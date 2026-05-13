জুমৰমুৰ পঞ্চায়তলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বচ্ছ আৰু সেউজ পঞ্চায়ত বঁটা

জুমৰমুৰ গাঁও পঞ্চায়তে লাভ কৰিছে 'দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সশক্তিকৰণ পুৰস্কাৰ-২০২৫' । স্বচ্ছ আৰু সেউজ পঞ্চায়ত শিতানত লাভ কৰিছে এই বঁটা ।

Jumramur Panchayat receives the Clean and Green Panchayat Award from Govt of India
জুমৰমুৰ পঞ্চায়তলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বচ্ছ আৰু সেউজ পঞ্চায়ত বঁটা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 6:01 PM IST

বঢ়মপুৰ: বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তগত জুমৰমুৰ গাঁও পঞ্চায়তে লাভ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা সন্মানীয় 'দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সশক্তিকৰণ পুৰস্কাৰ-২০২৫' ।

নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী উন্ময়ন খণ্ডৰ অন্তুৰ্গত জুমৰমুৰ পঞ্চায়তে স্বচ্ছ আৰু সেউজ পঞ্চায়ত শিতানত এই বঁটা লাভ লাভ কৰি অত্যন্ত আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ কাৰ্যকতাসকলে ।

১৪০০ হাজাৰতকৈ অধিক জনসংখ্যা থকা পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৱাৰ্ড সদস্য-সদস্যাসকলৰ লগতে ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণে এই সফলতাৰ শিখৰত সহায় কৰিলে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সভাপতি আৰু সচিবগৰাকীয়ে । নগাঁও জিলা প্ৰশাসন, কাৰ্যবাহী বিষয়া, উন্নয়ন খণ্ড আৰু অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন তথা এছআইআৰডিয়ে দিয়া পৰামৰ্শ আৰু সহায়ৰ অবিহনে এইটো সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন বুলি কৈ সকলোকে ধনবাদ জ্ঞাপন কৰে পঞ্চায়ত কৰ্তৃপক্ষই ।

এই বিজয়ৰ কৃতিত্বত ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীক পঞ্চায়ত সভাপতি আৰু ৱাৰ্ড সদস্য আৰু সদস্যাসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । এই সম্পৰ্কত পঞ্চায়তখনৰ পূৰ্বৰ সচিব ৰাজীৱ গোস্বামীয়ে কয়,"আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বচ্ছ আৰু সেউজ পঞ্চায়ত শিতানত আমি দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । তাৰ বাবে আমি সুখী হৈ পৰিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ সভানেত্ৰী বাইদেউৰ নেতৃত্বত আমাৰ সকলো ৱাৰ্ড সদস্য-সদস্যা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহক সজাগতামূলক সজাগ কৰি তুলিছিলে যাতে জাবৰ-নিস্কাষণকে ধৰি অনাময় ব্যৱস্থা লগতে ড্ৰেইন, বৃক্ষৰোপণ এইক্ষেত্ৰত বিভিন্নধৰণৰ আমি সজাগতামূলক সভা দিয়া হৈছিল ৰাইজক সজাগো কৰা হৈছিল । তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"

আনফালে পঞ্চায়তখন সভানেত্ৰী উম্মুল মাছাকিনে কয়,"বহুত ভাল লাগিছে । আমি আমাৰ ৱাৰ্ড সদস্যাৰ সহাযোগিতা পাইছো, উন্নয়ন খণ্ডৰ সহায় পাইছোঁ, এছআইআৰডি আমনিৰ পৰা সহায় পাইছো, নগাঁও প্ৰশাসনৰ পৰা সহায় পাইছো, বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ পৰা সহায় পাইছোঁ ।"

পঞ্চায়তখনৰ চাৰি নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য নিতু বৰাই কয়,"আমি আজি শুভ মুহূৰ্তত বহুতেই গৌৰাৱান্বিত হৈছোঁ । ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত নগাঁও জিলাৰ অন্তুৰ্গত কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত জুমৰমুৰ গাঁও পঞ্চায়তে আজি স্বচ্ছ আৰু সেউজ ২০২৫ বৰ্ষৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ । সকলোৰে সহায়-সহযোগিতাত অঞ্চলৰ গণ্য-মান্য ব্যক্তিসকলৰ জড়িয়তে আজি আমি এই বঁটাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"

পঞ্চায়তখনৰ বৰ্তমানৰ সচিব সুংগওয়াদান নাৰ্জাৰীয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জনায় কয়,"আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ, বাতৰিটো পায় । সেউজ আৰু স্বচ্ছ পঞ্চায়তৰ বাবে ভিৰতৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত হৈছোঁ । আশা কৰো আমাৰ সকলো সদস্য মিলি পেলাই আকৌ সহযোগিতা দিয়ক আমি আগলৈও আৰু ভাল কাম কৰিব পাৰো । আমি খুবেই আনন্দিত ।"

পঞ্চায়তখনৰ এজন কাৰ্যকতা বিশ্বজিৎ শৰ্মাই কয়, "আজি আমাৰ জুমৰমুৰ পঞ্চায়তৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন । ভাৰত চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰানলয়ৰ দ্বাৰা প্ৰদান দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সৱলীকৰণ-২০২৫ বঁটা আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । ইয়াৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তৰসমূহ ৰাইজসমূহ আত্মসহায়ক গোট, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, পঞ্চায়তৰ সদস্য-সদস্যা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

