যোৰহাটত হানি ট্ৰেপিং: লাখে লাখে ধন লুট কৰি আৰক্ষীৰ জালত বৃহৎ চক্ৰ
ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকক টাৰ্গেট কৰা বৃহৎ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰক উৎখাত যোৰহাট আৰক্ষীৰ । যুৱতী, মহিলাসহ তিনি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : October 7, 2026 at 8:20 PM IST
যোৰহাট: সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰোতে আপোনালোক সাৱধান হওক । সুন্দৰী যুৱতী মহিলাৰ চলনাত পৰি আপুনি সৰ্বস্ব হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে । চলাহী কথাৰে মন ভুলাই সৰ্বস্ব সপি দি আপোনাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন পলকতে কাঢ়ি নিব পাৰে । ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা তেনে এক ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
বুধবাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকক টাৰ্গেট কৰি চলোৱা এক হানি টেপিং চক্ৰক উৎখাত কৰে । এই চক্ৰটোৱে তিনিচুকীয়াৰ এটা বেংকত কৰ্মৰত এজন মেনেজাৰক প্রেমৰ জালত পেলাই পৰৱর্তী সময়ত ব্লেকমেইলিং কৰি লাখে লাখে টকা সৰকোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণী
জুলাই মাহত সুন্দৰী যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে ইনষ্টাগ্ৰামত তিনিচুকীয়াৰ এটা বেংকত কৰ্মৰত এগৰাকী বেংক মেনেজাৰ চিনাকি হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে মেনেজাৰজনক বিবাহিত মহিলাগৰাকীয়ে যোৰহাটত লগ কৰিবলৈ মাতিছিল । আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ যে বিগত আগষ্ট মাহত যোৰহাটৰ অজন্তা হলৰ সমীপৰ এটা ভাড়া ঘৰত দুয়ো নৈশ যাপন কৰিছিল।
কেনেকৈ কৰিছিল ব্লেকমেইলং
আগষ্ট মাহৰ সেই দিনটোত ঠিক তেনে সময়তে দুয়োয়ে অন্তৰংগ মুহূৰ্ত কটোৱা সেই কোঠাটোত পৰিকল্পিতভাৱে দুজন যুৱকে প্রৱেশ কৰিছিল । দুয়োয়ে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে সেই অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' ৰেকর্ডিং কৰে । ৰেকর্ডিঙৰ পিছতে চক্রটোৱে ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰি প্রথমে বেংক মেনেজাৰৰ পৰা ২ লাখ পিছত ১ লাখ ১৫ হাজাৰ টকা সংগ্রহ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ ৫ লাখ টকা দাবী কৰিছিল ।
আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল মেনেজাৰজন
লাখে লাখে ধন দি উপায়ন্তৰ হৈ তিনিচুকীয়াৰ এটা বেংকত কৰ্মৰত বেংক মেনেজাৰজনে আৰক্ষীৰ কাষ চাপে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰে । ফলত যুৱকজনৰ এজাহাৰ ভিত্তিত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ হানি ট্ৰেপিং ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি প্রথমে গড়মুৰ ইটাখুলিৰ অংকিত পল, সঞ্জীৱ দাসক গ্রেপ্তাৰ কৰে ।
বুধবাৰে ঘটনাৰ মুল নায়িকা যুৱতীগৰাকীৰ লগতে এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ স্বামী অংকিত বৰাক গ্রেপ্তাৰ কৰে । চক্রটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা ম'বাইল ফোনত বহু কেইটা QR ক'ড পোৱা গৈছে । এই চক্রটোৱে আঢ্যৱন্ত পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলক টাৰ্গেট কৰি লয় । ইতিমধ্যে ONGCৰ এজন কর্মচাৰীও এই চক্রটোৰ জালত পৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।
আৰক্ষীৰ ভাষ্য
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ থানা আৰক্ষী বিষয়া ঋষিকেশ হাজৰিকাই কয়," এই চক্ৰটোৰ মূল টাৰ্গেট হ'ল অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোক । এই ঘটনাৰে জড়িত দুজনক ইতিমধ্যে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । আজি এগৰাকী যুৱতী, এগৰাকী মহিলা আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামী অংকিত বৰাক আদালত হাজিৰ কৰা হ'ব । সম্ভৱত আজিয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব পাৰে । লগতে এই চক্ৰটোৰ ম'বাইল ফোনৰ পৰা বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ।"