গুৱাহাটীত স্থাপন এখন নতুন থানা : কোন কোন এলেকাক সামৰিব কাহিলীপাৰা থানাই ?
অসম চৰকাৰে দিছপুৰ থানাক দুভাগ কৰি গুৱাহাটীৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাহিলীপাৰাত নতুন আৰক্ষী থানা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : August 27, 2026 at 9:44 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত নতুনকৈ আৰু এখন থানা গঠন কৰা হৈছে । ওদালবাক্ৰা আৰু ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীক সামৰি গুৱাহাটীত নতুনকৈ কাহিলীপাৰা থানা কৰা হৈছে । নতুন ভৱন নোহোৱা পৰ্যন্ত ওদালবাক্ৰা আৰক্ষী চকীৰ পৰা এগৰাকী পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত কাহিলীপাৰা আৰক্ষী থানাখন চলিব । এই সন্দৰ্ভত গৃহ বিভাগে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
গৃহ বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাক দুভাগ কৰি নতুনকৈ কাহিলীপাৰা আৰক্ষী থানা স্থাপন কৰা হৈছে । নতুন কাহিলীপাৰা আৰক্ষী থানা পূব গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ অধীনত থাকিব । গুৱাহাটীৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে কাহিলীপাৰাত নতুন আৰক্ষী থানা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
নতুন থানা ভৱন নিৰ্মাণ নোহোৱালৈকে ওদালবাক্ৰা আৰক্ষী চকীৰ পৰাই থানাখনৰ কাম-কাজ চলোৱা হ’ব । অসম আৰক্ষী আইন, ২০০৭ ৰ ১১ নং ধাৰা অনুসৰি কাহিলীপাৰাত নতুন আৰক্ষী থানা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । নতুনকৈ গঠন হোৱা কাহিলীপাৰা আৰক্ষী থানাত ওদালবাক্ৰা আৰু ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
আনহাতে ফটাশিল আৰু গড়চুক থানাৰ অন্তৰ্গত ধপলীয়া অঞ্চলৰ কিছু অংশ কাহিলীপাৰা থানাৰ অধীনলৈ অনা হৈছে । সেইদৰে নতুনকৈ হোৱা কাহিলীপাৰা থানাৰ চাৰিসীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি উত্তৰে আছে পাহাৰতলী-মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, দক্ষিণে আছে লখৰা ব্ৰীজ-লণ্ডন ব্ৰীজ-কেৰাকুছি, পূবে আছে কাহিলীপাৰা-জি এম চি এইচ ৰোড আৰু পশ্চিমে আছে শৰৎ সিংহ ৰোড-কৃষ্ণনগৰ চাৰিআলি-ধপলীয়া ৰোড ।
উল্লেখ্য যে, দিছপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বেছিভাগ অঞ্চলক সামৰি নতুনকৈ কাহিলীপাৰা থানা কৰা হৈছে । তদুপৰি ধপলীয়া আৰু মৰাভৰলু অঞ্চল নতুন কাহিলীপাৰা আৰক্ষী থানাৰ অধীনলৈ অনা হৈছে ।
গৃহবিভাগে নতুনকৈ কাহিলীপাৰা থানা কৰাৰ উপৰি পূব গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ কেইবাখনো থানাৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । সেই অনুসৰি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ এলেকাতো কেইবাটাও নতুন অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
সাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত বতাহঘুলি আৰু বাঘৰবড়ীৰ লগতে আমচিং ৰিজাৰ্ভৰ এলেকা দিছপুৰ থানাৰ অধীনলৈ অনা হৈছে । আনহাতে হেঙেৰাবাৰী, বৰবাৰী আৰু পাঞ্জাবাৰী গীতানগৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনলৈ অনা হৈছে । তদুপৰি চচলকে ধৰি একাধিক অঞ্চলকো গীতানগৰ থানাৰ অধীনলৈ অনা হৈছে ।