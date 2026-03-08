ETV Bharat / state

নাৰী দিৱস ২০২৬ : ৬০০ বছৰীয়া সাঁচিপাতৰ পুথি চিত্ৰক বিশ্বদৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস জুলি ভৰালীৰ

নামঘৰ বা সংগ্ৰহালয়ৰ ৰঙা কাপোৰৰ মাজত থকা পুথি চিত্ৰই লাভ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি ।

Juli Bharali of Majuli preserved 600 years old Sanchipat
সাঁচিপাতৰ পুথিচিত্ৰক বিশ্বদৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস জুলি ভৰালীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 3:58 PM IST

মাজুলী : মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সময়ৰ পৰাই মাজুলীত চলি আহিছে সাঁচিপাত আৰু পুথি চিত্ৰৰ এক চহকী পৰম্পৰা । ৬০০ বছৰীয়া এই প্ৰাচীন কলাবিধক কেৱল জীয়াই ৰখাই নহয়, ইয়াক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ এক নিৰন্তৰ প্ৰয়াস চলাইছে মাজুলীৰ এগৰাকী মহিলাই । তেওঁৰ নাম জুলি ভৰালী ।

স্বামী মৃদুল বৰুৱাৰ সৈত লগ লাগি এই শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে তেওঁ । মাজুলী আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ এক অনন্য নিদৰ্শন । পূৰ্বতে কেৱল নামঘৰ বা সংগ্ৰহালয়ৰ ৰঙা কাপোৰৰ মাজতে আবদ্ধ থকা এই পুথি চিত্ৰই এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।

সাঁচিপাতৰ পুথিচিত্ৰক বিশ্বদৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস জুলি ভৰালীৰ (ETV Bharat Assam)

জন্মগতভাৱে চিত্ৰশিল্পী পিতৃৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল জুলি ভৰালীয়ে । বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছতো তেওঁ এই কৰ্ম কৰি যোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰে । জুলি ভৰালীৰ স্বামী মৃদুল বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ পূৰ্বপুৰুষ এই বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে । যাৰ বাবে স্বামীৰ গৃহতো তেওঁ এই বৃত্তিৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সুবিধা পাই ।

Juli Bharali of Majuli preserved 600 years old Sanchipat
সাঁচিপাতৰ পুথিচিত্ৰক বিশ্বদৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস জুলি ভৰালীৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত জুলি ভৰালীয়ে কয়, "আমি সকলোৱে মিলি যিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰিছো । আজিৰ পৰা ৬০০ বছৰ আগতেই আমাৰ গুৰুজনে হেঙুল-হাইতালেৰে যি চিত্ৰ অংকন কৰি থৈ গৈছিল, সেই ধাৰাকে আমি চৰ্চা কৰি আহিছো । বৰ্তমান আমি প্ৰায় দুশ জনক এই শিক্ষা দি আছো । ইয়াৰে ৩০ জনে এই শিক্ষা সম্পূৰ্ণকৈ শিকিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

Majuli Art Gallery
মাজুলীৰ আৰ্ট গেলাৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "২০২৩ চনত নাৱাৰ্ডৰ সহযোগত মাজুলীৰ এই সাঁচিপাতৰ পুথি চিত্ৰই জি আই টেগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছতেই এই শিল্পৰ প্ৰতি আমাৰ ৰাজ্য বা দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰ্যটকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পায় । জাৰ্মানী, অষ্ট্ৰেলিয়া, নেদাৰলেণ্ডকে আদি কৰি আন আন দেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকে হাজাৰ-লাখ টকা খৰচ কৰি এই কলা চাবলৈ আৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে ।"

তেওঁ এই পুথিচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা কাৰ্য ইমান সহজ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "সাঁচি গছৰ বাকলিৰ পৰা পাত প্ৰস্তুত কৰা আৰু প্ৰাকৃতিক ৰং যেনে হেঙুল, হাইতাল, ধল মাটি আদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰায় ১০ দিনমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় । জি আই টেগ পোৱাৰ পিছৰে পৰা ইয়াৰ ওপৰত এক জাগৰণ আহিছে । নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ আমি এই কলাক লৈ যাব বিচাৰিছো । আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় ২০০গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে সাঁচিপাতত ছবি অঁকাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছো ।"

Juli Bharali of Majuli preserved 600 years old Sanchipat
সাঁচিপাতৰ পুথিচিত্ৰক বিশ্বদৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস জুলি ভৰালীৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "বৰ্তমান মহিলা আত্মসহায়ক গোট আৰু গৃহিণীসকলেও এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । কেৱল চিত্ৰই নহয়, এই পুথিবিলাকৰ মাজত সোমাই আছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ, চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু আয়ুৰ্বেদৰ দৰে অমূল্য জ্ঞান ।"

এই প্ৰাচীন জ্ঞান আৰু কলা যাতে কালৰ গৰ্ভত হেৰাই নাযায়, তাৰ বাবে জুলি ভৰালী আৰু তেওঁৰ দৰে শিল্পীসকলৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় । মাজুলীৰ এই সাঁচিপাতৰ পুথি চিত্ৰ কেৱল এক কলা নহয়, ই আমাৰ পৰিচয় ।

