ৰুগীয়া পৃথিৱীক সন্তুলিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা; ১২০০ হেক্টৰ ভূমিত অৰণ্য সৃষ্টিৰে সেউজী ধৰণী গঢ়াৰ প্ৰয়াস

ৰুগীয়া পৃথিৱীক সন্তুলিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা; ১২০০ হেক্টৰ ভূমিত অৰণ্য সৃষ্টিৰে সেউজী ধৰণী গঢ়াৰ প্ৰয়াস
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাকৰিত যোৰহাটৰ যুৱকে নীৰৱে সৃষ্টি কৰিছে বিশাল বনাঞ্চল । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ এতিয়া সেউজ ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ বাঘ, গঁড় আৰু বিভিন্ন চৰাই-চিৰিকটিৰ বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে।
Published : May 14, 2026 at 7:33 PM IST
যোৰহাট : "২০১৯ চনৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আমি এই কাম কৰি আছোঁ । চৌপাশৰ পৰিৱেশটো সুস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টা । গোটেই ৰোগীয়া পৃথিৱীখনত আমি এটা সন্তুলিত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰি আছোঁ । মোৰ লগতে প্ৰায় ২০০ মানুহৰ ইয়াত আত্মসংস্থাপনৰ বাট এটা মুকলি হৈছে । এটাই উদ্দেশ্য যাতে আমাৰ বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ লগত মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস পাওক ।" এয়া হৈছে দুচকুত সেউজীয়া সপোন লৈ এখন সেউজ-সুন্দৰ ধৰণী গঢ়াৰ সপোন বুকুত লৈ শতাধিক লোকক নেতৃত্ব দি অহা এগৰাকী যুৱকৰ কৰ্ম নিদৰ্শন ।
কমলেশ্বৰ কুটুমৰ সেউজ সপোন
দিনক দিনে আমি সকলোৱে প্ৰকৃতি ধ্বংসযজ্ঞত নামি পৰাৰ সময়তে সোঁতৰ বিপৰীতে আগবাঢ়ি গৈ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কমলেশ্বৰ কুটুম নামৰ এজন যুৱকে । লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰত থাকি এইগৰাকী যুৱকৰ নেতৃত্বত বৰলুইতে সৃষ্টি কৰা চাপৰিত ৰোপণ কৰিছে লাখ লাখ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছপুলি । কেৱল গছপুলি ৰোপণ কৰা কামতেই তেওঁ সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । তাৰ আদৰ-যত্ন-প্ৰতিপালনতো অহৰহ লাগি আছে ।
যোৰহাটৰ জাঁজীমুখ বেজৰছিগাৰ কমলেশ্বৰ কুটুমে ২০১৯ চনৰে পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত বৃহৎ পৰিসৰত গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে । এইগৰাকী প্ৰচাৰবিমুখ কমলেশ্বৰ কুটুমে বিগত ৮টা বছৰত ১২০০ হেক্টৰ মাটিত ৰোপণ কৰিছে ১১ লাখ ৫০ হাজাৰ গছপুলি । কেৱল সেয়াই নহয়, ৰোপণ কৰা গছপুলিবোৰ লহপহকৈ বাঢ়ি আহি এতিয়া এক অৰণ্যৰ ৰূপ লৈছে, চৌদিশে সেউজীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, তাত বসবাস কৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই-চিৰিকটি আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুৱে ।
সহায়ৰ হাত বালিপৰা ফাউণ্ডেচনৰ
বেচৰকাৰী সংস্থা বালিপৰা ফাউণ্ডেচনৰ আংশিক সহযোগিতাত প্ৰায় ১৫০-২০০ পুৰুষ-মহিলাই এইগৰাকী যুৱকৰ নেতৃত্বত ৰোপণ কৰিছে গছপুলি । এইগৰাকী প্ৰচাৰবিমুখ ব্যক্তিৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য হৈছে পৃথিৱীখনক সেউজীয়া কৰি তোলা আৰু এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰা । লগতে তেওঁক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা পুৰুষ-মহিলাসকলক সামান্য পৰিমাণে হ'লেও আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱা ।
১১ লাখ ৫০ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণ
নীৰৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত গভীৰ বনাঞ্চল সৃষ্টি কৰা কমলেশ্বৰ কুটুমে কয়, "মই ২০১৯ চনৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই কাম কৰি আছোঁ । চৌপাশৰ পৰিৱেশটো সুস্থিৰ কৰিবৰ বাবে আৰু গোটেই ৰুগীয়া পৃথিৱীখনক সেউজ কৰাৰ সপোন লৈ এই কামখিনি কৰি আছোঁ । এই কামত ১৫০ৰ পৰা ২০০ জন লোকে সহায় কৰি আছে । আৰু তেওঁলোকৰ আত্মসংস্থাপনৰ বাট এটাও মুকলি হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ এটাই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যে বনাঞ্চল সৃষ্টিৰ জৰিয়তে বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ লগত আমাৰ মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰিব লাগিব । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিখিনি মূল সুঁতি আছে বা সৰু সৰু সুঁতি আছে, তাৰ মাজত অৱস্থিত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আছে । উক্ত মাটিবোৰক মূল সমল হিচাপে লৈ আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ । আমি ২০১৯ চনৰ পৰা ১১ লাখ ৫০ হাজাৰ গছ ৰোপণ কৰিছোঁ ।
১২০০ হেক্টৰ ভূমিত বনাঞ্চল সৃষ্টি
তেওঁলোকে গছপুলি ৰোপণ কৰা ভূমিৰ পৰিসৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰায় ১২০০ হেক্টৰ ভূমিক সামৰি লৈ এই পৰিসৰ আৱৰি আছে । আমাৰ নেতৃত্বত বালিপৰা ফাউণ্ডেচনৰ সহযোগত এই গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী চলি আছে । এই গছপুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আমাৰ লোকসকল জড়িত হৈ পৰিব ।"
উল্লেখ্য যে কমলেশ্বৰ কুটুমৰ দৰে বানবিধ্বস্ত জাঁজীমুখ অঞ্চলৰ বহু তৰুণ-তৰুণীয়ে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰই সৃষ্টি কৰা চাপৰি সেউজীয়া কৰাত জড়িত হৈ পৰিছে ।