিত ৰাখি অসমৰ এখন অন্যতম আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যদল কলাগুৰু থিয়েটাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে ।
বন্যাৰ্তক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্য হাতত লৈ নলবাৰীৰ কলাগুৰু থিয়েটাৰ নাট্যগোষ্ঠীটোৱে সকলোৰে পৰা সহায় বিচাৰি ওলাই আহিছে । শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাত সৃষ্টি হোৱা মহা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ভুক্তভোগী আৰ্তজনক কিছু সহায়ৰ উদ্দেশ্যে থিয়েটাৰখনৰ প্ৰযোজক ধ্ৰুৱ বৰ্মন, অভিনেতা উৎপল দাসকে প্ৰমুখ্যে সকলো কলা-কুশলীয়ে শনিবাৰে নলবাৰী চহৰত দোকানে দোকানে আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে ।
হাতত দান পাত্ৰ লৈ সকলোকে সামৰ্থ অনুযায়ী সাহাৰ্য প্ৰদানৰ বাবে থিয়েটাৰখনৰ কলা-কুশলীয়ে আহ্বান জনায় । জিলাখনৰ ভিন্ন অঞ্চলত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত শনিবাৰে নলবাৰী চহৰৰ চুকে-কোণে তেওঁলোকে এনেদৰে সহায় বিচৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অভিনেতা উৎপল দাসে কয়, "এনেকুৱা এটা সময়ত আমি তেওঁলোকৰ কাষত ঠিয় দিব পাৰিব লাগে । আমি এতিয়া আখৰাগৃহত ব্যস্ত হৈ আছোঁ । গতিকে আমি ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ ওচৰত ঠিয় দিব নোৱাৰোঁ । সেয়ে কিছুসময়ৰ বাবে আমি আমাৰ কামখিনি স্থগিত ৰাখি, নলবাৰী চহৰলৈ ওলাই আহিছোঁ । আমি ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ ।"
থিয়েটাৰখনৰ প্ৰযোজক ধ্ৰুৱ বৰ্মনে কয়,"মানুহে মানুহৰ বাবে, আমি যদি অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াও, আমি মৰম-ভাতৃত্ববোধেৰে যদি থাকিব পাৰোঁ, অসমখন এখন ধুনীয়া সোণৰ অসম হৈ থাকিব বুলি মোৰ আশা । আমি আখৰাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো কিছু স্থগিত ৰাখি ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই আহিছোঁ ।"