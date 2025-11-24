সাংবাদিকক মৃত্য়ুৰ ভাবুকি; এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়কৰ বাসগৃহত আৰক্ষী

সাংবাদিকক মৃত্য়ুৰ ভাবুকি; এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়কৰ বাসগৃহত আৰক্ষী
পুত্ৰসহ সাংবাদিকক মৃত্য়ুৰ ভাবুকি কিয় দিছিল এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই ?
Published : November 24, 2025 at 3:09 PM IST
গুৱাহাটী : এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ গীতানগৰৰ বাসগৃহত হঠাতে উপস্থিত হয় আৰক্ষী । বৈদ্য়ুতিন সংবাদ মাধ্য়মৰ এগৰাকী সাংবাদিকক ফোন যোগে মৃত্য়ুৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিচত এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল এক গোচৰ । এই গোচৰৰ ভিত্তিতেই দেওবাৰে হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ গীতানগৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বজালীৰ আৰক্ষী ।
উল্লেখ্য় যে আৰক্ষী বিষয়া গীতাৰ্থ দেৱ শর্মাৰ পিতৃ তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিতেশ দেৱ শৰ্মাই কেইদিনমান পূৰ্বে সাংবাদিক ৰাণা ডেকাক ফোন যোগে মৃত্য়ুৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পাঠশালা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সাংবাদিকগৰাকীয়ে । অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে সাংবাদিকগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ কণমানি পুত্ৰক মৃত্য়ুৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । ইয়াৰ পিচতেই এই বিষয়টো সামাজিক মাধ্য়মত ভাইৰেল হৈ পৰে । এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকগৰাকীয়ে হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাত উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও ধাৰা সন্নিবিষ্ট কৰে ।
দেওবাৰে আৰক্ষীৰ এটা দলে হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ এখন চমন দি থৈ যায় । নিৰ্ধাৰিত সময়ত পাঠশালা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'বলৈ চমনত উল্লেখ কৰিছে । এই সংক্ৰান্তত সাংবাদিকজনে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰ ভিত্তিতে উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক মৃগাক্ষী দাসৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে শৰ্মাৰ গীতানগৰৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা বুলি বজালীৰ আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ।
উল্লেখ্য় যে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাত অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তসহ পাঁচ অভিযুক্তক বাক্সা জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত লৈ যোৱাৰ সময়ত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰিছিল । সেই সময়ত কৰ্তব্যত বজালীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱ শৰ্মাই জনতাৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰিছিল । সেই দৃশ্য় সংবাদ মাধ্য়মৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল । উক্ত ঘটনাৰ বাবে সাংবাদিক ৰাণা ডেকাক ফোন যোগে মৃত্য়ুৰ ভাবুকি দিছিল হিতেশ দেৱ শৰ্মাই ।