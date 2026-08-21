ডেৰ লাখ টকাৰে আৰম্ভ কৰা এটি সপোন আজি বহু মহিলাৰ জীৱিকাৰ ভেটি...উদ্যোগী মহিলা ৰুনিমা চেতিয়াৰ উত্তৰণৰ কাহিনী

ডেৰ লাখ টকাৰে আৰম্ভ কৰা এটি সপোন আজি বহু মহিলাৰ জীৱিকাৰ ভেটি...উদ্যোগী মহিলা ৰুনিমা চেতিয়াৰ উত্তৰণৰ কাহিনী
অসমৰ মুগা ৰেচমক বিশ্বৰ বুকুত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন পল্লৱী হেণ্ডলুমৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা সন্ত কবীৰ হস্ততাঁত বঁটা বিজয়ী ৰুনিমা চেতিয়া চৌধুৰীৰ ।
Published : August 21, 2026 at 5:47 PM IST
গুৱাহাটী: সোণালী সূতাৰ দেশ অসম । মুগা অসমৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক । কোৱা হয় অসমৰ শিপিনীয়ে ছাঁতে শুকুৱা, মুঠিতে লুকুৱা কাপোৰ বৈ উলিয়াব পাৰে ৷ লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱাই ‘‘আমি অসমৰ জীয়ৰী অ’...’’ শীৰ্ষক গীতটিত লিখিছিল ‘‘এড়ী মুগা পাট আমাৰ ঘৰৰে জেউতি, দেশে দেশে আমাৰ বস্ত্ৰৰ বিপয়ে খ্যাতি, নিজে পিন্ধো পিন্ধাও আনক আমিয়েই বৈ-কাটি... ৷’’
অসমৰ পাট-মুগা ৰেচমৰ ঐতিহ্যক বিশ্বৰ বুকুত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে পল্লৱী হেণ্ডলুমৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা এইবাৰৰ সন্ত কবীৰ হস্ততাঁত বঁটা বিজয়ী ৰুনিমা চেতিয়া চৌধুৰীয়ে । সৰুৰে পৰা আইতাক আৰু মাকৰ ওচৰত তাঁতৰ কাম শিকি আৰম্ভ কৰা যাত্ৰাৰে তেওঁ দেশ-বিদেশত অসমীয়া মুগাৰ সুগন্ধ বিয়পাই দিয়াৰ লগতে বিভিন্নজনৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে ।
মাত্ৰ ১৪-১৫ বছৰ বয়সতেই ৰুনিমা চেতিয়াই তাঁত বোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছিল । পৰিয়ালৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু নিজা আগ্ৰহক সম্বল কৰি তেওঁ ২০১০ চনৰ পৰা ব্যৱসায়িকভাৱে হস্ততাঁতৰ কাম আৰম্ভ কৰে । নলবাৰীত দুখন তাঁতশাল, এগৰাকী শিপিনী আৰু ডেৰ লাখ টকা মূলধনেৰে আৰম্ভ কৰা সেই সপোন আজি ১৪ খন তাঁতশাল আৰু ২০০ ৰো অধিক লোকৰ জীৱিকাৰ আধাৰলৈ পৰিণত হৈছে । ইয়াৰে অধিকাংশই মহিলা, যিসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথ মুকলি কৰিছে ৰুনিমাই ।
২০১৫ চনৰ পৰা চৰকাৰৰ সহযোগত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চপাইদাং অঞ্চলৰ বহু মহিলাক হস্ততাঁতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত কৰি আহিছে । পল্লৱী হেণ্ডলুমত মুগা, এড়ী আৰু পাটৰ কাপোৰ প্ৰস্তুতৰ জৰিয়তে বহু মহিলাৰ জীৱনত নতুন আশাৰ বাট মুকলি হৈছে ।
২০১৪ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত এইবাৰ সন্ত কবীৰ হস্ততাঁত বঁটা লাভে ৰুনিমা চেতিয়াৰ দায়িত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘এই বঁটা লাভ কৰাৰ পাছতেই মোৰ দায়িত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি হৈছে । অসমৰ সমৃদ্ধ হস্ততাঁত পৰম্পৰাৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব ৷ তাঁত বোৱা শিকিলেই নহ’ব, হস্ততাঁতৰ ইতিহাস, নক্সা, ৰং, কাৰিকৰী কৌশল আৰু বিশ্ববজাৰৰ চাহিদাৰ বিষয়েও নতুন প্ৰজন্মক জ্ঞান দিব লাগিব । আধুনিক চিন্তা আৰু নতুনত্বৰ সংযোগ কৰি আগবাঢ়িব লাগিব ৷”
অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত আৰ্হি সংৰক্ষণৰ বাবে সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । উদ্যোগী মহিলাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এই আৰ্হিসমূহ কেৱল সংৰক্ষণ কৰিলেই নহ’ব, সময়ৰ সৈতে খাপ খুৱাই নতুন ৰূপত বিশ্বৰ আগত উপস্থাপন কৰিব লাগিব । কিয়নো বিশ্ব বজাৰত আমাৰ থলুৱা আৰ্হিৰ কাপোৰৰ চাহিদা অধিক ।’’
বিশেষকৈ মুগাৰ কাপোৰৰ কাম কৰি অহা ৰুনিমা চেতিয়াই মেখেলা-চাদৰ, শাড়ী, গামোচা, ষ্টল, টাই, পৰ্দা, কুশ্বন কভাৰ, ৱাল হেংগিং আদি বহু সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে । তেওঁৰ তৈয়াৰ কৰা মুগাৰ মেখেলা-চাদৰ আৰু শাড়ীৰ মূল্য ৩৫ হাজাৰৰ পৰা ১ লাখ ২০ হাজাৰ টকালৈকে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
আজিৰ দিনত ৰুনিমা চেতিয়াৰ মুগা বস্ত্ৰই কেৱল দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততেই নহয়, আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইটালী, জাপান আদি দেশৰ বজাৰতো বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে । বিদেশী গ্ৰাহকসকলে মুগাৰ স্বাভাৱিক উজ্বলতা, পৰম্পৰাগত নক্সা আৰু স্বাস্থ্যসম্মত গুণাগুণৰ বাবে এই বস্ত্ৰৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে বুলি ৰুনিমা চেতিয়াই উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে কয় , ‘‘প্ৰথম পৰা বহু কষ্ট , ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আজিৰ এই পৰ্যায় পাইছোঁ ।’’
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মুগা কাপোৰৰ চাহিদা পূৰণৰ লক্ষ্যৰে ৰুনিমা চেতিয়াই গোৱালপাৰাত মুগা পালন আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁ পালন কৰা মুগাখিনি পৰ্যাপ্ত নহয় বাবে ধেমাজি আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা উন্নতমানৰ মুগা সূতা সংগ্ৰহ কৰি বস্ত্ৰ উৎপাদন অটুট ৰাখিছে ।
তেওঁৰ বিশ্বাস, অসমৰ হস্ততাঁত আৰু মুগা ৰেচমৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও অসীম সম্ভাৱনা লুকাই আছে । গৱেষণা, নতুন নক্সা, আধুনিক কাৰিকৰী কৌশল আৰু শিক্ষিত যুৱ সমাজৰ অংশগ্ৰহণে এই শিল্পক বিশ্ব বজাৰত অধিক শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে ।
সোণালী সূতা মুগাৰে কেৱল কাপোৰেই বোৱা হোৱা নাই, বোৱা হৈছে শিপিনীৰ সপোন, আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ কাহিনী আৰু অসমৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্যৰ এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ । সেই যাত্ৰাৰ অন্যতম মুখ হৈছে ৰুনিমা চেতিয়া চৌধুৰী, যিয়ে মুগাক বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ পৰিচয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশত অবিৰাম চেষ্টা চলাই আছে ।
লগতে পঢ়ক: বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত মীনপালকে কেনেকৈ পুনৰ আৰম্ভ কৰিব মৎস উৎপাদন ? কি কয় বিশেষজ্ঞই ?