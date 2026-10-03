ETV Bharat / state

হাইলাকান্দিৰ কাহামপাৰাৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত সন্ধান ১৫০০ বছৰ পুৰণি ভাস্কৰ্য

অসম-মিজোৰাম সীমান্তৰ কাহমাপাৰাত উদ্ধাৰ প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্যসমূহত গুপ্ত-পাল শিল্পধাৰাৰ সৈতে সাদৃশ্য আছে ৷

Kahampara's rock sculptures spark heritage hunt hidden in Hailakandi forests
কাহামপাৰাৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত সন্ধান প্ৰায় ১৫০০ বছৰ পুৰণি ভাস্কৰ্য (Himanta Biswa Sarma FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 1:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিগত কিছু বছৰৰ পূৰ্বে হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনে অসম-মিজোৰাম সীমান্তৰ দুৰ্গম অঞ্চল কাহমাপাৰাত প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছিল ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা সেই ভাস্কৰ্যসমূহৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰত্নতাত্ত্বিক মূল্যায়ন আৰু সংৰক্ষণ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে ।

জানিব পৰা মতে, প্ৰশাসনে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু বিশদ জৰীপৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে উচ্চ কৰ্তৃপক্ষক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হাইলাকান্দিৰ সংমণ্ডল বন বিষয়া অখিল দত্তই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

Kahampara's rock sculptures spark heritage hunt hidden in Hailakandi forests
হাইলাকান্দিৰ কাহামপাৰাৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চল (Himanta Biswa Sarma FB page)

প্ৰাৰম্ভিক গৱেষণা অনুসৰি, উদ্ধাৰ হোৱা এই শৈল-ভাস্কৰ্যসমূহ প্ৰায় ১৫০০ বছৰ পুৰণি বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ শিল কাটি নিৰ্মাণ কৰা এই মূৰ্তিসমূহৰ মাজত হিন্দু আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ স্পষ্ট প্ৰভাৱ দেখা গৈছে । গৱেষকসকলৰ মতে, ইয়াৰ মাজৰ এটি মূৰ্তি দেৱী পাৰ্বতীৰ সৈতে সাদৃশ্য থকা আৰু আন এটি মূৰ্তিত বুদ্ধৰ সাঁচ পৰিলক্ষিত হৈছে ।

Kahampara's rock sculptures spark heritage hunt hidden in Hailakandi forests
কাহমাপাৰাত প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ (Himanta Biswa Sarma FB page)

অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকৰ এটা দলৰ মতে, এই ভাস্কৰ্যসমূহৰ শৈলীৰ ত্ৰিপুৰাৰ বিখ্যাত উনকোটি আৰু পিলাকৰ পুৰাতাত্ত্বিক অৱশেষৰ লগতে গুপ্ত-পাল যুগৰ কলা-কুশলতাৰ সৈতে বিশেষ সাদৃশ্য আছে ৷

অসম চৰকাৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনে এই স্থানক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু এক আনুষ্ঠানিক প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ চলাবলৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অসম চৰকাৰে ভৱিষ্যতে এই স্থানক এটা প্ৰধান পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

Kahampara's rock sculptures spark heritage hunt hidden in Hailakandi forests
হাইলাকান্দিৰ কাহামপাৰাৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চল (Himanta Biswa Sarma FB page)

উল্লেখ্য যে, এই প্ৰাচীন শৈল-ভাস্কৰ্যসমূহ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০২৩ চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিল । শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্য কলা বিভাগৰ (Department of Visual Arts) সহযোগী অধ্যাপক ডঃ গণেশ নন্দী আৰু গৱেষক ডঃ বিনয় পালৰ এটি দলে ২০২৩ চনৰ শেষৰ ফালে এই দুৰ্গম অৰণ্য অঞ্চললৈ গৈ ভাস্কৰ্যসমূহৰ স্থিতি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নথিবদ্ধ কৰে । অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু পুৰাতত্ব বিভাগৰ নতুন পদক্ষেপৰ বাবে এই সমগ্ৰ বিষয়টি পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷

  • মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট

এই প্ৰাচীন শিলৰ ভাস্কৰ্য প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত কেবাখনো ফটোসহ এক পোষ্ট কৰে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘এক অতি ভাল লগা কথা যে হাইলাকান্দিৰ কাহামপাৰাৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত সন্ধান পোৱা প্ৰাচীন ভাস্কৰ্যসমূহে অসমৰ চহকী ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ এক অমূল্য অধ্যায় আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে । প্ৰাথমিকভাৱে প্ৰায় ১৫০০ বছৰ পুৰণি বুলি অনুমান কৰা এই প্ৰত্নতাত্ত্বিক অৱশেষসমূহৰ মাজত হিন্দু আৰু বৌদ্ধ ঐতিহ্যৰ নিদৰ্শন পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰে এটি ভাস্কৰ্যত দেৱী পাৰ্ৱতীৰ সৈতে সাদৃশ্য থকা বৈশিষ্ট্য দেখা গৈছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ভাস্কৰ্যসমূহত গুপ্ত-পাল শিল্পধাৰাৰ সৈতেও সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে । ঘন অৰণ্য আৰু দুৰ্গম পাহাৰৰ মাজত যুগ যুগ ধৰি প্ৰকৃতিৰ বুকুত সংৰক্ষিত হৈ থকা এই ভাস্কৰ্যসমূহ প্ৰাচীন শিল্পৰ নিদৰ্শন উপৰি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ বিশ্বাস, সাধনা, শিল্পবোধ আৰু আধ্যাত্মিক চেতনাৰ সাক্ষী হিচাপে উন্মেষ ঘটিছে । সময়ৰ অসংখ্য পৃষ্ঠা পাৰ হৈও শিলত খোদিত এই ৰূপ আজি আমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে, যেন অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈ বৈ অহা এক পবিত্ৰ সংযোগ ।’’

তেওঁ পোষ্টটোত আৰু কয়, ‘‘অসমৰ মাটিত এতিয়াও যে কিমান অমূল্য ইতিহাস আৰু ঐতিহ্য প্ৰকৃতিৰ আঁৰত সংৰক্ষিত হৈ আছে, এই সন্ধানে তাৰেই এক উজ্জ্বল আভাস দিছে । এই অমূল্য ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু অধিক গৱেষণাৰ জৰিয়তে অসমৰ অতীতৰ এনে বহু অজানা অধ্যায় পোহৰলৈ আহক - এয়াই আমাৰ আন্তৰিক কামনা । মা পাৰ্ৱতীৰ আশীৰ্বাদত অসম সদায় শান্তি, শক্তি, সমৃদ্ধি আৰু আধ্যাত্মিক চেতনাৰে উজ্জ্বল হৈ থাকক ৷’’

লগতে পঢ়ক : জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতি বিজড়িত এখন বিশেষ টেবুল, নৈশ যাপন কৰা গৃহ সংৰক্ষণ

লগতে পঢ়ক : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্রুপদী অসমীয়া ভাষাৰ মূল কেন্দ্র ঘোষণা কেন্দ্রৰ; কর্মসংস্থাপনৰ আশা

লগতে পঢ়ক : জাতিৰ পিতাক স্মৰণ : গুৱাহাটীৰ ক’ত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে শোৱা বিচনাখন ?

লগতে পঢ়ক : ভ্ৰাম্যমাণ চাহ বিপণিৰে শিৱসাগৰত যুৱ উদ্ভাৱকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ

TAGGED:

পুৰণি প্ৰত্নতাত্ত্বিক অৱশিষ্ট
কাহমাপাৰাত শিলৰ ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ
হিন্দু আৰু বৌদ্ধ ঐতিহ্য
গুপ্ত পাল শিল্পধাৰা
ASSAM ANCIENT SANATAN CIVILIZATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.