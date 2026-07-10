ETV Bharat / state

নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ যোৰহাট উত্তপ্ত: বাবলু আনচাৰীক আটক আৰক্ষীৰ

যোৰহাটৰ জে বি ৰোডত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ গো-মাংস ৷

Jorhat Police
নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ যোৰহাটৰ জেবি ৰোডত উত্তপ্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: শুকুৰবাৰে যোৰহাটৰ জে বি ৰোডস্থিত ঐতিহাসিক পূজা মন্দিৰ সমীপত উদ্ধাৰ নিষিদ্ধ মাংস ৷ ঘটনা অনুসৰি, যোৰহাট জে বি ৰোডৰ সমীপত যোৰহাট জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অভিষেক কুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত বাবলু আনচাৰী নামৰ এজন ব্যক্তিজনৰ ঘৰত অভিযান চলায় ৷ অভিযানত বিৰ্তকিত বাবলু আনচাৰী নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ মাংস ৷

জানিব পৰা মতে, নিষিদ্ধ মাংসখিনি বিক্ৰীৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ মাংসখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে নিষিদ্ধ মাংস মজুত আৰু বিক্ৰী কৰা অভিযোগত বাবলু আনচাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ যোৰহাটৰ জে বি ৰোড উত্তপ্ত (ETV Bharat Assam)

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়া অভিষেক কুমাৰ যাদৱে কয়, "কিছুদিনৰ পৰা নিষিদ্ধ মাংস বিক্ৰী কৰি থকাৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছিলো ৷ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বাবলু আনচাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে মজুত ৰখা নিষিদ্ধ গো-মাংস জব্দ কৰা হৈছে ৷ ঘটনাৰ সৈতে নাম সঙোৰ খোৱা বাবুল নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে ৷ অধিক তথ্যৰ বাবে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷"

উল্লেখ্য যে, বিৰ্তকিত বাবলু আনচাৰীৰ ঘৰৰ পৰা নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে ৷ ইফালে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকলৈ বিৰ্তকিত বাবলুৰ গুণ্ডাবাহিনীয়ে ছেণ্ডেল দলিয়াই দিয়াৰ লগতে অশ্লীল ভাষাৰে গালি-গালাজ কৰে ৷ যাৰ বাবে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হয় ৷ সেয়ে পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটাৰ আশংকাত যোৰহাট জে বি ৰোডৰ সমীপত বৃহৎ পৰিমাণ নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত আছুৰ নেতৃত্বই কয়, "বিৰ্তকিত বাবলু আনচাৰীয়ে খিলঞ্জীয়া যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল পূৰ্বে ৷ এতিয়া মন্দিৰৰ নিচেই কাষত নিষিদ্ধ গো-মাংস বিক্ৰী কৰিছে আৰু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিককো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক নগৰীত এনে ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ অপৰাধীক শীঘ্ৰে কঠোৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সাংবাদিক আক্ৰমণকাৰীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব ৷ অন্যথা তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব ৷"

লগতে পঢ়ক: ককা-আইতাক এসাঁজ খুৱাই বৃদ্ধাশ্ৰমত ওপজা দিন উদযাপন জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ

TAGGED:

যোৰহাটত নিষিদ্ধ মাংস
যোৰহাট আৰক্ষী
যোৰহাটৰ জেবি ৰোড
বিৰ্তকিত বাবলু আনচাৰী
JORHAT POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.