চাহ বাগিচাৰ মাজত দুঃসাহসিক পৰ্যটন; গুৱাহাটীত এক নতুন আকৰ্ষণ
গুৱাহাটীৰ আমচাং চাহ বাগিচাত “এ পেজ ফ্ৰম জাংগল বুক” থিমেৰে মুকলি ‘জাংগল এডভেন্সাৰ পাৰ্ক’ । চাহ বাগিচাৰ নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৈতে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ সংমিশ্ৰণ ।
Published : June 13, 2026 at 9:05 PM IST
গুৱাহাটী : বৰ্তমান সময়ত দুঃসাহসিক পৰ্যটনৰ প্ৰতি বহু লোকৰে আগ্ৰহ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত গঢ়ি উঠিছে বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ পৰ্যটনস্থলী । ৰাজ্যৰ পৰ্যটনস্থলীত নতুনকৈ সংযোজন হৈছে 'জাংগল এডভেন্সাৰ পার্ক' । ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে গঢ়ি তোলা হৈছে এই এডভেন্সাৰ পার্কখন । গুৱাহাটীৰ আমচাং চাহ বাগিচাত “এ পেজ ফ্ৰম জাংগল বুক” থিমেৰে সৃষ্টি কৰা হৈছে পার্কখন ।
পার্কখন মুকলিৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত সঞ্চালক অনন্যা খেমকাই জনায়, "আমাৰ জাংগল এডভেন্সাৰ মুকলি কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ চাহক প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে অসমৰ পৰ্যটনক্ষেত্ৰখনৰ উন্নয়ন কৰা । স্থানীয়ৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহিলে চাহ বাগানৰ নান্দনিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰাৰ লগতে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াসমূহো উপভোগ কৰিব পাৰিব । সমান্তৰালভাৱে যিসকল পৰ্যটকে চাহপাতৰ পৰা কেনেদৰে চাহ উৎপাদন হয় সেই সন্দৰ্ভতো জানিব পাৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জাংগল এডভেন্সাৰ পাৰ্কখনত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । ৰাইডৰ লগতে অতিথিসকলক সহায় কৰাৰ বাবে ইয়াত আছে প্রশিক্ষিত আৰু স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ সদস্য দল । আনহাতে, ইয়াত সংস্থাপন কৰা হৈছে স্থানীয় বহু যুৱক-যুৱতীক ।"
প্রায় ১০ একৰ মাটিত বিস্তৃত জাংগল এডভেন্সাৰ পার্কত জাংগল বুকৰ চৰিত্ৰ আৰু দুঃসাহসিক প্রত্যাহ্বান যেনে মৌগলীৰ জাংগল ট্রেইল, শ্বেৰ খানৰ হাণ্টিং গ্রাউণ্ড, বাঘীৰাছ পিক, কাছ স্কাইৰে, বান্দৰ বাদশ্বাহৰ কিংডম আৰু ৰাক্ষসৰ এৰেনা আদি দুঃসাহসিক প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা অনুপ্রাণিত এই উদ্যানখনে ছটা দুঃসাহসিক জ'নত ২০ টাৰো অধিক ধৰণৰ দুঃসাহসিক কাৰ্যকলাপ আগবঢ়াইছে ।
ইয়াত ৫০ ফুট উচ্চতাৰ জায়েণ্ট ছুইং, জিপ লাইন, ৰকেট ইনজেক্টৰ, ৰোলাৰ ক'ষ্টাৰ-শৈলীৰ ৰাইড, উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাউন্সি ইনফ্লেটেবল জ'ন, বুল ৰাইড, হিউমেন কেটচাৰ, মেল্টডাউন, এটিভি ৰাইড আৰু অন্যান্য আকৰ্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।