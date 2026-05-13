ETV Bharat / state

মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ জন্মস্থানত আনন্দৰ জোৱাৰ; যোৰহাটত অনুৰাগীয়ে প্ৰজ্বলন কৰিলে এহাজাৰ এগছি বন্তি

বন্তিৰে পোহৰালে অজন্তা বাইপাছৰ লগতে শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণ ।

supporters of Assam CM lit one thousand one hundred lamps in Jorhat
যোৰহাটত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ অনুৰাগীয়ে প্ৰজ্বলন কৰিলে এহাজাৰ এগছি বন্তি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 12:25 PM IST

যোৰহাট: মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পিচতেই ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুৰাগীসকলৰ মাজত উঠিছে আনন্দৰ জোৱাৰ । কোনো ঠাইত যদি মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু তথা সুস্বাস্থ্য় কামনা কৰি মন্দিৰত ধূপ-ধূনা, বন্তি জ্বলাইছে, কোনোবাই আকৌ মছজিদত আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগিছে । ইয়াৰ মাজতেই জন্মস্থান যোৰহাটত নিশা তেওঁৰ অনুৰাগীয়ে প্ৰজ্বলন কৰিলে এহাজাৰ এগছি বন্তি ।

১৯৬৯ চনৰ পহিলা ফেব্ৰুৱাৰী যোৰহাটৰ মিছন হাস্পতালত জন্মগ্ৰহণ কৰা বাবে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে যোৰহাটবাসীৰ । সেয়েহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাক লৈ উৎফুল্লিত যোৰহাটবাসীয়ে এহেজাৰ এগছি বন্তিৰে পোহৰালে যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছ ।

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে যাতে ৰাইজৰ কাৰণে দিনে-নিশাই কাম কৰাৰ লগতে মাত মাতিব পাৰে তাৰবাবে শক্তি দিবলৈ মহাদেৱৰ ওচৰত আশিস বিচাৰি প্ৰজ্বলন কৰিলে এহাজাৰ এগছি বন্তি । মঙলবাৰে নিশা বন্তিৰ পোহৰত উদ্ভাসিত হ'ল যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ লগতে মন্দিৰ প্ৰাংগণ । এই মন্দিৰ প্ৰাংগণত জনপ্ৰিয় শিল্পী ঢোলৰ ওজা মহেন্দ্ৰ চুতীয়া আৰু তেওঁ সহযোগীসকলে পৰিৱেশন কৰে ঢোলবাদন ।

এই কাৰ্যসূচী সৰ্ম্পকত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক ৰাজ বাঢ়ৈ বৰাই কয়, "অজন্তা বাইপাছৰ শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে কৰিলে বিশেষ প্ৰাৰ্থনা । আমি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা এটা সংকল্প লৈছিলো, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ কৰিলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম । এহাজাৰ এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু অসমৰ কাৰণে নতুনকৈ যিখিনি আঁচনি আনিব সেয়া যেন সফল হয়, মধুময় হয় তাৰবাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।"

দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুখিনি কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ছত্ৰছায়াতে আমি মহাদেৱৰ মন্দিৰৰ বাবে এই মাটিখিনি পালো । মই ৩৬৫ দিনৰ ভিতৰত ৩০০দিন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নামত এগছিকৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰো । এই কাৰণে প্ৰজ্বলন কৰো যে তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী । আজি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি বহুত সুখী হৈছো যে তেওঁ পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে । মহাদেৱৰ ওচৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছো আৰু মহাদেৱে তেওঁক শক্তি দিয়ক যাতে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ লগতে মাত মাতি যাব পাৰে ।" এই অনুষ্ঠানতে মহেন্দ্ৰ চুতীয়া আৰু তেওঁ সহযোগীসকলে পৰিৱেশন কৰে ঢোল বাদন ।

