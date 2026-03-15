যোৰহাট চুপাৰ স্পেছিলিয়টি হাস্পতালৰ ভাৰ্চুৱেলী শিলন্যাস কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ, ৰাইজৰ সমস্যা দূৰ হ'ব...

যোৰহাট চুপাৰ স্পেছিলিয়টি হাস্পতালৰ ভাৰ্চুৱেলী শিলন্যাস কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ, ৰাইজৰ সমস্যা দূৰ হ'ব...
ভাৰ্চুৱেলী যোৰহাট চুপাৰ স্পেছিলিয়টি হাস্পতালৰ শিলন্যাস কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা অন্ত পৰাৰ দিশে উজনি অসমত ৷
Published : March 15, 2026 at 5:49 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাটৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত নতুন সংযোজন হ'ল চুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ । দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাৰ্চুৱেলী ডিফু, বৰপেটা আৰু যোৰহাটৰ নতুন চুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল শিলান্যাস কৰে । যোৰহাটবাসীৰ লগতে চুপাৰ স্পেছিলিয়টি হাস্পতাল ভাৰ্চুৱেলী শিলান্যাস কৰা ক্ষণৰ সাক্ষী হয় যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ, চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলো ৷
আনহাতে শুভ উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আৰু অধীক্ষকে কয়, "আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শিলান্যাস কৰা চুপাৰ স্পেচলিয়টি হাস্পতালত হৃদৰোগ বিভাগ, স্নায়ুৰোগ বিভাগ, বৃক্ক ৰোগ বিভাগ আদিৰ লগতে ৬ টা বিভাগ সংযোজন হ'ব ৷ লগত থাকিব ২০৫ খন বিচনা, য'ত ২৫টা পেয়িং কেবিনৰ সুবিধা লগতে ৪ টা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ ।" অসম চৰকাৰ তৎপৰতাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া হাস্পতালখনত জাপানৰ এটা সংস্থাই সহযোগ কৰিছে ।
উল্লেখ্যে যে, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কেইবাটাও বিভাগ নথকা বাবে ৰোগীক অন্য স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হয় ৷ যোৰহাট চুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে ৰাইজৰ সমস্যা দূৰ হ'ব, ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আৰু অধীক্ষকে ৷
প্ৰায় ২৫০কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব লগীয়া চুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল নিৰ্মাণৰ বাবে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক ৩০ মাহ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ৷ এই হাস্পতালখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে উজনি অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত এক নতুন অধ্যায় সুচনা হ'ব বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ৷
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ উপস্থিতত গুৱাহাটী পৰা ভাৰ্চুৱেলী যোৰহাট লগতে ডিফু আৰু বৰপেটা চুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ শিলান্যাস কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । ইতিমধ্যে যোৰহাটত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয় চৌহদৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই চুপাৰ স্পেছিয়েলিটি হাস্পতালৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ কৰি দিছে ।