নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ যোৰহাট উত্তপ্ত: বাবলু আনচাৰীক আটক আৰক্ষীৰ
যোৰহাটৰ জে বি ৰোডত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ গো-মাংস ৷
Published : July 10, 2026 at 4:41 PM IST
যোৰহাট: শুকুৰবাৰে যোৰহাটৰ জে বি ৰোডস্থিত ঐতিহাসিক পূজা মন্দিৰ সমীপত উদ্ধাৰ নিষিদ্ধ মাংস ৷ ঘটনা অনুসৰি, যোৰহাট জে বি ৰোডৰ সমীপত যোৰহাট জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অভিষেক কুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত বাবলু আনচাৰী নামৰ এজন ব্যক্তিজনৰ ঘৰত অভিযান চলায় ৷ অভিযানত বিৰ্তকিত বাবলু আনচাৰী নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ মাংস ৷
জানিব পৰা মতে, নিষিদ্ধ মাংসখিনি বিক্ৰীৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ মাংসখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে নিষিদ্ধ মাংস মজুত আৰু বিক্ৰী কৰা অভিযোগত বাবলু আনচাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়া অভিষেক কুমাৰ যাদৱে কয়, "কিছুদিনৰ পৰা নিষিদ্ধ মাংস বিক্ৰী কৰি থকাৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছিলো ৷ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বাবলু আনচাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে মজুত ৰখা নিষিদ্ধ গো-মাংস জব্দ কৰা হৈছে ৷ ঘটনাৰ সৈতে নাম সঙোৰ খোৱা বাবুল নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে ৷ অধিক তথ্যৰ বাবে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷"
উল্লেখ্য যে, বিৰ্তকিত বাবলু আনচাৰীৰ ঘৰৰ পৰা নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে ৷ ইফালে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকলৈ বিৰ্তকিত বাবলুৰ গুণ্ডাবাহিনীয়ে ছেণ্ডেল দলিয়াই দিয়াৰ লগতে অশ্লীল ভাষাৰে গালি-গালাজ কৰে ৷ যাৰ বাবে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হয় ৷ সেয়ে পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটাৰ আশংকাত যোৰহাট জে বি ৰোডৰ সমীপত বৃহৎ পৰিমাণ নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত আছুৰ নেতৃত্বই কয়, "বিৰ্তকিত বাবলু আনচাৰীয়ে খিলঞ্জীয়া যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল পূৰ্বে ৷ এতিয়া মন্দিৰৰ নিচেই কাষত নিষিদ্ধ গো-মাংস বিক্ৰী কৰিছে আৰু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিককো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক নগৰীত এনে ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ অপৰাধীক শীঘ্ৰে কঠোৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সাংবাদিক আক্ৰমণকাৰীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব ৷ অন্যথা তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক: ককা-আইতাক এসাঁজ খুৱাই বৃদ্ধাশ্ৰমত ওপজা দিন উদযাপন জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ