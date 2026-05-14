ETV Bharat / state

ৰুগীয়া পৃথিৱীক সন্তুলিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা; ১২০০ হেক্টৰ ভূমিত অৰণ্য সৃষ্টিৰে সেউজী ধৰণী গঢ়াৰ প্ৰয়াস

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাকৰিত যোৰহাটৰ যুৱকে নীৰৱে সৃষ্টি কৰিছে বিশাল বনাঞ্চল । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ এতিয়া সেউজ ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ বাঘ, গঁড় আৰু বিভিন্ন চৰাই-চিৰিকটিৰ বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে।

Jorhat youth create forest
ৰুগীয়া পৃথিৱীখনক সন্তুলিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কমলেশ্বৰ কুটুমৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 7:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "২০১৯ চনৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আমি এই কাম কৰি আছোঁ । চৌপাশৰ পৰিৱেশটো সুস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টা । গোটেই ৰোগীয়া পৃথিৱীখনত আমি এটা সন্তুলিত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰি আছোঁ । মোৰ লগতে প্ৰায় ২০০ মানুহৰ ইয়াত আত্মসংস্থাপনৰ বাট এটা মুকলি হৈছে । এটাই উদ্দেশ্য যাতে আমাৰ বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ লগত মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস পাওক ।" এয়া হৈছে দুচকুত সেউজীয়া সপোন লৈ এখন সেউজ-সুন্দৰ ধৰণী গঢ়াৰ সপোন বুকুত লৈ শতাধিক লোকক নেতৃত্ব দি অহা এগৰাকী যুৱকৰ কৰ্ম নিদৰ্শন ।

কমলেশ্বৰ কুটুমৰ সেউজ সপোন

ৰুগীয়া পৃথিৱীখনক সন্তুলিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা; ১২০০ হেক্টৰ ভূমিত অৰণ্য সৃষ্টিৰে সেউজী ধৰণী গঢ়াৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

দিনক দিনে আমি সকলোৱে প্ৰকৃতি ধ্বংসযজ্ঞত নামি পৰাৰ সময়তে সোঁতৰ বিপৰীতে আগবাঢ়ি গৈ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কমলেশ্বৰ কুটুম নামৰ এজন যুৱকে । লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰত থাকি এইগৰাকী যুৱকৰ নেতৃত্বত বৰলুইতে সৃষ্টি কৰা চাপৰিত ৰোপণ কৰিছে লাখ লাখ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছপুলি । কেৱল গছপুলি ৰোপণ কৰা কামতেই তেওঁ সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । তাৰ আদৰ-যত্ন-প্ৰতিপালনতো অহৰহ লাগি আছে ।

Jorhat youth create forest
১২০০ হেক্টৰ ভূমিত অৰণ্য সৃষ্টিৰে সেউজী ধৰণী গঢ়াৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

যোৰহাটৰ জাঁজীমুখ বেজৰছিগাৰ কমলেশ্বৰ কুটুমে ২০১৯ চনৰে পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত বৃহৎ পৰিসৰত গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে । এইগৰাকী প্ৰচাৰবিমুখ কমলেশ্বৰ কুটুমে বিগত ৮টা বছৰত ১২০০ হেক্টৰ মাটিত ৰোপণ কৰিছে ১১ লাখ ৫০ হাজাৰ গছপুলি । কেৱল সেয়াই নহয়, ৰোপণ কৰা গছপুলিবোৰ লহপহকৈ বাঢ়ি আহি এতিয়া এক অৰণ্যৰ ৰূপ লৈছে, চৌদিশে সেউজীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, তাত বসবাস কৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই-চিৰিকটি আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুৱে ।

Jorhat youth create forest
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ সেউজীয়া কৰাৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

সহায়ৰ হাত বালিপৰা ফাউণ্ডেচনৰ

বেচৰকাৰী সংস্থা বালিপৰা ফাউণ্ডেচনৰ আংশিক সহযোগিতাত প্ৰায় ১৫০-২০০ পুৰুষ-মহিলাই এইগৰাকী যুৱকৰ নেতৃত্বত ৰোপণ কৰিছে গছপুলি । এইগৰাকী প্ৰচাৰবিমুখ ব্যক্তিৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য হৈছে পৃথিৱীখনক সেউজীয়া কৰি তোলা আৰু এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰা । লগতে তেওঁক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা পুৰুষ-মহিলাসকলক সামান্য পৰিমাণে হ'লেও আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱা ।

১১ লাখ ৫০ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণ

Jorhat youth create forest
জড়িত হৈ আছে প্ৰায় ২০০ স্থানীয় পুৰুষ-মহিলা (ETV Bharat Assam)

নীৰৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত গভীৰ বনাঞ্চল সৃষ্টি কৰা কমলেশ্বৰ কুটুমে কয়, "মই ২০১৯ চনৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই কাম কৰি আছোঁ । চৌপাশৰ পৰিৱেশটো সুস্থিৰ কৰিবৰ বাবে আৰু গোটেই ৰুগীয়া পৃথিৱীখনক সেউজ কৰাৰ সপোন লৈ এই কামখিনি কৰি আছোঁ । এই কামত ১৫০ৰ পৰা ২০০ জন লোকে সহায় কৰি আছে । আৰু তেওঁলোকৰ আত্মসংস্থাপনৰ বাট এটাও মুকলি হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ এটাই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যে বনাঞ্চল সৃষ্টিৰ জৰিয়তে বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ লগত আমাৰ মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰিব লাগিব । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিখিনি মূল সুঁতি আছে বা সৰু সৰু সুঁতি আছে, তাৰ মাজত অৱস্থিত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আছে । উক্ত মাটিবোৰক মূল সমল হিচাপে লৈ আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ । আমি ২০১৯ চনৰ পৰা ১১ লাখ ৫০ হাজাৰ গছ ৰোপণ কৰিছোঁ ।

১২০০ হেক্টৰ ভূমিত বনাঞ্চল সৃষ্টি

তেওঁলোকে গছপুলি ৰোপণ কৰা ভূমিৰ পৰিসৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰায় ১২০০ হেক্টৰ ভূমিক সামৰি লৈ এই পৰিসৰ আৱৰি আছে । আমাৰ নেতৃত্বত বালিপৰা ফাউণ্ডেচনৰ সহযোগত এই গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী চলি আছে । এই গছপুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আমাৰ লোকসকল জড়িত হৈ পৰিব ।"

উল্লেখ্য যে কমলেশ্বৰ কুটুমৰ দৰে বানবিধ্বস্ত জাঁজীমুখ অঞ্চলৰ বহু তৰুণ-তৰুণীয়ে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰই সৃষ্টি কৰা চাপৰি সেউজীয়া কৰাত জড়িত হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :১০৮ প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী, ৬৬ দেশীয় প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বিচৰণস্থলী দীপৰ বিল
লগতে পঢ়ক :সৰ্থেবাৰীৰ কঁহাৰ শালত এতিয়া কঁহাৰ শিল্পীৰ হুমুনিয়াহ: মৃত্যুঘণ্টা বাজিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঁহ শিল্পত

TAGGED:

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বনাঞ্চল সৃষ্টি
বালিপৰা ফাউণ্ডেচন
অৰণ্য মানৱ
ইটিভি ভাৰত অসম
JORHAT YOUTH CREATE FOREST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.