মৰিগাঁৱৰ সন্তানলৈ অসম আবৃত্তি কণ্ঠ বঁটা প্ৰদান
ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভেৰে এই সন্মান অৰ্জন জুচিপৰ্ণা ডেকাৰ ৷
Published : July 14, 2026 at 8:38 PM IST
মৰিগাঁও: অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত মৰিগাঁও জিলালৈ এক বিশেষ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে জিলাখনৰ প্ৰতিভাৱান প্ৰতিযোগী জুচিপৰ্ণা ডেকাই । অসমৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাত মৰিগাঁৱক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জুচিপৰ্ণাই লাভ কৰিছে মৰ্যাদাপূৰ্ণ অসম আবৃত্তি কণ্ঠ বঁটা ।
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, শেহতীয়াকৈ ১২ জুলাইত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পবিত্ৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰা হয় । অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই বৃহৎ আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাতটাকৈ সুকীয়া সভাগৃহত সমান্তৰালভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসত এক অভিলেখ গঢ়ি এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ ৩২ খন জিলাৰ সৰ্বমুঠ ৬৬০ গৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত মৰিগাঁৱৰ জুচিপৰ্ণা ডেকাই ‘ৰামধেনু’ শাখাত নিজৰ ব্যতিক্ৰমী আৰু আকৰ্ষণীয় আবৃত্তি শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁৰ এই সফলতাই সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলালৈ আনন্দৰ জোৱাৰ আনিছে ।
অসমৰ সৰ্ববৃহৎ আবৃত্তি মঞ্চত মৰিগাঁৱৰ জীয়ৰীয়ে লাভ কৰা এই অভূতপূৰ্ব সাফল্যৰ বাবে জিলাখনৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন, সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজ তথা গুণমুগ্ধসকলে জুচিপৰ্ণা ডেকাক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: যোৰহাটৰ গাড়ীৰ ডীলাৰত সক্ৰিয় প্ৰৱঞ্চক চক্ৰ